この分析では、AIモデルを活用して StatusNetwork の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

現在の SNT 市場の全体的なセンチメント：弱気、強気 35% | 弱気 65%；

指標軸 モデルの結論 比率/閾値 クイック解説 KDJ デッドクロス K < D 短期的なモメンタムが弱まりつつあり、勢いが低下しています。 MAグループ 7 買い 0 中立 0 売り ≥ 80% 買い すべての移動平均線が上向きに整列しており、短期線が長期線を大きく上回っています。 StochRSI < 20 売られ過ぎゾーン 短期的に下落が速すぎるため、反発の可能性に注意が必要です。 MACD デッドクロス DIF < DEA 弱気のモメンタムが現れつつあります。 EMAグループ 7 買い 0 中立 0 売り ≥ 80% 買い すべての移動平均線が上向きに整列しており、短期線が長期線を大きく上回っています。 BOLL (20,2) 価格 < 下限バンド 下限バンドに接触または突破 「割安」ゾーンに入りつつあり、ボラティリティが高まっています。 RSI (14) 売られ過ぎ < 30 やや急落しており、短期的に反発する可能性があります。 ピボットポイント 価格 < S2 S2の下方 直近の「最安価格帯」を下回る安値圏にあります。

SNT_USDTは4時間足のチャートにおいて、0.0055のハブポイントを下回るレンジで推移しています。価格は、中枢である0.005561とS2サポートである0.005508によって形成されるレンジの下限付近に位置しています。移動平均線は上昇傾向を示しており、MAおよびEMAがいずれも買いシグナルを発しています。一方で、テクニカル指標では一貫性に乖離が見られ、トレンド系指標は上向きを示す一方、オシレーター系指標は売り過ぎを示唆しています。MACDはデッドクロスを形成しており、下落勢力はまだ完全には解放されていません。RSIは超売買ゾーンにあり、短期的な売り圧力の疲労化の兆候が見られます。ストキャスティクスやADXなどの指標は層状に動き、市場は方向性の選択局面にあります。ボラティリティは低水準を維持しており、価格はハブポイントを中心に狭い範囲で調整を続けています。近隣の抵抗ラインはR1の0.005583で、現在値から約0.6%の距離にあります。上側の遠方の抵抗ラインはR2の0.005614で、現在値から約1.1%の距離に位置します。一方、下側の近隣サポートはS2の0.005508で、現在値から約0.1%の距離にあります。重要な観察ポイントは、価格が中枢である0.005561を再び上回ることができるかどうかです。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。