Osmosis 本日の価格

Osmosis (OSMO) の本日のライブ価格は ¥ 0.02912 で、直近24時間で 0.76% 変動しました。現在の OSMO から JPY への変換レートは、¥ 0.02912 につき OSMO です。

Osmosis は現在、時価総額 ¥ 22.63M で #523 位、循環供給量は 777.24M OSMO です。直近24時間の OSMO は、¥ 0.02841 (安値) から ¥ 0.02916 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 1,759.297918407396583、史上最安値は ¥ 4.54929370275007743 です。

短期的なパフォーマンスでは、OSMO は直近1時間で +1.04%、直近7日間で +6.12% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 67.90K に達しました。

Osmosis (OSMO) 市場情報

ランキング No.523 時価総額 ¥ 22.63M¥ 22.63M ¥ 22.63M 取引高 (24H) ¥ 67.90K¥ 67.90K ¥ 67.90K 完全希薄化後時価総額 ¥ 29.12M¥ 29.12M ¥ 29.12M 循環供給量 777.24M 777.24M 777.24M 最大供給量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 総供給量 977,504,992.990048 977,504,992.990048 977,504,992.990048 循環率 77.72% パブリックブロックチェーン OSMO

Osmosis の現在の時価総額は ¥ 22.63M、24時間取引高は ¥ 67.90K です。OSMO の循環供給量は 777.24M、総供給量は 977504992.990048 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 29.12M です。