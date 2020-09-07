Hva er Alchemy (ACH)

Founded in Singapore in 2018, Alchemy Pay (ACH) is a payment solutions provider that seamlessly connects fiat and crypto economies for global consumers, merchants, developers, and institutions. It provides online and offline merchants with convenient acceptance of both fiat and crypto, enables easy onboarding to blockchain ecosystems, and makes web3 services highly accessible. Today, Alchemy Pay is supported in over 70 countries with 300 payment channels, has touchpoints with more than 2 million merchants through partnerships with industry leaders such as Binance, Shopify, NIUM, and QFPay. Alchemy Pay’s token, ACH, is an ERC20 native to the Ethereum blockchain.

Alchemy er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Alchemy investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk ACH Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Alchemy på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Alchemy kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Alchemy Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Alchemy (ACH) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Alchemy (ACH) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Alchemy.

Sjekk Alchemyprisprognosen nå!

Alchemy (ACH) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Alchemy (ACH) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ACH tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Alchemy (ACH)

Leter du etter hvordan du kjøperAlchemy? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Alchemy på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

ACH til lokale valutaer

Prøv konverting

Alchemy Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Alchemy, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Alchemy Hvor mye er Alchemy (ACH) verdt i dag? Live ACH prisen i USD er 0.01965 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende ACH-til-USD-pris? $ 0.01965 . Sjekk ut Den nåværende prisen på ACH til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Alchemy? Markedsverdien for ACH er $ 186.78M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av ACH? Den sirkulerende forsyningen av ACH er 9.51B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forACH ? ACH oppnådde en ATH-pris på 0.19750365 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på ACH? ACH så en ATL-pris på 0.00133775 USD . Hva er handelsvolumet til ACH? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ACH er $ 1.25M USD . Vil ACH gå høyere i år? ACH kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ACH prisprognosen for en mer grundig analyse.

Alchemy (ACH) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?