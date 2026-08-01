XRP Healthcare AI 本日の価格

XRP Healthcare AI (XRPHAI) の本日のライブ価格は ¥ 0.00553 で、直近24時間で 2.81% 変動しました。現在の XRPHAI から JPY への変換レートは、¥ 0.00553 につき XRPHAI です。

XRP Healthcare AI は現在、時価総額 -- で #- 位、循環供給量は -- XRPHAI です。直近24時間の XRPHAI は、¥ 0.0043 (安値) から ¥ 0.0061 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は --、史上最安値は -- です。

短期的なパフォーマンスでは、XRPHAI は直近1時間で 0.00%、直近7日間で +39.64% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 22.76K に達しました。

XRP Healthcare AI (XRPHAI) 市場情報

時価総額 ---- -- 取引高 (24H) ¥ 22.76K¥ 22.76K ¥ 22.76K 完全希薄化後時価総額 ¥ 5.53M¥ 5.53M ¥ 5.53M 循環供給量 ---- -- 総供給量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 パブリックブロックチェーン XRP

XRP Healthcare AI の現在の時価総額は --、24時間取引高は ¥ 22.76K です。XRPHAI の循環供給量は --、総供給量は 1000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 5.53M です。