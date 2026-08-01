Spain National Fan 本日の価格

Spain National Fan (SNFT) の本日のライブ価格は ¥ 0.002023 で、直近24時間で 0.04% 変動しました。現在の SNFT から JPY への変換レートは、¥ 0.002023 につき SNFT です。

Spain National Fan は現在、時価総額 ¥ 46.33K で #2593 位、循環供給量は 22.90M SNFT です。直近24時間の SNFT は、¥ 0.002003 (安値) から ¥ 0.00203 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 135.5453493578991165、史上最安値は ¥ 1.09264566279050597 です。

短期的なパフォーマンスでは、SNFT は直近1時間で +0.24%、直近7日間で -6.61% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 53.38K に達しました。

Spain National Fan (SNFT) 市場情報

ランキング No.2593 時価総額 ¥ 46.33K¥ 46.33K ¥ 46.33K 取引高 (24H) ¥ 53.38K¥ 53.38K ¥ 53.38K 完全希薄化後時価総額 ¥ 202.30K¥ 202.30K ¥ 202.30K 循環供給量 22.90M 22.90M 22.90M 最大供給量 100,000,000 100,000,000 100,000,000 総供給量 22,903,472 22,903,472 22,903,472 循環率 22.90% パブリックブロックチェーン BITCI

Spain National Fan の現在の時価総額は ¥ 46.33K、24時間取引高は ¥ 53.38K です。SNFT の循環供給量は 22.90M、総供給量は 22903472 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 202.30K です。