VOOI 本日の価格

VOOI (VOOI) の本日のライブ価格は ¥ 0.00852 で、直近24時間で 0.09% 変動しました。現在の VOOI から JPY への変換レートは、¥ 0.00852 につき VOOI です。

VOOI は現在、時価総額 ¥ 2.68M で #1701 位、循環供給量は 314.85M VOOI です。直近24時間の VOOI は、¥ 0.00832 (安値) から ¥ 0.008699 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 31.95538688483381899、史上最安値は ¥ 0.67321744856961228 です。

短期的なパフォーマンスでは、VOOI は直近1時間で -0.15%、直近7日間で +15.05% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 51.20K に達しました。

VOOI (VOOI) 市場情報

ランキング No.1701 時価総額 ¥ 2.68M¥ 2.68M ¥ 2.68M 取引高 (24H) ¥ 51.20K¥ 51.20K ¥ 51.20K 完全希薄化後時価総額 ¥ 8.52M¥ 8.52M ¥ 8.52M 循環供給量 314.85M 314.85M 314.85M 最大供給量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 総供給量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 循環率 31.48% パブリックブロックチェーン ETH

VOOI の現在の時価総額は ¥ 2.68M、24時間取引高は ¥ 51.20K です。VOOI の循環供給量は 314.85M、総供給量は 1000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 8.52M です。