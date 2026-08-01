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本日の USAT のライブ価格は 0.9995 JPY です。USAT の時価総額は 9,997,048.975 JPY です。日本 のリアルタイムの USAT から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。本日の USAT のライブ価格は 0.9995 JPY です。USAT の時価総額は 9,997,048.975 JPY です。日本 のリアルタイムの USAT から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。

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USAT価格(USAT)

1 USAT から JPY へのライブ価格：

¥156.9372
¥156.9372¥156.9372
0.00%1D
JPY
USAT (USAT) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2026-08-09 02:01:07 (UTC+8)

USAT 本日の価格

USAT (USAT) の本日のライブ価格は ¥ 0.9995 で、直近24時間で 0.00% 変動しました。現在の USAT から JPY への変換レートは、¥ 0.9995 につき USAT です。

USAT は現在、時価総額 ¥ 10.00M#- 位、循環供給量は 10.00M USAT です。直近24時間の USAT は、¥ 0.9985 (安値) から ¥ 1 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は --、史上最安値は -- です。

短期的なパフォーマンスでは、USAT は直近1時間で -0.02%、直近7日間で -0.05% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 56.15K に達しました。

USAT (USAT) 市場情報

¥ 10.00M
¥ 10.00M¥ 10.00M

¥ 56.15K
¥ 56.15K¥ 56.15K

¥ 10.00M
¥ 10.00M¥ 10.00M

10.00M
10.00M 10.00M

10,002,050
10,002,050 10,002,050

ETH

USAT の現在の時価総額は ¥ 10.00M、24時間取引高は ¥ 56.15K です。USAT の循環供給量は 10.00M、総供給量は 10002050 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 10.00M です。

USAT 価格履歴 JPY

24時間の価格変動レンジ：
¥ 0.9985
¥ 0.9985¥ 0.9985
24H 最安値
¥ 1
¥ 1¥ 1
24H 最高値

¥ 0.9985
¥ 0.9985¥ 0.9985

¥ 1
¥ 1¥ 1

--
----

--
----

-0.02%

0.00%

-0.05%

-0.05%

USAT (USAT) 価格履歴 JPY

USAT の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (JPY)変動率 (%)
今日¥ 00.00%
30日¥ -0.0001-0.02%
60日¥ -0.0001-0.02%
90日¥ +0.0004+0.04%
USAT 本日の価格変動

本日 USAT は、 ¥ 0 (0.00%) の変動を記録しました。

USAT 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は ¥ -0.0001 (-0.02%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

USAT 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、USAT は、 ¥ -0.0001 (-0.02%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

USAT 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ +0.0004 (+0.04%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

USAT (USAT) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

USAT 価格履歴ページ を今すぐチェック。

USAT の分析

この分析では、AIモデルを活用して USAT の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

USAT の価格に影響を与える要因は何ですか？

USATの価格は、いくつかの重要な要因によって影響を受けます：

1. 市場の需要と供給の動向
2. 仮想通貨市場全体のセンチメントとトレンド
3. ビットコインおよび主要アルトコインの価格変動
4. 取引量と流動性の水準
5. 規制に関するニュースや政策の変更
6. 技術的なアップデートやプロジェクトの進展
7. 提携関連の発表
8. 市場の投機的取引や投資家の心理
9. 取引所への上場および上場取り下げ
10. 仮想通貨市場に影響を及ぼすマクロ経済要因

人はなぜ今日 USAT の価格を知りたいのでしょうか？

人々は、いくつかの重要な理由から、今日のUSATの価格を知りたがっています。その理由には、取引の意思決定、ポートフォリオ管理、マーケットタイミング、損益計算、そして投資計画が含まれます。リアルタイムの価格情報は、トレーダーがエントリー／エグジットのポイントを特定し、リスクを管理し、パフォーマンスを追跡するのに役立ちます。投資家は現在の価格を利用して保有資産の価値を評価し、売買やポジションの保有について情報に基づいた意思決定を行います。

USAT の価格予測

USAT (USAT) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の USAT の目標価格は ¥ -- で、上昇率は 0.00% です。
USAT (USAT) の2040年の価格予測（14年後）

2040年、USAT の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。

MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
USAT が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？USAT の 2026–2027 年の価格予測は USAT 価格予測 ページでご確認いただけます。

日本 で USAT を購入して投資する方法

USAT を使用する準備はできていますか？MEXCでは、USAT の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は USAT の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、USAT (USAT) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。

ステップ1

アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する

まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2

USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する

USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。銀行送金、OTC、P2P取引を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3

現物取引ページへ

MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4

トークンを選択する

-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5

購入を完了する

トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、USAT が即座にあなたのウォレットに入金されます。
USAT (USAT) の購入ガイド

USAT でできること

USAT を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です

  • MEXCの現物市場を探索する

    MEXCの現物市場を探索する

    最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。

    先物取引

    先物取引

    最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    トークンをステーキングして、豪華エアドロップを獲得しよう。

    MEXCプレマーケット

    MEXCプレマーケット

    新トークンの正式上場前に売買しよう。

MEXCで最低水準の手数料で取引

MEXCで USAT (USAT) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。

現物取引手数料：
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メイカー
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テイカー
先物取引手数料：
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メイカー
--
テイカー

MEXCの競争力ある 取引手数料 をご確認ください

さらに、MEXCの手数料ゼロイベント を通して、選ばれた現物トークンを一切の手数料なしで取引することができます。

USAT ( USAT ) とは何か

USA₮は、現代の米国金融市場に向けたテザー社の新しいデジタルドルです。USD₮が世界的に「貯蓄用」として機能するのに対し、USA₮は米国内市場向けに設計された支払い優先・当座預金型のデジタルドルです。新たに制定されたGENIUS法の枠組みのもとで発行され、テザー社の10年以上にわたる流動性の優位性と完全な連邦規制の遵守を兼ね備えています。取引所やフィンテック企業にとって、USA₮は国内決済を可能にする規制準拠資産として機能し、24時間365日の機関間決済や規制対応済みの消費者アクセスを提供します。

USAT資料

USAT についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

公式USATウェブサイト
ブロックエクスプローラー

カテゴリー :

Ethereum EcosystemFiat-backed StablecoinGENIUS Act Compliant Stablecoin

よくある質問： USAT に関するその他の質問

ページの最終更新日：2026-08-09 02:01:07 (UTC+8)

USAT (USAT) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
02-11 14:20:00業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続

USAT についてさらに詳しく知る

USAT USDT（先物取引）

USAT をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの USAT USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。

MEXCの USAT (USAT) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、USAT ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
USAT/USDT
¥156.9372
¥156.9372¥156.9372
+0.02%
56.24K (USDT)

さらに多くの暗号資産を探索

MEXCで市場データが利用可能な主要暗号資産

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¥44.32110
¥44.32110¥44.32110

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¥200.8658
¥200.8658¥200.8658

+8.65%

JMDT

JMDT

JMDT

¥143.9847
¥143.9847¥143.9847

-5.29%

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STONK

STONK

¥1.085184
¥1.085184¥1.085184

-1.49%

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¥14.28543¥14.28543

+0.26%

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¥2.870745¥2.870745

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¥145.5076
¥145.5076¥145.5076

+9.87%

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

USAT から JPY の計算機

金額

USAT
USAT
JPY
JPY

1 USAT = 156.9215 JPY