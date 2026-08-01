Santos FC Fan Token価格(SANTOS)
Santos FC Fan Token (SANTOS) の本日のライブ価格は ¥ 0.4866 で、直近24時間で 0.33% 変動しました。現在の SANTOS から JPY への変換レートは、¥ 0.4866 につき SANTOS です。
Santos FC Fan Token は現在、時価総額 ¥ 7.83M で #963 位、循環供給量は 16.09M SANTOS です。直近24時間の SANTOS は、¥ 0.4724 (安値) から ¥ 0.4869 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 4,490.95740246462133427、史上最安値は ¥ 86.5500682464999413 です。
短期的なパフォーマンスでは、SANTOS は直近1時間で +0.64%、直近7日間で +1.10% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 60.41K に達しました。
No.963
53.64%
BSC
Santos FC Fan Token の現在の時価総額は ¥ 7.83M、24時間取引高は ¥ 60.41K です。SANTOS の循環供給量は 16.09M、総供給量は 30000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 14.60M です。
+0.64%
+0.33%
+1.10%
+1.10%
Santos FC Fan Token の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：
|期間
|変動率 (JPY)
|変動率 (%)
|今日
|¥ +0.25102
|+0.33%
|30日
|¥ -0.0406
|-7.71%
|60日
|¥ -0.1605
|-24.81%
|90日
|¥ -0.7856
|-61.76%
本日 SANTOS は、 ¥ +0.25102 (+0.33%) の変動を記録しました。
過去30日間で、価格は ¥ -0.0406 (-7.71%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。
表示を60日間に拡大すると、SANTOS は、 ¥ -0.1605 (-24.81%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。
90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -0.7856 (-61.76%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。
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この分析では、AIモデルを活用して Santos FC Fan Token の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。
現在の SANTOS 市場の全体的なセンチメント：弱気、強気 45% | 弱気 55%；
|指標軸
|モデルの結論
|比率/閾値
|クイック解説
|KDJ
|デッドクロス
|K < D
|短期的なモメンタムが弱まりつつあり、勢いが低下しています。
|MAグループ
|1-2 買い
|20-40% 売り
|移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。
|StochRSI
|< 20
|売られ過ぎゾーン
|短期的に下落が速すぎるため、反発の可能性に注意が必要です。
|MACD
|デッドクロス
|DIF < DEA
|弱気のモメンタムが現れつつあります。
|EMAグループ
|1-2 買い
|20-40% 売り
|移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。
|BOLL (20,2)
|ミドルライン < 価格 ≤ 上限ライン
|ミドルバンドと上限バンドの間
|比較的強いものの、極端な水準ではありません。
|RSI (14)
|中立
|30‑70
|通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
|ピボットポイント
|価格 > R2
|R2の上方
|直近の「最高価格帯」を上回る高値圏にあります。
SANTOS_USDTは4時間足のチャートにおいて、0.4846の価格水準で推移しています。現在の価格は中枢となる0.4762を上回り、R1およびR2のレジスタンスゾーンを超えた高値圏に位置しています。ハブシステムでは、現行価格が中心的なボラティリティバンドから乖離しており、構造的には上昇突破後の「懸垂」状態を示唆しています。 移動平均線（MA）と指数平滑移動平均線（EMA）はいずれも買いシグナルを発しており、短期トレンドの方向性が上向きであることを確認しています。一方で、MACD指標はデッドクロスを形成しており、上昇勢力の弱まりを示唆しています。RSIは中立域にあり、買われ過ぎや売られ過ぎといった極端な状況には至っていません。また、短期・長期の指標間で層状の分岐が見られ、移動平均線の多頭排列と振動系指標の背離が同時に存在しています。 ボラティリティは通常範囲内に留まっており、顕著な拡大や収縮は観測されていません。近い目安となるレジスタンスはR2の0.4784であり、現行価格から約1.2%の距離にあります。一方、下側のサポートラインとしてS1の0.4751が第一の防衛ラインとなり、こちらは現行価格から約1.9%の距離に位置しています。さらに遠方のS2レベルである0.4740も重要な観察ポイントとなります。 現在の相場では、強気と弱気の勢力が高値圏で一時的に拮抗しており、価格は上方のレジスタンスの有効性を検証する局面にあります。
このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。
2040年、Santos FC Fan Token の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。
SANTOSは、ブロックチェーンエコシステム内で運用されるデジタル資産です。分散型での取引やインタラクションを容易にするよう設計されており、ブロックチェーン技術の力を利用してセキュリティ、透明性、効率性を確保しています。SANTOSの主な役割は、特定のエコシステム内で交換手段として機能し、ユーザーが取引、ステーキング、その他のブロックチェーン関連の操作など、さまざまな活動に参加することを可能にすることです。この資産は、クリプトコミュニティで広く受け入れられている合意形成メカニズムを基に運用されており、取引の有効性と真正性を保証しています。また、SANTOSの発行モデルは供給と需要のバランスを維持するよう設計されており、長期的な持続可能性に寄与しています。
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Santos FC Fan Token についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。
|時間 (UTC+8)
|タイプ
|情報
|02-11 14:20:00
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過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
|02-10 18:39:21
|オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
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暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
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過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
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ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
|01-28 07:44:00
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ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続
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