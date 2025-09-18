Dagens Comedian livepris er 0.06662 USD. Spor prisoppdateringer for BAN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BAN pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Comedian livepris er 0.06662 USD. Spor prisoppdateringer for BAN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BAN pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Comedian Logo

Comedian Pris(BAN)

1 BAN til USD livepris:

$0.0666
$0.0666$0.0666
-1.34%1D
USD
Comedian (BAN) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:19:06 (UTC+8)

Comedian (BAN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.06652
$ 0.06652$ 0.06652
24 timer lav
$ 0.07653
$ 0.07653$ 0.07653
24 timer høy

$ 0.06652
$ 0.06652$ 0.06652

$ 0.07653
$ 0.07653$ 0.07653

$ 0.3992826346662066
$ 0.3992826346662066$ 0.3992826346662066

$ 0.000023698956851675
$ 0.000023698956851675$ 0.000023698956851675

-2.14%

-1.34%

-20.91%

-20.91%

Comedian (BAN) sanntidsprisen er $ 0.06662. I løpet av de siste 24 timene har BAN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.06652 og et toppnivå på $ 0.07653, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BAN er $ 0.3992826346662066, mens den rekordlave prisen er $ 0.000023698956851675.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BAN endret seg med -2.14% i løpet av den siste timen, -1.34% over 24 timer og -20.91% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Comedian (BAN) Markedsinformasjon

No.476

$ 66.62M
$ 66.62M$ 66.62M

$ 179.22K
$ 179.22K$ 179.22K

$ 66.62M
$ 66.62M$ 66.62M

999.96M
999.96M 999.96M

999,961,859
999,961,859 999,961,859

999,961,859
999,961,859 999,961,859

100.00%

SOL

Nåværende markedsverdi på Comedian er $ 66.62M, med et 24-timers handelsvolum på $ 179.22K. Den sirkulerende forsyningen på BAN er 999.96M, med en total tilgang på 999961859. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 66.62M.

Comedian (BAN) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Comedian for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0009046-1.34%
30 dager$ -0.01213-15.41%
60 dager$ +0.00119+1.81%
90 dager$ +0.01111+20.01%
Comedian Prisendring i dag

I dag registrerte BAN en endring på $ -0.0009046 (-1.34%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Comedian 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.01213 (-15.41%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Comedian 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så BAN en endring på $ +0.00119 (+1.81%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Comedian 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.01111+20.01% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Comedian (BAN)?

Sjekk ut Comedian Prishistorikk-siden nå.

Hva er Comedian (BAN)

BAN is a meme coin on the Solana chain.

Comedian er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Comedian investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk BAN Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Comedian på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Comedian kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Comedian Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Comedian (BAN) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Comedian (BAN) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Comedian.

Sjekk Comedianprisprognosen nå!

Comedian (BAN) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Comedian (BAN) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BAN tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Comedian (BAN)

Leter du etter hvordan du kjøperComedian? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Comedian på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

BAN til lokale valutaer

Comedian Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Comedian, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell Comedian nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Comedian

Hvor mye er Comedian (BAN) verdt i dag?
Live BAN prisen i USD er 0.06662 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BAN-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BAN til USD er $ 0.06662. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Comedian?
Markedsverdien for BAN er $ 66.62M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BAN?
Den sirkulerende forsyningen av BAN er 999.96M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBAN ?
BAN oppnådde en ATH-pris på 0.3992826346662066 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BAN?
BAN så en ATL-pris på 0.000023698956851675 USD.
Hva er handelsvolumet til BAN?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BAN er $ 179.22K USD.
Vil BAN gå høyere i år?
BAN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BAN prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:19:06 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

