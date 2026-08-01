この分析では、AIモデルを活用して THENA の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

現在の THE 市場の全体的なセンチメント：強気、強気 55% | 弱気 45%；

指標軸 モデルの結論 比率/閾値 クイック解説 KDJ ゴールデンクロス K > D 短期的なモメンタムが強まりつつあり、勢いが上昇しています。 MAグループ 1-2 買い 20-40% 売り 移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。 StochRSI > 80 買われ過ぎゾーン 短期的に上昇が速すぎるため、押し戻しのリスクに注意が必要です。 MACD ゴールデンクロス DIF > DEA 強気のモメンタムが現れつつあります。 EMAグループ 1-2 買い 20-40% 売り 移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。 BOLL (20,2) ミドルライン < 価格 ≤ 上限ライン ミドルバンドと上限バンドの間 比較的強いものの、極端な水準ではありません。 RSI (14) 中立 30‑70 通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。 ピボットポイント S2 ≤ 価格 < S1 S2‑S1の間 中央ピボットを下回り、安値圏に入りつつあります。

THE_USDTは4時間足のチャートにおいて、0.05328というハブポイントの下側で推移しています。価格はS2とS1の間を推移しており、中枢となる0.05458が上値の構造上の境界線を形成しています。短期的な移動平均線群は買いシグナルを示しており、EMAの並びからも短期的な強気相場の秩序が確認されます。MACDはゴールデンクロスの形態を形成しており、モメンタム指標には層状の動きが見られます。RSIは中立域に位置し、速い指標と遅い指標の間では完全な共鳴はまだ生まれていません。ボラティリティは現在のレンジ内での推移を維持しています。 近隣のレジスタンスレベルである0.05403は現行価格から1.4%離れており、この水準はS1の枢軸ポイントとなります。遠方の参考レベルである0.05458は現行価格から2.4%離れており、こちらは中枢の平均値に相当します。一方、下方のサポートレベルである0.05320は現行価格から0.15%離れており、これはS2の枢軸ポイントです。さらに下の参考レベルである0.05541は現行価格から4.0%離れており、ここはR1の抵抗ゾーンにあたります。全体として、多空両勢力が狭いレンジ内で拮抗している状況と言えます。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。