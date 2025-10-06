XPIN Network の本日のライブ価格は 0.005401 USD です。XPIN から USD への価格の更新、ライブチャート、時価総額、24時間取引高などをリアルタイムで追跡できます。MEXCで XPIN の価格動向を今すぐ手軽に確認しましょう。XPIN Network の本日のライブ価格は 0.005401 USD です。XPIN から USD への価格の更新、ライブチャート、時価総額、24時間取引高などをリアルタイムで追跡できます。MEXCで XPIN の価格動向を今すぐ手軽に確認しましょう。

$0.0053944
$0.0053944$0.0053944
+14.12%1D
$ 0.003875
$ 0.003875$ 0.003875
$ 0.0056206
$ 0.0056206$ 0.0056206
$ 0.003875
$ 0.003875$ 0.003875

$ 0.0056206
$ 0.0056206$ 0.0056206

$ 0.005117532880419514
$ 0.005117532880419514$ 0.005117532880419514

$ 0.000457316453478145
$ 0.000457316453478145$ 0.000457316453478145

+1.17%

+14.12%

+396.73%

+396.73%

XPIN Network (XPIN) のリアルタイム価格は $ 0.005401 です。過去24時間、XPIN は最低 $ 0.003875 から最高 $ 0.0056206 の間で取引されており、市場の変動が激しいことを示しています。XPIN の史上最高値は $ 0.005117532880419514 で、史上最安値は $ 0.000457316453478145 です。

短期的なパフォーマンスでは、XPIN は過去1時間で +1.17%、過去24時間で +14.12% 、過去7日間で +396.73% 変動しました。

XPIN Network (XPIN) 市場情報

$ 86.98M
$ 86.98M$ 86.98M

$ 3.99M
$ 3.99M$ 3.99M

$ 540.10M
$ 540.10M$ 540.10M

16.11B
16.11B 16.11B

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

16.10%

BSC

XPIN Network の現在の時価総額は $ 86.98M、24時間取引高は $ 3.99M です。XPIN の循環供給量は 16.11B、総供給量は 100000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は $ 540.10M です。

XPIN Network (XPIN) 価格履歴 USD

XPIN Network の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (USD)変動率 (%)
今日$ +0.000667446+14.12%
30日$ +0.0041683+338.14%
60日$ +0.0048546+888.46%
90日$ +0.005201+2,600.50%
XPIN Network 本日の価格変動

本日 XPIN は、 $ +0.000667446 (+14.12%) の変動を記録しました。

XPIN Network 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は $ +0.0041683 (+338.14%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

XPIN Network 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、XPIN は、 $ +0.0048546 (+888.46%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

XPIN Network 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は $ +0.005201 (+2,600.50%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

XPIN Network (XPIN) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

XPIN Network 価格履歴ページ を今すぐチェック。

XPIN Network ( XPIN ) とは何か

XPIN Networkは、バイナンスチェーン上の主要なDePINプロジェクトであり、安全で効率的かつ国境を越えた接続を実現する分散型AI搭載通信インフラを提供しています。150カ国以上の地域をカバーするワイヤレスネットワークを基盤に、XPINのGlobal eSIM、PowerLink、AI dNFTは接続の新時代を切り拓き、パッシブインカムの機会を提供します。世界のつながり方を再構築することで、XPINは次世代の分散型オペレーターネットワークを構築しています。

XPIN Network は MEXC に上場しており、当社のプラットフォーム上で直接トークンを購入、保有、送金、またステーキングできる利便性を提供します。経験豊富な投資家でも、暗号資産の世界の初心者でも、MEXC はユーザーフレンドリーなインターフェイスと、 XPIN Network への投資を効果的に管理するためのさまざまなツールを提供します。このトークンの詳細については、暗号資産紹介ページをご覧ください。

- XPIN のステーキングの可否を確認 して、保有資産を利用して報酬を獲得する方法を確認できます。
- 最新の市場動向と専門家の洞察について最新情報を入手するには、ブログ で XPIN Network に関する分析と報告をご覧ください。

当社の総合的なリソースは、ユーザー様が XPIN Network の豊富な情報を得てスムーズに購入することができるよう設計されており、自信を持って投資するために必要なすべてのツールと知識を得ることができます。

XPIN Network 価格予測 (USD)

XPIN Network (XPIN) は明日、来週、来月、USD でいくらになるでしょうか？2025年、2026年、2027年、2028年、あるいは10年後、20年後には、あなたの XPIN Network (XPIN) 資産はいくらになるでしょうか？当社の価格予測ツールを使えば XPIN Network の短期および長期予測を調べることができます。

今すぐ XPIN Network の価格予測 をチェック！

XPIN Network (XPIN) トケノミクス

XPIN Network (XPIN) のトケノミクスを理解することで、その長期的な価値と成長の可能性をより深く洞察することができます。トークンの配布方法から供給量の管理に至るまで、トケノミクスはプロジェクト経済の中核構造を明らかにします。今すぐ XPIN トークンの詳細なトケノミクス について学びましょう！

XPIN Network ( XPIN ) の購入方法

XPIN Network の購入方法 をお探しですか？手順は簡単です！ステップバイステップの XPIN Network 購入ガイドに従って、MEXCで簡単に購入することができます。MEXCへの新規登録方法や多様で便利な決済方法を、詳細な手順と動画チュートリアルで提供しています。

XPIN を現地通貨に

XPIN Network についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

よくある質問： XPIN Network に関するその他の質問

XPIN Network (XPIN) の本日の価値はいくらですか？
XPIN の USD でのライブ価格は 0.005401 USD で、最新のリアルタイム市場データで更新されています。
現在の XPIN から USD の価格はいくらですか？
XPIN から USD の現在価格は $ 0.005401 です。正確なトークン換算については、MEXCレート変換 をご覧ください。
XPIN Network の時価総額はいくらですか？
XPIN の時価総額は $ 86.98M USD です。時価総額 = 現在の価格 × 循環供給量。これはトークンの市場価値と順位を反映しています。
XPIN の循環供給量はどれくらいですか？
XPIN の循環供給量は 16.11B USD です。
XPIN の史上最高値（ATH）はいくらですか？
XPIN は史上最高値 0.005117532880419514 USD に達しました。
XPIN の史上最安値 (ATL) はいくらですか？
XPIN の史上最安値は 0.000457316453478145 USD です。
XPIN の取引高はいくらですか？
XPIN の24 時間ライブ取引高は $ 3.99M USD です。
XPIN は今年さらに上昇しますか？
XPIN は市場状況とプロジェクトの進捗状況によっては、今年さらに上昇する可能性があります。より詳細な分析については、XPIN 価格予測 をご覧ください。
