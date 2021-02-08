この分析では、AIモデルを活用して SafePal の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

現在の SFP 市場の全体的なセンチメント：弱気、強気 45% | 弱気 55%；

指標軸 モデルの結論 比率/閾値 クイック解説 KDJ デッドクロス K < D 短期的なモメンタムが弱まりつつあり、勢いが低下しています。 MAグループ 5-6 買い 60-80% 買い 移動平均線の大半が上向きで、強気の並びが優勢です。 StochRSI 20‑80 中立ゾーン 通常のペースで推移しており、極端なシグナルは見られません。 MACD デッドクロス DIF < DEA 弱気のモメンタムが現れつつあります。 EMAグループ 7 買い 0 中立 0 売り ≥ 80% 買い すべての移動平均線が上向きに整列しており、短期線が長期線を大きく上回っています。 BOLL (20,2) 下限ライン ≤ 価格 ≤ ミドルライン 下限バンドとミドルバンドの間 比較的弱いものの、極端な水準ではありません。 RSI (14) 中立 30‑70 通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。 ピボットポイント S2 ≤ 価格 < S1 S2‑S1の間 中央ピボットを下回り、安値圏に入りつつあります。

SFP_USDTは4時間足のチャートにおいて、0.2136付近で推移しています。価格はS1のハブポイントである0.2137をわずかに下回るレンジ内に位置しています。中枢軸線である0.215が上値の直接的な参照レベルとなっています。短期移動平均線群は買いシグナルを示す配置となっており、長期EMAは中立状態を維持しており、明確な乖離は見られません。MACD指標はデッドクロスを形成し、勢いの転換を示唆しています。RSIは中立ゾーンにあり、買いと売りの力が均衡していることを表しています。KDJおよびStochRSIの数値からは、短期的なボラティリティの収束が確認されます。ボリンジャーバンドの幅が縮小しており、相場の変化点が近づいていることを示唆しています。ストキャスティクスの高速・低速指標には層状の動きが見られ、統一された方向性が欠如しています。直近のサポートはS2の0.2126にあり、現行価格から0.0010の差があります。上値の第一抵抗ラインR1は0.2161に設定されており、0.0025の間隔があります。遠方の参考レジスタンスR2は0.2174に位置し、さらなる上昇余地を提供しています。現在の構造は、ハブ体系の下半分で調整局面に入っている状態です。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。