スイコイン から マケドニア・デナール への変換表
SUI から MKD への変換表
MKD から SUI への変換表
- 1 SUI59.15 MKD
- 5 SUI295.74 MKD
- 10 SUI591.48 MKD
- 50 SUI2,957.39 MKD
- 100 SUI5,914.78 MKD
- 1,000 SUI59,147.75 MKD
- 5,000 SUI295,738.76 MKD
- 10,000 SUI591,477.52 MKD
- 1 MKD0.01690 SUI
- 5 MKD0.08453 SUI
- 10 MKD0.1690 SUI
- 50 MKD0.8453 SUI
- 100 MKD1.690 SUI
- 1,000 MKD16.90 SUI
- 5,000 MKD84.53 SUI
- 10,000 MKD169.06 SUI
スイコイン (SUI) は現在 ден 59.15 MKD で取引されており、過去24時間で 4.92% の変動がありました。24時間取引高は ден130.04M で、完全希薄化後時価総額は ден236.41B MKD です。リアルタイムのトレンド、チャート、履歴データの詳細については、専用の スイコイン 価格 ページをご覧ください。
210.46B MKD
循環供給量
130.04M
24時間の 取引高
236.41B MKD
時価総額
4.92%
価格変動 (1日)
ден 1.1505
24H 最高値
ден 1.038
24H 最安値
上記の SUI から MKD へのトレンドチャートは、リアルタイム価格と過去の変動の両方を表示しています。24時間、7日間、30日間、90日間など、時間枠を切り替えることで、短期および長期のトレンドを分析し、市場パターンを特定し、スイコイン の MKD に対する変動を追跡できます。このビジュアルツールは、情報に基づいた取引と投資の意思決定をサポートします。最新の市場情報については、現在の スイコイン 価格をご確認ください。
SUI から MKD への変換概要
時点 | 1 SUI = 59.15 MKD | 1 MKD = 0.01690 SUI
本日、1 SUI から MKD への変換レートは 59.15 MKD です。
5 SUI を購入するには 295.74 MKD がかかり、10 SUI の価値は 591.48 MKD になります。
1 MKD は 0.01690 SUI に変換できます。
50 MKD は、プラットフォーム手数料やガス代を除いて、0.8453 SUI に変換できます。
過去7日間で、1 SUI から MKD への変換レートは、-6.91% 変動しました。
直近24時間で、レートは 4.92% 変動し、最高値は 60.45 MKD、最安値は 54.54 MKD に達しました。
1ヶ月前、1 SUI の価値は 49.83 MKD であり、現在の価値と比較して +18.74% の変動を示しています。
過去90日間で、SUI は 9.63 MKD の価格変動を示しており、+19.50% の値動きとなっています。
SUI から MKD への変換におけるボラティリティと価格動向
過去24時間において、スイコイン (SUI) は 54.54 MKD から 60.45 MKD の間で変動し、短期的な市場のボラティリティを反映しています。過去7日間においては、最低 53.16 MKD から最高 64.65 MKD の範囲で推移しました。以下の表で、過去24時間・7日間・30日間・90日間における SUI から MKD への価格変動およびボラティリティデータを確認できます。
|直近24時間
|過去7日間
|過去30日間
|過去90日間
|高値
|ден 60.42
|ден 64.62
|ден 74.08
|ден 74.08
|安値
|ден 54.11
|ден 53.06
|ден 46.23
|ден 43.08
|平均
|ден 56.22
|ден 56.74
|ден 53.59
|ден 50.44
|ボラティリティ
|+10.83%
|+18.13%
|+56.17%
|+63.51%
|変動率
|+8.05%
|-6.96%
|+18.67%
|+20.17%
スイコイン の 2027 と2030年の MKD での価格予測
スイコイン の価格見通しは、市場の需要、採用動向、機関投資家の関与、そしてより広範な経済要因によって形成されます。年間5%の予測成長率を使用した場合、今後数年間の SUI から MKD の可能性への予測は以下のとおりです：
SUI の 2027 年の価格予測
現在の価格水準から年間5%の成長率が維持された場合、スイコイン は 2027 年までにおおよそ ден62.11 に達する可能性があります。
SUI の2030年の価格予測
2030年までに、SUI は同様の長期成長モデルに従って ден71.89 MKD 程度まで上昇する可能性があります。
これらの予測は仮説的なものであり、方向性の予測を目的としており、金融アドバイスではありません。短期予測や2040年までの長期予測など、より詳細な市場の見通しと将来のシナリオについては、スイコイン 価格予測ページ をご覧ください。
スイコイン 概要
マケドニア・デナール 概要
SUI と MKD の市場統計
10,000,000,000
SUI
現在の SUI と MKD の為替レート
スイコイン (SUI) の本日のライブ価格は ден 59.021648911454994487 で、直近24時間で 0.00% 変動しました。現在の SUI から MKD への変換レートは、ден 59.021648911454994487 につき SUI です。
MEXCで スイコイン の詳細を見る
マケドニア・デナール（MKD）は、1992年に初めて導入されて以来、北マケドニアの公式通貨というだけにとどまりません。これは、ユーゴスラビアの共和国から独立国家へと進化し、経済成長と安定への希望を抱く国の証でもあります。デナールは一般にMKDと略され、符号はденで表されます。この通貨は、北マケドニアが自己統治と経済的主権へ向かう旅路を象徴するものです。
日常生活において、デナールは賃金や商品・サービスの価格、その他の金融取引に用いられています。これは貿易や投資、個人および企業による日常的な金融取引など、さまざまな経済活動を支える主要な交換手段です。農業、繊維産業、そして急成長を遂げる観光産業を含む北マケドニア経済の多様な分野は、デナールに大きく依存しています。さらに、デナールは国際貿易においても重要な役割を果たしており、特に鉄鋼や農産物といった北マケドニアの輸出品にとって不可欠です。そのため、安定したデナールの維持は、競争力のある輸出価格を確保し、外国からの直接投資を引きつける上で極めて重要です。
北マケドニア共和国中央銀行がデナールの発行機関です。この中央銀行は、慎重な財政・金融政策を通じて通貨の安定性を保つ責任を負っています。これらの戦略はインフレを抑制し、成長と投資に適した健全な経済環境を育むことを目指しています。また、デナールの安定性には、マケドニア人ディアスポラ、とりわけヨーロッパや北米からの送金も大きな影響を与えています。こうした送金がデナールに換算されることで、国民経済に大きく貢献し、通貨の安定性を支えています。
マケドニア・デナールのデザインは、同国の歴史、文化、自然美を豊かに表現したものです。紙幣や硬貨には歴史上の人物、古代遺物、建築物の名所などが描かれ、マケドニアの文化的遺産とアイデンティティを反映しています。これらのデザインは経済取引を円滑にするだけでなく、国民の誇りとアイデンティティの源ともなっています。
デナールの導入は、ユーゴスラビア解体後に北マケドニアが自立へと踏み出した新たな時代を象徴するものでした。この動きは独自かつ独立した金融政策を確立する上で不可欠であり、同国の歴史における新しい章を示しています。このように、デナールは単なる交換手段以上の存在です。それは国家の独立と経済的志向を象徴するものなのです。
デジタル通貨の分野では、マケドニア・デナールが暗号資産と法定通貨間の取引市場に位置づけられています。暗号資産取引プラットフォームのMEXCによると、最も人気のあるTRON通貨ペアの一つがTRX対MKDであり、TRONの通貨コードはTRXです。この動向は、伝統的な金融システムとデジタル通貨との連携がますます進んでいることを示しており、グローバル金融の変化する姿勢を反映しています。
結論として、マケドニア・デナールは北マケドニアの経済において中心的な役割を果たしています。これは単なる交換手段であるだけでなく、国民の誇りと経済的独立を象徴し、同国が安定と成長へ向かう旅路を示す指標でもあります。北マケドニア共和国中央銀行が管理するデナールの安定性と経済における役割は、成長と投資に適した健全な経済環境を促進する上で極めて重要です。
MEXCで利用可能な SUI 取引ペア
現物
SUI/USDT
|1.12
|取引
SUI/USDC
|1.12
|取引
SUI/EUR
|0.96
|取引
上記の表は SUI の現物取引ペアのリストを示しています。このリストでは スイコイン がUSDT、USDCなどの主要な暗号資産と直接交換される市場を網羅しています。現物取引では、レバレッジを利用せずに現在の市場価格で SUI を売買できます。
先物
SUIUSDT無期限
|--
|取引
SUIUSDC無期限
|--
|取引
SUIUSD無期限
|--
|取引
人気の無期限先物の中から、ロング・ショートポジションが可能な SUI の先物取引ペアをチェックしましょう。MEXCは暗号資産デリバティブの主要プラットフォームで、最大500倍のレバレッジ、深い流動性、そして戦略的取引向けの幅広い スイコイン 先物市場を提供しています。
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ホット
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新規追加
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Presens Network
SENS
0.00%
Nexus
NEX
+247.06%
XWINNER
XT
+1,468.50%
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ZEST
-7.98%
ARENA TWO
ATWO
-16.25%
上昇率ランキング
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XWINNER
XT
+1,468.50%
DegenVerse
DVERSE
+343.43%
Nexus
NEX
+247.06%
Echelon
ECHELON
+46.36%
AIXDROP
AIXDROP
+41.40%
USD建てで見る SUI と MKD：概要と洞察
スイコイン (SUI) vs USD：市場比較
スイコイン 価格概要
- 現在の価格（USD）：$1.1257
- 7日間の変動：-6.91%
- 30日間の推移：+18.74%
暗号資産の価格はなぜ変動するのでしょうか？
- 市場のセンチメント：ニュース、ソーシャルメディアのトレンド、あるいはクジラの活動が、急激な変動の引き金になることがあります。
- 採用と実用性：ネットワークの更新、使用量の増加、またはパートナーシップは、長期的な価値に影響を与える可能性があります。
- マクロ経済：インフレ、金利、米ドルの強さは暗号資産需要に影響を与える可能性があります。
- 規制の変更：政府や金融当局からの発表は、市場に変動を与えることが多いです。
なぜこれが重要なのか
- 価格が上昇するということは、暗号資産の価値が上がっているということであり、売り手にとっては良いことです。
- 価格が下落すると買いのチャンスとなる可能性があります。しかし、同時にリスクも伴います。
USD：暗号資産価格のグローバルベンチマーク
SUI を含むほとんどの暗号資産は、現地通貨に関係なく、世界中の暗号資産取引所で米ドル (USD) で価格設定されています。
したがって、MKD に変換するかどうか 、SUI の米ドル価格は依然として主要な市場のベンチマークです。
[SUI 価格] [SUI 米ドルへ]
マケドニア・デナール (MKD) vs USD：市場スナップショット
為替レートの概要
- 現在のレート (MKD/USD)：0.019050287902238495
- 7日間の変動：+0.11%
- 30日間の推移：+0.11%
為替レートはなぜ変動するのでしょうか？
- 金利：中央銀行が金利を上げたり下げたりすると、投資家の行動に影響を及ぼします。
- インフレ：インフレ率が低いと通貨の価値が維持されます。
- 経済指標：GDP成長率、雇用、貿易収支などのデータは信頼感に影響を与えます。
- 市場センチメント：ニュース、政策変更、政治的変化は急速な変化を引き起こす可能性があります。
なぜこれが重要なのか
- MKD が強くなると、同じ量の SUI を取得するために支払う金額が少なくなります。
- MKD が弱くなると、暗号資産のUSD価格が変わらなくても、支払う金額は増えることになります。
現在のレートを活用したいですか？
当社の暗号資産購入チャネルで MKD を使用して SUI を安全に購入しましょう。
SUI から MKD への為替レートに影響を与えるものは何ですか？
スイコイン (SUI) と マケドニア・デナール (MKD) の為替レートは、様々な世界的および地域的要因の影響を受けます。SUI での取引や投資にご興味をお持ちの場合は、この為替レートの変動要因を理解することで、より情報に基づいた意思決定を行うことができます。
1. 市場センチメントとニュース
暗号資産市場はセンチメントに大きく左右されます。大手提携、採用の増加、好意的なメディア報道といった前向きな展開は、需要を押し上げ、SUI から MKD へのレートを上昇させる可能性があります。一方で、否定的な報道、セキュリティ問題、規制措置などは価格下落につながる可能性があります。
2. 政府の規制と法的明確性
暗号資産の主要市場と MKD 発行国における規制環境は、重要な役割を果たします。支援的な政策は、暗号資産への信頼と普及を高め、レートを押し上げる可能性があります。一方で、制限的または不明確な規制は、市場に不確実性をもたらすことがよくあります。
3. MKD 通貨の強さと地域経済指標
金利、インフレ率、GDPの伸びといった伝統的な経済要因は、MKD の強さに直接影響を与えます。インフレや政策変更により MKD が下落すると、投資家が SUI などの代替通貨を探し、需要が増加し為替レートを上昇させる可能性があります。
4. ブロックチェーンと技術開発
スイコイン のような暗号資産では、ネットワークのアップグレード、スケーラビリティソリューション、エコシステムの拡大といった技術革新が、普及率の向上と価格上昇につながることがよくあります。こうした変化は投資家の信頼を高め、為替レートにプラスの影響を与える可能性があります。
5. 世界の金融イベントと市場動向
世界的なインフレ懸念、地政学的緊張、中央銀行による金利変更といったマクロ経済動向は、価値の保存手段としての暗号資産への移行を促す可能性があります。不確実な時期には、SUI の需要が高まり、 MKD への変換に影響を与える可能性があります。
SUI から MKD へ即時変換
リアルタイムの SUI から MKD への為替レート変換ツールをご利用いただくと、最新のレートをご確認いただけます。取引を計画されている方でも、市場動向を注視されている方でも、最新の価格と過去のチャートをご覧いただけるので、常に最新情報をご確認いただけます。
よくある質問
日本 における SUI から MKD の為替レートは、どのように算出されていますか？
日本 における SUI から MKD の為替レートは、SUI の現在の価値（通常は MKD 建て）に基づき、機関投資家向けのFXレートを用いて MKD に換算されています。このレートは、世界中の深い流動性ソースから取得したリアルタイムの市場価格を反映しています。
なぜ 日本 における SUI から MKD の為替レートはこれほど頻繁に変動するのですか？
SUI と法定通貨の両方が、世界情勢や需給状況、さらには 日本 国内の市場活動にも反応するため、SUI から MKD へのレートは頻繁に変動します。特にボラティリティが高い時期には、数秒単位で価格が動くことがあります。
日本 で表示されているレートと、実際に変換したときに受け取るレートの違いは何ですか？
日本 における SUI から MKD の表示レートはリアルタイムであり、市況を反映しています。ただし、実際の変換レートはスプレッド、スリッページ、または約定のタイミングにより、表示価格とわずかに異なる場合があります。
日本 において、SUI から MKD へのレートは取引所ごとに異なることがありますか？
はい。プラットフォームごとの流動性や取引高、地域ごとの需要、手数料体系の違いにより、価格差が生じることがあります。
日本 において、SUI から MKD へのレートが昨日と比べて高くなったり低くなったりするのはなぜですか？
レートは、マクロ経済ニュース、投資家のセンチメント、中央銀行の発表、インフレデータ、あるいはプロトコルのアップグレードやETF関連イベントなど、暗号資産特有の出来事に基づいて変動します。
今は SUI を MKD に変換するのに良い時期でしょうか、それとも待つべきでしょうか？
確実に正しいタイミングというものはありません。価格の動向や過去のデータ、世界経済の状況を確認して、意思決定の参考にしてください。
日本 で、SUI から MKD への変換タイミングを見極めるのに役立つツールにはどのようなものがありますか？
ライブチャート、移動平均線、RSI、取引高分析、市場ニュースなどが一般的に使われるツールです。また、多くのユーザーは重要な価格水準にアラートを設定しています。
SUI と MKD の長期的なトレンドはどうやって把握できますか？
このページにあるインタラクティブチャートを活用して、過去の価格分析やパターンの特定、さらには異なる時間足でのトレンド比較を行ってください。
日本 におけるニュースや規制は、SUI から MKD のレートにどのような影響を与えますか？
日本 の現地規制、インフレデータ、金利の変動、そして地政学的イベントなどは、MKD の価値を強めたり弱めたりする要因となります。たとえ SUI が安定していたとしても、変換レートに影響を与えることがあります。
SUI と MKD の為替レートに影響を与える暗号資産特有のイベントにはどのようなものがありますか？
半減期、プロトコルのアップグレード、大口投資家の動き、ETF承認、新規取引所上場などは、しばしば価格変動を引き起こし、SUI から MKD のレートに影響を与えます。
SUI から MKD へのレートを他の通貨と比較できますか？
はい。当社の変換機能を使用すれば、さまざまな 日本 の法定通貨や暗号資産を切り替えて、最も有利なレートを比較・確認することができます。
SUI から MKD へのレートが適正かどうかは、どう判断すればよいですか？
主要な市場指数と比較するか、複数の取引所のレートを比べて確認しましょう。当社の変換機能は、リアルタイムの集約データを使用して、競争力のある価格を維持しています。
SUI から MKD へのレートを1日を通して監視する最適な方法は何ですか？
このページ、または SUI の価格ページをブックマークして、ライブチャートで日中の価格変動やオープンタイミングを確認しましょう。
日本 の週末や祝日は、SUI から MKD の変換レートに影響しますか？
はい、暗号資産は24時間365日取引されていますが、法定通貨市場では週末や祝日に流動性が低下する場合があり、それに伴ってスプレッドの拡大やボラティリティの上昇が起こる可能性があります。なお、祝日は国や地域によって異なります。
SUI から MKD への目標価格を設定して、その価格に達したときに変換することはできますか？
変換機能では取引を実行できませんが、MEXCのアラート設定や指値注文を活用することで、特定の価格水準で実行を自動化できます。
日本 において、SUI と MKD に影響を与える要因については、どこで詳しく学べますか？
上記のコンテンツをご覧いただき、マクロ経済の変動要因や市場動向、さらには SUI と MKD に関する過去のパフォーマンスデータについての知見を深めてください。
SUI を MKD に変換することと、それを取引することの違いは何ですか？
変換は、単に SUI と MKD の1対1の価値を確認するものです。一方で取引は、指値注文、デリバティブ、レバレッジなどの追加ツールを活用し、公開市場で売買を行うことを指します。
SUI から MKD は暗号資産投資家にとって一般的な参照情報ですか？
多くの投資家は、MKD またはステーブルコインで SUI の価格を追跡しています。SUI から MKD は、実質的な価値を把握したり、現地通貨の変動に対してヘッジしたり、あるいは 日本 での現金化を計画する際に非常に役立ちます。
主要な経済イベントの際、SUI から MKD のレートにはどのような影響がありますか？
インフレ報告、金利決定、あるいは危機発生時には、法定通貨のボラティリティが高まることがよくあります。MKD は世界的なリスクセンチメントによって強まったり弱まったりすることがあり、それが為替レートに直接影響を与えます。
MEXCは、SUI から MKD へのレートの正確性と競争力をどのように維持していますか？
MEXCは、世界規模の豊富な流動性プールから価格を集約し、スプレッドを最小限に抑え、リアルタイムでレートを更新することで、正確性と透明性を確保しています。
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Sui (SUI) 価格予測：$1.04サポートが50%上昇後の調整を受け止め、強気の圧縮が形成される
急激な上昇とその後の制御された反落により、Suiは重要なレンジ相場フェーズに入っており、トレーダーたちは主要なサポートと圧縮シグナルを注視している2026/05/18
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MEXCを通じて スイコイン を購入する理由
MEXCは、その信頼性、深い流動性、幅広いトークンの選択肢で知られており、スイコイン を購入するのに最適な暗号資産プラットフォームの1つです。
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免責事項
暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。