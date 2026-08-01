STOC 本日の価格

STOC (STOC) の本日のライブ価格は ¥ 0.5702 で、直近24時間で 0.10% 変動しました。現在の STOC から JPY への変換レートは、¥ 0.5702 につき STOC です。

STOC は現在、時価総額 ¥ 0.00 で #3937 位、循環供給量は 0.00 STOC です。直近24時間の STOC は、¥ 0.5685 (安値) から ¥ 0.6202 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 376.8369440015994959、史上最安値は ¥ 4.26594611415679475 です。

短期的なパフォーマンスでは、STOC は直近1時間で +0.05%、直近7日間で +7.05% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 13.99K に達しました。

STOC (STOC) 市場情報

ランキング No.3937 時価総額 ¥ 0.00¥ 0.00 ¥ 0.00 取引高 (24H) ¥ 13.99K¥ 13.99K ¥ 13.99K 完全希薄化後時価総額 ¥ 2.85B¥ 2.85B ¥ 2.85B 循環供給量 0.00 0.00 0.00 総供給量 4,999,899,952 4,999,899,952 4,999,899,952 パブリックブロックチェーン STOCHAIN

STOC の現在の時価総額は ¥ 0.00、24時間取引高は ¥ 13.99K です。STOC の循環供給量は 0.00、総供給量は 4999899952 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 2.85B です。