Doge Mascot Shibu とは何ですか？

このプロジェクトは、NeiroとKabosu Fantoumiのアーティスト兼クリエイターが後援しています。彼女の作品は彼女の人生そのものであり、彼女はNeiro、Kobosu、Dogeなど、広く知られるコインを用いた児童書を制作することで、それを世界中に共有しています。彼女は、子どもたちに喜びを届けるとともに、暗号資産の世界を通じて教育も行っています。私たちは、Shibuがこれまでのどのコインにもないほど、多様な人々にさらに深く響き渡ることを願っています。

今日のShibu（SHIBU）の価格はいくらですか？

リアルタイムの価格は¥で、直近24時間の価格変動率は56.05%です。この数値は数秒ごとに再計算され、世界中の市場におけるリアルタイムの取引状況を反映しています。

SHIBUのトークンはどれくらい流通していますか？

SHIBUの流通供給量は997446324.6143707であり、これは現在一般に流通している数量を表します。流通供給量は価格形成や時価総額に影響を与え、特に新興資産の場合には重要です。

現在、Shibuを保有しているホルダーは何人いますか？

サポートされているネットワーク上では、SHIBUを保有するユニークなホルダーは推定--人です。ホルダー数が増加していることは、一般的に資産の採用拡大と長期的な関心の高まりを示しています。

今日のShibuの時価総額はいくらですか？

時価総額は¥23121097.13583260740000となっており、Shibuは世界ランキング#5207に位置しています。時価総額は投資家が他の資産と比較して、その資産の規模や成熟度を理解するのに役立ちます。

今日、SHIBUはどの程度活発に取引されていますか？

過去24時間の取引量は¥--でした。取引量が多いほど流動性が高く、トレーダーの参加も活発になる傾向があります。

最近のShibuの価格変動は何が原因ですか？

直近24時間の価格変動率は56.05%ですが、これは市場センチメント、投資家の行動、Solana Ecosystem,Meme,Dog-Themed,Pump.fun Ecosystem内のカテゴリー全体のパフォーマンス、および--エコシステムからの最新情報によって左右されています。また、注目すべきニュースや取引関心の高まりも要因となることがあります。