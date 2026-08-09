STRDはStrideブロックチェーンのガバナンストークンであり、その意思決定構造において中心的な役割を果たしています。STRDの保有者はトークンをステーキングすることで、STRDとリキッドステーキングされたトークンから得られる報酬の両方を獲得できます。このトークンを通じてユーザーは、バリデーターの選定やチェーンアップグレードなどの議題について投票を行うなど、チェーン上のガバナンスプロセスに積極的に参加することが可能です。

StrideがInterchain Security（ICS）を採用したことで、その中核的な機能はそのまま維持されています。STRDの保有者は引き続きトークンをステーキングし、STRDとリキッドステーキングされたトークンから得られる報酬の組み合わせによる報酬を受け取ることができます。これにより、彼らはチェーン上の意思決定や投票プロセスに積極的に関与し、バリデーターの選定やアップグレードなどの選択に影響を与えることができます。

持続可能性を確保するため、元々のトークンエコノミクスからSTRDのステーキング報酬としての発行量は半分に削減されました。また、ステーキング報酬のうち15％はCosmos Hubと共有され、両エコシステム間の協力を促進しています。STRDトークンは依然として不可欠であり、Strideの進化する環境の中でガバナンスへの影響力とステーキング機会を支える柱となっています。

Strideの今日のライブ価値はいくらですか？

本日、Strideは¥2.3963884214448525864000で取引されており、直近24時間における価格変動率は12.44%です。この価格は常に変動しており、リアルタイムの市場センチメントを反映しています。

STRDの現在のボラティリティはどのくらいですか？

24時間のボラティリティ率は--%であり、トークンの価格がどれほど急速に動いているかを示しています。ボラティリティが高いと、市場状況によってトレードのチャンスもリスクも生じる可能性があります。

Strideの今日の流動性状況はどうなっていますか？

Strideの流動性スコアは--/100であり、取引所全体での市場深度を評価しています。流動性が高いと通常、スプレッドが狭まり、市場注文の約定がより良好になります。

STRDが本日取引した価格帯はどこですか？

過去24時間において、STRDは¥2.1237714242188053192000から¥2.7581272692439513344000の間で取引されました。このレンジはトレーダーが短期戦略においてサポートゾーンやレジスタンスゾーンを把握するのに役立ちます。

STRDの今日の取引量はどのくらいですか？

直近1日で合計¥--が取引されました。取引量の急増は、大きな価格変動や市場センチメントの変化を先取りすることがよくあります。

投資家はStrideのリスクレベルをどのように解釈すべきですか？

リスクはボラティリティ、流動性の深さ、市場ランキング、供給分布によって決まります。--上に構築されたLiquid Staking Governance Tokens,Osmosis Ecosystem,Pantera Capital Portfolio,Liquid Staking資産として、STRDのリスクプロファイルはエコシステムのアップデートや業界全体のトレンドによって変動する可能性があります。