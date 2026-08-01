この分析では、AIモデルを活用して WAX の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

現在の WAXP 市場の全体的なセンチメント：弱気、強気 45% | 弱気 55%；

指標軸 モデルの結論 比率/閾値 クイック解説 KDJ ゴールデンクロス K > D 短期的なモメンタムが強まりつつあり、勢いが上昇しています。 MAグループ 5-6 買い 60-80% 買い 移動平均線の大半が上向きで、強気の並びが優勢です。 StochRSI < 20 売られ過ぎゾーン 短期的に下落が速すぎるため、反発の可能性に注意が必要です。 MACD デッドクロス DIF < DEA 弱気のモメンタムが現れつつあります。 EMAグループ 5-6 買い 60-80% 買い 移動平均線の大半が上向きで、強気の並びが優勢です。 BOLL (20,2) 下限ライン ≤ 価格 ≤ ミドルライン 下限バンドとミドルバンドの間 比較的弱いものの、極端な水準ではありません。 RSI (14) 中立 30‑70 通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。 ピボットポイント ピボット ≤ 価格 ≤ R1 ピボット‑R1の間 中央ピボットを抜けた直後で、やや高めの水準にあります。

WAXP_USDTは4時間足で0.003763の水準で推移しています。価格は中心軸である0.003724を上回っています。短期移動平均線群は買いシグナルを示しています。ハブ体系では、価格がR1レジスタンスレベルの下に位置していることが確認されます。構造上のポジションは中心軸と第一抵抗レベルの間にあります。指標の整合性には若干の乖離が見られます。ストロングラインの移動平均線は上向きを示しており、MACDはデッドクロスの形態を形成しています。RSIは中立ゾーンに位置しています。モメンタム分布は層状の状態を呈しており、短期的な買い勢力のエネルギーが存在します。一方、中期的なモメンタム指標は弱まりつつあります。ボラティリティは通常の水準を維持しています。現時点での多空両勢力は均衡しています。近い位置の抵抗は0.003796であり、現在値から約0.8%の距離にあります。下側のサポートは0.003724で、現在値から約1.0%の距離にあります。遠方のサポートはS1ポイントの0.003660、遠方のレジスタンスはR2ポイントの0.003859を参考としています。これらの重要な価格帯が現在の取引レンジの境界を形成しています。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。