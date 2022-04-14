BICONOMY (BICO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i BICONOMY (BICO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

BICONOMY (BICO) Informasjon BICO are solving for the makers and players of WEB 3.0. BICO mission is to simplify the future of transactions, ensuring that decentralisation is truly accessible to all. Offisiell nettside: https://biconomy.io Teknisk dokument: https://docs.biconomy.io Blokkutforsker: https://etherscan.com/token/0xf17e65822b568b3903685a7c9f496cf7656cc6c2 Kjøp BICO nå!

BICONOMY (BICO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BICONOMY (BICO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 97.77M $ 97.77M $ 97.77M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 982.67M $ 982.67M $ 982.67M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 99.49M $ 99.49M $ 99.49M All-time high: $ 15.17 $ 15.17 $ 15.17 All-Time Low: $ 0.07711696572097328 $ 0.07711696572097328 $ 0.07711696572097328 Nåværende pris: $ 0.09949 $ 0.09949 $ 0.09949 Lær mer om BICONOMY (BICO) pris

BICONOMY (BICO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BICONOMY (BICO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BICO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BICO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BICOs tokenomics, kan du utforske BICO tokenets livepris!

Hvordan kjøpe BICO Interessert i å legge til BICONOMY (BICO) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe BICO, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper BICO på MEXC nå!

BICONOMY (BICO) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til BICO hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for BICO nå!

BICO prisforutsigelse Vil du vite hvor BICO kan være på vei? Vår BICO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BICO tokenets prisforutsigelse nå!

