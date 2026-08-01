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本日の WAX のライブ価格は 0.003846 JPY です。WAXP の時価総額は 17,716,586.3751661950912 JPY です。日本 のリアルタイムの WAXP から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。本日の WAX のライブ価格は 0.003846 JPY です。WAXP の時価総額は 17,716,586.3751661950912 JPY です。日本 のリアルタイムの WAXP から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。

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WAX価格(WAXP)

1 WAXP から JPY へのライブ価格：

¥0.603822
¥0.603822¥0.603822
+0.99%1D
JPY
WAX (WAXP) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2026-08-09 02:23:12 (UTC+8)

WAX 本日の価格

WAX (WAXP) の本日のライブ価格は ¥ 0.003846 で、直近24時間で 0.99% 変動しました。現在の WAXP から JPY への変換レートは、¥ 0.003846 につき WAXP です。

WAX は現在、時価総額 ¥ 17.72M#705 位、循環供給量は 4.61B WAXP です。直近24時間の WAXP は、¥ 0.003717 (安値) から ¥ 0.003849 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 786.916953086852993、史上最安値は ¥ 0.68020073809390112 です。

短期的なパフォーマンスでは、WAXP は直近1時間で +0.26%、直近7日間で +2.12% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 56.43K に達しました。

WAX (WAXP) 市場情報

No.705

¥ 17.72M
¥ 17.72M¥ 17.72M

¥ 56.43K
¥ 56.43K¥ 56.43K

¥ 17.72M
¥ 17.72M¥ 17.72M

4.61B
4.61B 4.61B

--
----

4,608,433,461.25163269
4,608,433,461.25163269 4,608,433,461.25163269

WAX

WAX の現在の時価総額は ¥ 17.72M、24時間取引高は ¥ 56.43K です。WAXP の循環供給量は 4.61B、総供給量は 4608433461.25163269 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 17.72M です。

WAX 価格履歴 JPY

24時間の価格変動レンジ：
¥ 0.003717
¥ 0.003717¥ 0.003717
24H 最安値
¥ 0.003849
¥ 0.003849¥ 0.003849
24H 最高値

¥ 0.003717
¥ 0.003717¥ 0.003717

¥ 0.003849
¥ 0.003849¥ 0.003849

¥ 786.916953086852993
¥ 786.916953086852993¥ 786.916953086852993

¥ 0.68020073809390112
¥ 0.68020073809390112¥ 0.68020073809390112

+0.26%

+0.99%

+2.12%

+2.12%

WAX (WAXP) 価格履歴 JPY

WAX の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (JPY)変動率 (%)
今日¥ +0.00591924+0.99%
30日¥ -0.000184-4.57%
60日¥ -0.000711-15.61%
90日¥ -0.003479-47.50%
WAX 本日の価格変動

本日 WAXP は、 ¥ +0.00591924 (+0.99%) の変動を記録しました。

WAX 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は ¥ -0.000184 (-4.57%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

WAX 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、WAXP は、 ¥ -0.000711 (-15.61%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

WAX 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -0.003479 (-47.50%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

WAX (WAXP) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

WAX 価格履歴ページ を今すぐチェック。

WAX の分析

この分析では、AIモデルを活用して WAX の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

WAX 本日の市場動向：強気か弱気か？

現在の WAXP 市場の全体的なセンチメント：弱気、強気 45% | 弱気 55%

指標軸モデルの結論比率/閾値クイック解説
KDJゴールデンクロスK > D短期的なモメンタムが強まりつつあり、勢いが上昇しています。
MAグループ5-6 買い60-80% 買い移動平均線の大半が上向きで、強気の並びが優勢です。
StochRSI< 20売られ過ぎゾーン短期的に下落が速すぎるため、反発の可能性に注意が必要です。
MACDデッドクロスDIF < DEA弱気のモメンタムが現れつつあります。
EMAグループ5-6 買い60-80% 買い移動平均線の大半が上向きで、強気の並びが優勢です。
BOLL (20,2)下限ライン ≤ 価格 ≤ ミドルライン下限バンドとミドルバンドの間比較的弱いものの、極端な水準ではありません。
RSI (14)中立30‑70通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
ピボットポイントピボット ≤ 価格 ≤ R1ピボット‑R1の間中央ピボットを抜けた直後で、やや高めの水準にあります。

WAXP_USDTは4時間足で0.003763の水準で推移しています。価格は中心軸である0.003724を上回っています。短期移動平均線群は買いシグナルを示しています。ハブ体系では、価格がR1レジスタンスレベルの下に位置していることが確認されます。構造上のポジションは中心軸と第一抵抗レベルの間にあります。指標の整合性には若干の乖離が見られます。ストロングラインの移動平均線は上向きを示しており、MACDはデッドクロスの形態を形成しています。RSIは中立ゾーンに位置しています。モメンタム分布は層状の状態を呈しており、短期的な買い勢力のエネルギーが存在します。一方、中期的なモメンタム指標は弱まりつつあります。ボラティリティは通常の水準を維持しています。現時点での多空両勢力は均衡しています。近い位置の抵抗は0.003796であり、現在値から約0.8%の距離にあります。下側のサポートは0.003724で、現在値から約1.0%の距離にあります。遠方のサポートはS1ポイントの0.003660、遠方のレジスタンスはR2ポイントの0.003859を参考としています。これらの重要な価格帯が現在の取引レンジの境界を形成しています。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。

WAX の価格に影響を与える要因は何ですか？

WAX（WAXP）の価格は、いくつかの重要な要因によって影響を受けています。

1. ゲーミングの採用状況 - WAXはゲーム向けのNFTおよびdAppに焦点を当てているため、ゲームプラットフォームの利用拡大が需要を牽引します。
2. NFT市場の動向 - ゲームに特化したブロックチェーンであるWAXでは、NFTの人気度がWAXPの価値に直接的な影響を与えます。
3. パートナーシップの発表 - ゲーム開発者や大手ブランドとの協業は、投資家の信頼を高めます。
4. トークンのユーティリティ - WAXPは、WAXブロックチェーン上のステーキング、ガバナンス、取引手数料などに使用されます。
5. 市場センチメント - 他のアルトコインと同様に、全体的な暗号資産市場の動向がWAXPの価格に影響を及ぼします。
6. 競合他社との比較 - EnjinやImmutable Xといった他のゲーム向けブロックチェーンと比べた際のパフォーマンスが重要です。
7. 技術的進展 - プラットフォームのアップグレードや新機能の導入が、長期的な価値に影響を及ぼします。
8. 取引量と流動性 - 活発な取引活動は通常、価格変動と相関関係があります。

人はなぜ今日 WAX の価格を知りたいのでしょうか？

人々は、いくつかの重要な理由から、今日のWAX（WAXP）の価格を知りたがっています。その理由には、取引の意思決定、ポートフォリオ管理、マーケットタイミング、そして投資計画が含まれます。WAXはNFTマーケットプレースやゲームプラットフォームを支えており、その価格変動はデジタル資産の価値や取引利益に影響を及ぼします。

WAX の価格予測

WAX (WAXP) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の WAXP の目標価格は ¥ -- で、上昇率は 0.00% です。
WAX (WAXP) の2040年の価格予測（14年後）

2040年、WAX の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。

MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
WAX が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？WAXP の 2026–2027 年の価格予測は WAX 価格予測 ページでご確認いただけます。

WAX について

WAXP（Worldwide Asset eXchange Protocol）は、仮想商品やコレクションの作成、購入、販売、取引を容易にするために設計された分散型プラットフォームです。EOSブロックチェーン上に構築されたWAXPは、高速で効率的な取引と高いスケーラビリティを確保するために、委任された証明ステーク（DPoS）コンセンサスメカニズムを利用しています。このプラットフォームの主な使用例は、ビデオゲームや電子商取引の分野で、ゲーマーがゲーム内アイテムや他のデジタル資産を取引するためのマーケットプレイスを提供しています。ネイティブのWAXPトークンを使用することで、ユーザーはプラットフォームのガバナンスに参加し、取引手数料を支払い、報酬を得るためにステーキングすることができます。ブロックチェーンベースのソリューションとして、WAXPは仮想商品マーケットプレイスを民主化し、世界中の誰でもアクセスできるようにすることを目指しています。

日本 で WAX を購入して投資する方法

WAX を使用する準備はできていますか？MEXCでは、WAXP の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は WAX の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、WAX (WAXP) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。

ステップ1

アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する

まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2

USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する

USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。銀行送金、OTC、P2P取引を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3

現物取引ページへ

MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4

トークンを選択する

-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5

購入を完了する

トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、WAX が即座にあなたのウォレットに入金されます。
WAX (WAXP) の購入ガイド

WAX でできること

WAX を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です

  • MEXCの現物市場を探索する

    MEXCの現物市場を探索する

    最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。

    先物取引

    先物取引

    最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    トークンをステーキングして、豪華エアドロップを獲得しよう。

    MEXCプレマーケット

    MEXCプレマーケット

    新トークンの正式上場前に売買しよう。

MEXCで最低水準の手数料で取引

MEXCで WAX (WAXP) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。

現物取引手数料：
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メイカー
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テイカー
先物取引手数料：
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メイカー
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テイカー

MEXCの競争力ある 取引手数料 をご確認ください

さらに、MEXCの手数料ゼロイベント を通して、選ばれた現物トークンを一切の手数料なしで取引することができます。

WAX ( WAXP ) とは何か

WAX（WAXP）は、2017年にリリースされた、電子商取引をより速く、よりシンプルに、関係者全員にとってより安全にすることを目的としたブロックチェーンです。WAXブロックチェーンは、合意形成メカニズムとして委任型プルーフオブステーク（DPoS）を使用しています。EOSと完全な互換性があります。

WAX資料

WAX についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ホワイトペーパー
公式WAXウェブサイト
ブロックエクスプローラー

カテゴリー :

Ethereum EcosystemGaming (GameFi)Gaming Blockchains

よくある質問： WAX に関するその他の質問

ページの最終更新日：2026-08-09 02:23:12 (UTC+8)

WAX (WAXP) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
02-11 14:20:00業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続

WAX についてさらに詳しく知る

WAXP USDT（先物取引）

WAXP をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの WAXP USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。

MEXCの WAX (WAXP) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、WAX ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
WAXP/USDT
¥0.603508
¥0.603508¥0.603508
+0.97%
15.00M (USDT)

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AurumX

AurumX

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¥44.61626
¥44.61626¥44.61626

+13.26%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

¥200.5989
¥200.5989¥200.5989

+8.50%

JMDT

JMDT

JMDT

¥143.8905
¥143.8905¥143.8905

-5.35%

STONK

STONK

STONK

¥1.133226
¥1.133226¥1.133226

+2.86%

Squid

Squid

QUID

¥14.30584
¥14.30584¥14.30584

+0.40%

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Isekai Blade

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¥1.026152
¥1.026152¥1.026152

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Aether Network

AET

¥7.5674
¥7.5674¥7.5674

+83.96%

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ShotsAI

SHOT

¥0.0350581
¥0.0350581¥0.0350581

+48.86%

BluWhale AI

BluWhale AI

BLUAI

¥3.245347
¥3.245347¥3.245347

+17.08%

Tutorial

Tutorial

TUT

¥11.646417
¥11.646417¥11.646417

+4.18%

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

WAXP から JPY の計算機

金額

WAXP
WAXP
JPY
JPY

1 WAXP = 0.603822 JPY