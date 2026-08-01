STABLE 本日の価格

STABLE (STABLE) の本日のライブ価格は ¥ 0.033182 で、直近24時間で 0.31% 変動しました。現在の STABLE から JPY への変換レートは、¥ 0.033182 につき STABLE です。

STABLE は現在、時価総額 -- で #- 位、循環供給量は -- STABLE です。直近24時間の STABLE は、¥ 0.032163 (安値) から ¥ 0.033266 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は --、史上最安値は -- です。

短期的なパフォーマンスでは、STABLE は直近1時間で +0.19%、直近7日間で -1.57% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 110.01K に達しました。

STABLE (STABLE) 市場情報

時価総額 ---- -- 取引高 (24H) ¥ 110.01K¥ 110.01K ¥ 110.01K 完全希薄化後時価総額 ¥ 3.32B¥ 3.32B ¥ 3.32B 循環供給量 ---- -- 最大供給量 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 総供給量 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 パブリックブロックチェーン STABLE

STABLE の現在の時価総額は --、24時間取引高は ¥ 110.01K です。STABLE の循環供給量は --、総供給量は 100000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 3.32B です。