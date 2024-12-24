Conceal 価格(CCX)
Conceal（CCX）の本日のライブ価格は 0.01502737 USD で、現在の時価総額は $ 328.06K USD です。CCX から USD の価格はリアルタイムで更新されます。
主な Conceal 市場パフォーマンス：
- 24時間取引高は $ 283.36 USD
です- Conceal 1日内の価格変動率は +3.96%
です- 循環供給量は 21.82M USD です
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本日の Conceal から USD への価格変動率は $ +0.00057296 です。
過去30日間における Conceal から USD への価格変動率は $ -0.0003612820 です。
過去60日間における Conceal から USD への価格変動率は $ +0.0052821055 です。
過去90日間における Conceal から USD への価格変動率は $ +0.000129530071125865 です。
|期間
|変動率 (USD)
|変動率 (%)
|今日
|$ +0.00057296
|+3.96%
|30日
|$ -0.0003612820
|-2.40%
|60日
|$ +0.0052821055
|+35.15%
|90日
|$ +0.000129530071125865
|+0.87%
Conceal の直近価格の分析をご覧ください：24h 最安値と最高値、ATH、日次変化：
+0.12%
+3.96%
-15.44%
市場統計を深く知る：時価総額、24時間取引高、供給量：
Conceal Network is a Private by Default decentralized blockchain with deposits paying interest, without the involvement of financial institutions, powered by 100% open source code. No one owns Conceal Network, everyone can take part. Conceal Network enables untraceable and anonymous messaging, and a secure way to transfer funds. Using a distributed public ledger, the sender and receiver are kept anonymous, a key concern in a post Snowden world. Hackers cannot trace funds or messages when they are sent across public networks. (₡CCX), the native coin of Conceal Network, is based on the Cryptonote protocol and runs on a secure peer-to-peer network technology that operates with no central authority. You control the private keys to your funds. Conceal Network is accessible to anyone in the world regardless of their geographic location or status. The Conceal blockchain is resistant to any kind of analysis. All your ₡CCX transactions and messages are anonymous and Private. Conceal Network avoids many Bitcoin concerns (e.g. technological, environmental impacts, reputation and security) and is an excellent Private alternative store of value.
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暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。
|1 CCX を AUD に
A$0.024043792
|1 CCX を GBP に
￡0.0118716223
|1 CCX を EUR に
€0.0144262752
|1 CCX を USD に
$0.01502737
|1 CCX を MYR に
RM0.0674728913
|1 CCX を TRY に
₺0.5297147925
|1 CCX を JPY に
¥2.3594473637
|1 CCX を RUB に
₽1.5210703914
|1 CCX を INR に
₹1.2798811029
|1 CCX を IDR に
Rp242.3769015511
|1 CCX を PHP に
₱0.8783497765
|1 CCX を EGP に
￡E.0.7672975122
|1 CCX を BRL に
R$0.0930194203
|1 CCX を CAD に
C$0.0214891391
|1 CCX を BDT に
৳1.7953198939
|1 CCX を NGN に
₦23.2620682126
|1 CCX を UAH に
₴0.6314500874
|1 CCX を VES に
Bs0.76639587
|1 CCX を PKR に
Rs4.1858739135
|1 CCX を KZT に
₸7.8388772868
|1 CCX を THB に
฿0.5131846855
|1 CCX を TWD に
NT$0.4915452727
|1 CCX を CHF に
Fr0.0133743593
|1 CCX を HKD に
HK$0.1166123912
|1 CCX を MAD に
.د.م0.1510250685