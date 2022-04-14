Delysium (AGI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Delysium (AGI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Delysium (AGI) Informasjon The goal of Delysium is to construct a virtual world where 1 billion individuals and 100 billion AI Virtual Beings coexist on blockchain. These virtual beings are not limited to only digital versions of ourselves but also companions and Non-Player Characters (NPCs) who can travel across diverse scenarios, including games, communities, and media platforms. The first AAA-quality playable game powered by decentralized game publishing structure has already been listed on the Epic Games store. Offisiell nettside: https://www.delysium.com/ Teknisk dokument: https://www.delysium.com/whitepaper Blokkutforsker: https://solscan.io/token/8bUbe1ujsM1G3JEbBWVVCXa2widmuPdKUB2rGKMYFw7R Kjøp AGI nå!

Delysium (AGI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Delysium (AGI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 67.34M $ 67.34M $ 67.34M Total forsyning: $ 3.00B $ 3.00B $ 3.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.53B $ 1.53B $ 1.53B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 131.85M $ 131.85M $ 131.85M All-time high: $ 0.67 $ 0.67 $ 0.67 All-Time Low: $ 0.012234014055111651 $ 0.012234014055111651 $ 0.012234014055111651 Nåværende pris: $ 0.04395 $ 0.04395 $ 0.04395 Lær mer om Delysium (AGI) pris

Delysium (AGI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Delysium (AGI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AGI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AGI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AGIs tokenomics, kan du utforske AGI tokenets livepris!

Hvordan kjøpe AGI Interessert i å legge til Delysium (AGI) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe AGI, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper AGI på MEXC nå!

Delysium (AGI) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til AGI hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for AGI nå!

AGI prisforutsigelse Vil du vite hvor AGI kan være på vei? Vår AGI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se AGI tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!