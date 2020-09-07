Alchemy (ACH) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Alchemy (ACH), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Alchemy (ACH) Informasjon Founded in Singapore in 2018, Alchemy Pay (ACH) is a payment solutions provider that seamlessly connects fiat and crypto economies for global consumers, merchants, developers, and institutions. It provides online and offline merchants with convenient acceptance of both fiat and crypto, enables easy onboarding to blockchain ecosystems, and makes web3 services highly accessible. Today, Alchemy Pay is supported in over 70 countries with 300 payment channels, has touchpoints with more than 2 million merchants through partnerships with industry leaders such as Binance, Shopify, NIUM, and QFPay. Alchemy Pay’s token, ACH, is an ERC20 native to the Ethereum blockchain. Offisiell nettside: https://alchemypay.org/ Teknisk dokument: https://file.alchemytech.io/Alchemy_WP-EN.pdf Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xed04915c23f00a313a544955524eb7dbd823143d Kjøp ACH nå!

Alchemy (ACH) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Alchemy (ACH), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 182.98M $ 182.98M $ 182.98M Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: $ 9.51B $ 9.51B $ 9.51B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 192.50M $ 192.50M $ 192.50M All-time high: $ 0.2 $ 0.2 $ 0.2 All-Time Low: $ 0.00133775 $ 0.00133775 $ 0.00133775 Nåværende pris: $ 0.01925 $ 0.01925 $ 0.01925 Lær mer om Alchemy (ACH) pris

Alchemy (ACH) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Alchemy (ACH) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ACH tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ACH tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ACHs tokenomics, kan du utforske ACH tokenets livepris!

Hvordan kjøpe ACH Interessert i å legge til Alchemy (ACH) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe ACH, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper ACH på MEXC nå!

Alchemy (ACH) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til ACH hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for ACH nå!

ACH prisforutsigelse Vil du vite hvor ACH kan være på vei? Vår ACH prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ACH tokenets prisforutsigelse nå!

