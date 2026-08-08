この分析では、AIモデルを活用して Fefer の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

現在の FEFER 市場の全体的なセンチメント：強気、強気 65% | 弱気 35%；

指標軸 モデルの結論 比率/閾値 クイック解説 KDJ ゴールデンクロス K > D 短期的なモメンタムが強まりつつあり、勢いが上昇しています。 MAグループ 5-6 買い 60-80% 買い 移動平均線の大半が上向きで、強気の並びが優勢です。 StochRSI 20‑80 中立ゾーン 通常のペースで推移しており、極端なシグナルは見られません。 MACD ゴールデンクロス DIF > DEA 強気のモメンタムが現れつつあります。 EMAグループ 5-6 買い 60-80% 買い 移動平均線の大半が上向きで、強気の並びが優勢です。 BOLL (20,2) 下限ライン ≤ 価格 ≤ ミドルライン 下限バンドとミドルバンドの間 比較的弱いものの、極端な水準ではありません。 RSI (14) 中立 30‑70 通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。 ピボットポイント S1 ≤ 価格 < ピボット S1‑ピボットの間 中央ピボットを抜けた直後で、やや低めの水準にあります。

FEFER_USDTは4時間足チャート上で0.002405の水準に位置し、中枢である0.002558を下回っています。価格はS1と中枢の間で推移するレンジ相場となっています。短期移動平均線群は買いシグナルを示す配置となっており、長期トレンドのハブも安定した状態を維持しています。 MACDはゴールデンクロスの形を形成しており、デッドクロスと逆転する形になっています。ストキャスティクスの各指標も方向性が一致しつつあります。RSIは中立ゾーンに位置しており、モメンタム分布にも極端な集中は見られません。ボラティリティは通常の水準を維持しています。KDJおよびStochRSIの数値も現在の価格変動と整合性を保っています。現時点では、買いと売りの勢力が一時的に均衡している状況です。 上側の直近の参考レジスタンスは中枢である0.002558で、現在価格から約6.3%の距離にあります。次級の抵抗レベルはR1の0.002751で、現在価格から約14.4%の位置にあります。一方、下側の直近サポートはS1の0.002189で、現在価格から約9.0%の距離にあります。さらに遠方のサポートとしてはS2の0.001996が目安となり、現在価格から約17.0%の位置にあります。これらの重要なハブポイントが、現在の価格変動における中心的な境界を形成しています。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。