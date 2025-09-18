Hva er Delysium (AGI)

The goal of Delysium is to construct a virtual world where 1 billion individuals and 100 billion AI Virtual Beings coexist on blockchain. These virtual beings are not limited to only digital versions of ourselves but also companions and Non-Player Characters (NPCs) who can travel across diverse scenarios, including games, communities, and media platforms. The first AAA-quality playable game powered by decentralized game publishing structure has already been listed on the Epic Games store.

Delysium Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Delysium (AGI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Delysium (AGI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Delysium.

Delysium (AGI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Delysium (AGI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om AGI tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Delysium Hvor mye er Delysium (AGI) verdt i dag? Live AGI prisen i USD er 0.04953 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende AGI-til-USD-pris? $ 0.04953 . Sjekk ut Den nåværende prisen på AGI til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Delysium? Markedsverdien for AGI er $ 75.89M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av AGI? Den sirkulerende forsyningen av AGI er 1.53B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forAGI ? AGI oppnådde en ATH-pris på 0.6996585296699076 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på AGI? AGI så en ATL-pris på 0.012234014055111651 USD . Hva er handelsvolumet til AGI? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for AGI er $ 86.81K USD . Vil AGI gå høyere i år? AGI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut AGI prisprognosen for en mer grundig analyse.

