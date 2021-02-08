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本日の SafePal のライブ価格は 0.2307 JPY です。SFP の時価総額は 115,350,000 JPY です。日本 のリアルタイムの SFP から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。本日の SafePal のライブ価格は 0.2307 JPY です。SFP の時価総額は 115,350,000 JPY です。日本 のリアルタイムの SFP から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。

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SafePal価格(SFP)

1 SFP から JPY へのライブ価格：

¥36.2199
¥36.2199¥36.2199
+0.43%1D
JPY
SafePal (SFP) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2026-08-09 00:40:45 (UTC+8)

SafePal 本日の価格

SafePal (SFP) の本日のライブ価格は ¥ 0.2307 で、直近24時間で 0.43% 変動しました。現在の SFP から JPY への変換レートは、¥ 0.2307 につき SFP です。

SafePal は現在、時価総額 ¥ 115.35M#163 位、循環供給量は 500.00M SFP です。直近24時間の SFP は、¥ 0.2194 (安値) から ¥ 0.2366 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 689.05362777、史上最安値は ¥ 33.86369231274782665 です。

短期的なパフォーマンスでは、SFP は直近1時間で -0.26%、直近7日間で +5.77% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 57.27K に達しました。

SafePal (SFP) 市場情報

No.163

¥ 115.35M
¥ 115.35M¥ 115.35M

¥ 57.27K
¥ 57.27K¥ 57.27K

¥ 115.35M
¥ 115.35M¥ 115.35M

500.00M
500.00M 500.00M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

500,000,000
500,000,000 500,000,000

100.00%

2021-02-08 00:00:00

BSC

SafePal の現在の時価総額は ¥ 115.35M、24時間取引高は ¥ 57.27K です。SFP の循環供給量は 500.00M、総供給量は 500000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 115.35M です。

SafePal 価格履歴 JPY

24時間の価格変動レンジ：
¥ 0.2194
¥ 0.2194¥ 0.2194
24H 最安値
¥ 0.2366
¥ 0.2366¥ 0.2366
24H 最高値

¥ 0.2194
¥ 0.2194¥ 0.2194

¥ 0.2366
¥ 0.2366¥ 0.2366

¥ 689.05362777
¥ 689.05362777¥ 689.05362777

¥ 33.86369231274782665
¥ 33.86369231274782665¥ 33.86369231274782665

-0.26%

+0.43%

+5.77%

+5.77%

SafePal (SFP) 価格履歴 JPY

SafePal の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (JPY)変動率 (%)
今日¥ +0.155079+0.43%
30日¥ +0.0017+0.74%
60日¥ -0.0028-1.20%
90日¥ -0.0976-29.73%
SafePal 本日の価格変動

本日 SFP は、 ¥ +0.155079 (+0.43%) の変動を記録しました。

SafePal 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は ¥ +0.0017 (+0.74%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

SafePal 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、SFP は、 ¥ -0.0028 (-1.20%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

SafePal 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -0.0976 (-29.73%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

SafePal (SFP) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

SafePal 価格履歴ページ を今すぐチェック。

SafePal の分析

この分析では、AIモデルを活用して SafePal の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

SafePal 本日の市場動向：強気か弱気か？

現在の SFP 市場の全体的なセンチメント：弱気、強気 45% | 弱気 55%

指標軸モデルの結論比率/閾値クイック解説
KDJデッドクロスK < D短期的なモメンタムが弱まりつつあり、勢いが低下しています。
MAグループ5-6 買い60-80% 買い移動平均線の大半が上向きで、強気の並びが優勢です。
StochRSI20‑80中立ゾーン通常のペースで推移しており、極端なシグナルは見られません。
MACDデッドクロスDIF < DEA弱気のモメンタムが現れつつあります。
EMAグループ7 買い 0 中立 0 売り≥ 80% 買いすべての移動平均線が上向きに整列しており、短期線が長期線を大きく上回っています。
BOLL (20,2)下限ライン ≤ 価格 ≤ ミドルライン下限バンドとミドルバンドの間比較的弱いものの、極端な水準ではありません。
RSI (14)中立30‑70通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
ピボットポイントS2 ≤ 価格 < S1S2‑S1の間中央ピボットを下回り、安値圏に入りつつあります。

SFP_USDTは4時間足のチャートにおいて、0.2136付近で推移しています。価格はS1のハブポイントである0.2137をわずかに下回るレンジ内に位置しています。中枢軸線である0.215が上値の直接的な参照レベルとなっています。短期移動平均線群は買いシグナルを示す配置となっており、長期EMAは中立状態を維持しており、明確な乖離は見られません。MACD指標はデッドクロスを形成し、勢いの転換を示唆しています。RSIは中立ゾーンにあり、買いと売りの力が均衡していることを表しています。KDJおよびStochRSIの数値からは、短期的なボラティリティの収束が確認されます。ボリンジャーバンドの幅が縮小しており、相場の変化点が近づいていることを示唆しています。ストキャスティクスの高速・低速指標には層状の動きが見られ、統一された方向性が欠如しています。直近のサポートはS2の0.2126にあり、現行価格から0.0010の差があります。上値の第一抵抗ラインR1は0.2161に設定されており、0.0025の間隔があります。遠方の参考レジスタンスR2は0.2174に位置し、さらなる上昇余地を提供しています。現在の構造は、ハブ体系の下半分で調整局面に入っている状態です。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。

SafePal の価格に影響を与える要因は何ですか？

SafePal (SFP)の価格は、いくつかの重要な要因によって影響を受けます：

1. ハードウェアウォレットの需要 - SafePalの主要製品であるため、同社の暗号資産ウォレットの採用が進むことで、トークンのユーティリティと価値が高まります。

2. 市場センチメント - 一般的な暗号通貨市場の動向は、SFPの価格変動に大きな影響を及ぼします。

3. 取引所への上場 - 新たな取引所との提携により、アクセス性が拡大し、取引量が増加します。

4. トークンのユーティリティ - SafePalエコシステム内でのSFPの利用シーン、例えば割引やガバナンス権利などです。

5. 競合状況 - LedgerやTrezorなどの他のハードウェアウォレットプロバイダーとの競争力です。

6. 規制関連のニュース - ウォレットプロバイダーやDeFiプロトコルに影響を及ぼす暗号規制です。

7. 提携発表 - 大手暗号プロジェクトや取引所との協業です。

8. 技術的なアップデート - 新機能の追加、セキュリティの強化、製品のリリースなどです。

9. 取引量 - 流動性が高いほど、一般的に価格はより安定します。

10. ビットコインとの相関関係 - ほとんどのアルトコインと同様に、SFPもビットコインの価格動向に追随することが多いです。

人はなぜ今日 SafePal の価格を知りたいのでしょうか？

人々は、いくつかの重要な理由から、今日のSafePal（SFP）の価格を知りたがっています。

1. トレーディングの意思決定 - 活発なトレーダーは、最適なタイミングで売買するため、現在の価格を必要としています。
2. ポートフォリオの追跡 - 投資家は保有資産の価値とパフォーマンスを常に監視しています。
3. 市場分析 - 価格データは、トレンドやボラティリティのパターンを評価するのに役立ちます。

SafePal の価格予測

SafePal (SFP) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の SFP の目標価格は ¥ -- で、上昇率は 0.00% です。
SafePal (SFP) の2040年の価格予測（14年後）

2040年、SafePal の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。

MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
SafePal が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？SFP の 2026–2027 年の価格予測は SafePal 価格予測 ページでご確認いただけます。

SafePal について

SafePal (SFP)は、安全でユーザーフレンドリーな暗号資産管理サービスを提供する分散型プラットフォーム、SafePalエコシステムに関連した暗号通貨資産です。SFPトークンは、プラットフォームのガバナンスにおいて重要な役割を果たし、保有者が意思決定プロセスに参加することを可能にし、ユーザーのエンゲージメントとプラットフォームの成長を奨励するためにも使用されます。Binance Smart Chain上に構築されたSafePalは、ステーキングによる合意形成メカニズムとデフレーション型の供給モデルを活用し、各トランザクションごとにトークンの一部が焼却されます。プラットフォームの主な使用例は、安全な暗号資産の保管、取引、および分散型金融（DeFi）アプリケーションであり、ユーザーが広範な暗号経済を簡単にナビゲートできるゲートウェイを提供することを目指しています。

日本 で SafePal を購入して投資する方法

SafePal を使用する準備はできていますか？MEXCでは、SFP の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は SafePal の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、SafePal (SFP) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。

ステップ1

アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する

まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2

USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する

USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。銀行送金、OTC、P2P取引を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3

現物取引ページへ

MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4

トークンを選択する

-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5

購入を完了する

トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、SafePal が即座にあなたのウォレットに入金されます。
SafePal (SFP) の購入ガイド

SafePal でできること

SafePal を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です

  • MEXCの現物市場を探索する

    MEXCの現物市場を探索する

    最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。

    先物取引

    先物取引

    最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    トークンをステーキングして、豪華エアドロップを獲得しよう。

    MEXCプレマーケット

    MEXCプレマーケット

    新トークンの正式上場前に売買しよう。

MEXCで最低水準の手数料で取引

MEXCで SafePal (SFP) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。

現物取引手数料：
--
メイカー
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テイカー
先物取引手数料：
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メイカー
--
テイカー

MEXCの競争力ある 取引手数料 をご確認ください

さらに、MEXCの手数料ゼロイベント を通して、選ばれた現物トークンを一切の手数料なしで取引することができます。

SafePal ( SFP ) とは何か

"Safepalは安全でユーザーにとって使いやすい暗号資産管理プラットフォームを提供するために設計された暗号資産ウォレットです。セーフパルは、セーフパルアプリによって管理されるハードウェアウォレットとソフトウェアウォレット製品を提供しており、ユーザーは暗号資産を簡単に保管、管理、取引することができます。 Safepalはバイナンスチェーンやバイナンススマートチェーン (BSC)を含む20のブロックチェーン、10,000以上の暗号資産、NFT資産をサポートしています。SafepalはBinance Labsが投資した最初のハードウェアウォレットでもあります。"

SafePal資料

SafePal についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ホワイトペーパー
公式SafePalウェブサイト
ブロックエクスプローラー

カテゴリー :

Binance LaunchpadBNB Chain EcosystemEnergi Ecosystem

よくある質問： SafePal に関するその他の質問

ページの最終更新日：2026-08-09 00:40:45 (UTC+8)

SafePal (SFP) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
02-11 14:20:00業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続

SafePal についてさらに詳しく知る

SFP USDT（先物取引）

SFP をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの SFP USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。

MEXCの SafePal (SFP) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、SafePal ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
SFP/USDT
¥36.4711
¥36.4711¥36.4711
+1.00%
255.92K (USDT)

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¥46.64470¥46.64470

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ZKcandy

ZKcandy

ZAY

¥231.5750
¥231.5750¥231.5750

+25.26%

JMDT

JMDT

JMDT

¥149.9350
¥149.9350¥149.9350

-1.38%

STONK

STONK

STONK

¥1.185350
¥1.185350¥1.185350

+7.59%

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Squid

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¥14.29328
¥14.29328¥14.29328

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¥0.768672¥0.768672

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¥5.8090¥5.8090

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¥6.5940
¥6.5940¥6.5940

+60.30%

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SHOT

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¥0.0336922¥0.0336922

+43.06%

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ZAY

¥231.5750
¥231.5750¥231.5750

+25.26%

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

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SFP
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JPY

1 SFP = 36.2199 JPY