USAT 本日の価格

USAT (USAT) の本日のライブ価格は ¥ 0.9995 で、直近24時間で 0.00% 変動しました。現在の USAT から JPY への変換レートは、¥ 0.9995 につき USAT です。

USAT は現在、時価総額 ¥ 10.00M で #- 位、循環供給量は 10.00M USAT です。直近24時間の USAT は、¥ 0.9985 (安値) から ¥ 1 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は --、史上最安値は -- です。

短期的なパフォーマンスでは、USAT は直近1時間で -0.02%、直近7日間で -0.05% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 56.15K に達しました。

USAT (USAT) 市場情報

時価総額 ¥ 10.00M¥ 10.00M ¥ 10.00M 取引高 (24H) ¥ 56.15K¥ 56.15K ¥ 56.15K 完全希薄化後時価総額 ¥ 10.00M¥ 10.00M ¥ 10.00M 循環供給量 10.00M 10.00M 10.00M 総供給量 10,002,050 10,002,050 10,002,050 パブリックブロックチェーン ETH

USAT の現在の時価総額は ¥ 10.00M、24時間取引高は ¥ 56.15K です。USAT の循環供給量は 10.00M、総供給量は 10002050 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 10.00M です。