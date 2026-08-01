XEN Crypto 本日の価格

XEN Crypto (XEN) の本日のライブ価格は ¥ 0.000000004149 で、直近24時間で 3.43% 変動しました。現在の XEN から JPY への変換レートは、¥ 0.000000004149 につき XEN です。

XEN Crypto は現在、時価総額 ¥ 0.00 で #3922 位、循環供給量は 0.00 XEN です。直近24時間の XEN は、¥ 0.00000000393 (安値) から ¥ 0.000000004757 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 0.94427363266752531、史上最安値は ¥ 0.00000063716956302 です。

短期的なパフォーマンスでは、XEN は直近1時間で -0.70%、直近7日間で +7.09% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 64.01K に達しました。

XEN Crypto (XEN) 市場情報

ランキング No.3922 時価総額 ¥ 0.00¥ 0.00 ¥ 0.00 取引高 (24H) ¥ 64.01K¥ 64.01K ¥ 64.01K 完全希薄化後時価総額 ¥ 1.42M¥ 1.42M ¥ 1.42M 循環供給量 0.00 0.00 0.00 総供給量 343,336,772,376,717 343,336,772,376,717 343,336,772,376,717 パブリックブロックチェーン ETH

XEN Crypto の現在の時価総額は ¥ 0.00、24時間取引高は ¥ 64.01K です。XEN の循環供給量は 0.00、総供給量は 343336772376717 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 1.42M です。