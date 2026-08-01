THENA価格(THE)
THENA (THE) の本日のライブ価格は ¥ 0.05625 で、直近24時間で 0.55% 変動しました。現在の THE から JPY への変換レートは、¥ 0.05625 につき THE です。
THENA は現在、時価総額 ¥ 7.48M で #1005 位、循環供給量は 132.95M THE です。直近24時間の THE は、¥ 0.05389 (安値) から ¥ 0.05637 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 644.19932306632852、史上最安値は ¥ 9.8835890597339079 です。
短期的なパフォーマンスでは、THE は直近1時間で +0.39%、直近7日間で +9.73% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 73.89K に達しました。
No.1005
40.76%
BSC
THENA の現在の時価総額は ¥ 7.48M、24時間取引高は ¥ 73.89K です。THE の循環供給量は 132.95M、総供給量は 284166314.96603302 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 18.34M です。
+0.39%
+0.55%
+9.73%
+9.73%
THENA の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：
|期間
|変動率 (JPY)
|変動率 (%)
|今日
|¥ +0.0483234
|+0.55%
|30日
|¥ -0.00461
|-7.58%
|60日
|¥ -0.01003
|-15.14%
|90日
|¥ -0.0519
|-47.99%
本日 THE は、 ¥ +0.0483234 (+0.55%) の変動を記録しました。
過去30日間で、価格は ¥ -0.00461 (-7.58%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。
表示を60日間に拡大すると、THE は、 ¥ -0.01003 (-15.14%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。
90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -0.0519 (-47.99%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。
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この分析では、AIモデルを活用して THENA の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。
現在の THE 市場の全体的なセンチメント：強気、強気 55% | 弱気 45%；
|指標軸
|モデルの結論
|比率/閾値
|クイック解説
|KDJ
|ゴールデンクロス
|K > D
|短期的なモメンタムが強まりつつあり、勢いが上昇しています。
|MAグループ
|1-2 買い
|20-40% 売り
|移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。
|StochRSI
|> 80
|買われ過ぎゾーン
|短期的に上昇が速すぎるため、押し戻しのリスクに注意が必要です。
|MACD
|ゴールデンクロス
|DIF > DEA
|強気のモメンタムが現れつつあります。
|EMAグループ
|1-2 買い
|20-40% 売り
|移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。
|BOLL (20,2)
|ミドルライン < 価格 ≤ 上限ライン
|ミドルバンドと上限バンドの間
|比較的強いものの、極端な水準ではありません。
|RSI (14)
|中立
|30‑70
|通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
|ピボットポイント
|S2 ≤ 価格 < S1
|S2‑S1の間
|中央ピボットを下回り、安値圏に入りつつあります。
THE_USDTは4時間足のチャートにおいて、0.05328というハブポイントの下側で推移しています。価格はS2とS1の間を推移しており、中枢となる0.05458が上値の構造上の境界線を形成しています。短期的な移動平均線群は買いシグナルを示しており、EMAの並びからも短期的な強気相場の秩序が確認されます。MACDはゴールデンクロスの形態を形成しており、モメンタム指標には層状の動きが見られます。RSIは中立域に位置し、速い指標と遅い指標の間では完全な共鳴はまだ生まれていません。ボラティリティは現在のレンジ内での推移を維持しています。 近隣のレジスタンスレベルである0.05403は現行価格から1.4%離れており、この水準はS1の枢軸ポイントとなります。遠方の参考レベルである0.05458は現行価格から2.4%離れており、こちらは中枢の平均値に相当します。一方、下方のサポートレベルである0.05320は現行価格から0.15%離れており、これはS2の枢軸ポイントです。さらに下の参考レベルである0.05541は現行価格から4.0%離れており、ここはR1の抵抗ゾーンにあたります。全体として、多空両勢力が狭いレンジ内で拮抗している状況と言えます。
このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。
2040年、THENA の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。
The Evolution（THE）は、スマートコントラクトと分散型アプリケーション（dApps）の開発と実行のための分散型プラットフォームを提供することを目指す暗号通貨です。その主な目的は、内部の暗号資産、THEを用いて、安全かつスケーラブルな方法でP2P取引を促進することです。The Evolutionは、伝統的なプルーフ・オブ・ワークモデルよりもエネルギー効率の良いプルーフ・オブ・ステーク合意形成メカニズムを採用しています。このプラットフォームは、金融、不動産、供給チェーン管理などの様々なセクターで使用できるdAppsを作成するためによく使用されます。The Evolutionは、スケーラビリティ、セキュリティ、持続可能性に焦点を当てることで、暗号通貨エコシステムにおける重要なプレイヤーとして位置づけられています。
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|時間 (UTC+8)
|タイプ
|情報
|02-11 14:20:00
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過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
|02-10 18:39:21
|オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
|02-04 11:04:00
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暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
|02-04 00:48:00
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過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
|02-01 01:12:00
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ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
|01-28 07:44:00
|業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続
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