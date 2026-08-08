Metal Blockchain 本日の価格

Metal Blockchain (METAL) の本日のライブ価格は ¥ 0.10027 で、直近24時間で 1.81% 変動しました。現在の METAL から JPY への変換レートは、¥ 0.10027 につき METAL です。

Metal Blockchain は現在、時価総額 ¥ 0.00 で #3778 位、循環供給量は 0.00 METAL です。直近24時間の METAL は、¥ 0.10001 (安値) から ¥ 0.10449 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 258.4905604263158262、史上最安値は ¥ 5.53887779884600304 です。

短期的なパフォーマンスでは、METAL は直近1時間で -1.75%、直近7日間で -1.06% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 595.06 に達しました。

Metal Blockchain (METAL) 市場情報

ランキング No.3778 時価総額 ¥ 0.00¥ 0.00 ¥ 0.00 取引高 (24H) ¥ 595.06¥ 595.06 ¥ 595.06 完全希薄化後時価総額 ¥ 33.42M¥ 33.42M ¥ 33.42M 循環供給量 0.00 0.00 0.00 総供給量 333,333,333 333,333,333 333,333,333 パブリックブロックチェーン PROTO

Metal Blockchain の現在の時価総額は ¥ 0.00、24時間取引高は ¥ 595.06 です。METAL の循環供給量は 0.00、総供給量は 333333333 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 33.42M です。