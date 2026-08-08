Terra 本日の価格

Terra (LUNA) の本日のライブ価格は ¥ 0.04209 で、直近24時間で 1.66% 変動しました。現在の LUNA から JPY への変換レートは、¥ 0.04209 につき LUNA です。

Terra は現在、時価総額 ¥ 29.88M で #508 位、循環供給量は 709.98M LUNA です。直近24時間の LUNA は、¥ 0.041 (安値) から ¥ 0.04222 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 3,068.303359654762122、史上最安値は ¥ 6.17201949377571749 です。

短期的なパフォーマンスでは、LUNA は直近1時間で +0.09%、直近7日間で +1.64% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 74.92K に達しました。

Terra (LUNA) 市場情報

ランキング No.508 時価総額 ¥ 29.88M¥ 29.88M ¥ 29.88M 取引高 (24H) ¥ 74.92K¥ 74.92K ¥ 74.92K 完全希薄化後時価総額 ¥ 49.95M¥ 49.95M ¥ 49.95M 循環供給量 709.98M 709.98M 709.98M 最大供給量 ---- -- 総供給量 1,186,707,049 1,186,707,049 1,186,707,049 パブリックブロックチェーン LUNA2

Terra の現在の時価総額は ¥ 29.88M、24時間取引高は ¥ 74.92K です。LUNA の循環供給量は 709.98M、総供給量は 1186707049 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 49.95M です。