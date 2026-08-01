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本日の Santos FC Fan Token のライブ価格は 0.4866 JPY です。SANTOS の時価総額は 7,831,756.0982677434 JPY です。日本 のリアルタイムの SANTOS から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。本日の Santos FC Fan Token のライブ価格は 0.4866 JPY です。SANTOS の時価総額は 7,831,756.0982677434 JPY です。日本 のリアルタイムの SANTOS から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。

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Santos FC Fan Token価格(SANTOS)

1 SANTOS から JPY へのライブ価格：

¥76.3177
¥76.3177¥76.3177
+0.33%1D
JPY
Santos FC Fan Token (SANTOS) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2026-08-09 00:31:23 (UTC+8)

Santos FC Fan Token 本日の価格

Santos FC Fan Token (SANTOS) の本日のライブ価格は ¥ 0.4866 で、直近24時間で 0.33% 変動しました。現在の SANTOS から JPY への変換レートは、¥ 0.4866 につき SANTOS です。

Santos FC Fan Token は現在、時価総額 ¥ 7.83M#963 位、循環供給量は 16.09M SANTOS です。直近24時間の SANTOS は、¥ 0.4724 (安値) から ¥ 0.4869 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 4,490.95740246462133427、史上最安値は ¥ 86.5500682464999413 です。

短期的なパフォーマンスでは、SANTOS は直近1時間で +0.64%、直近7日間で +1.10% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 60.41K に達しました。

Santos FC Fan Token (SANTOS) 市場情報

No.963

¥ 7.83M
¥ 7.83M¥ 7.83M

¥ 60.41K
¥ 60.41K¥ 60.41K

¥ 14.60M
¥ 14.60M¥ 14.60M

16.09M
16.09M 16.09M

30,000,000
30,000,000 30,000,000

30,000,000
30,000,000 30,000,000

53.64%

BSC

Santos FC Fan Token の現在の時価総額は ¥ 7.83M、24時間取引高は ¥ 60.41K です。SANTOS の循環供給量は 16.09M、総供給量は 30000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 14.60M です。

Santos FC Fan Token 価格履歴 JPY

24時間の価格変動レンジ：
¥ 0.4724
¥ 0.4724¥ 0.4724
24H 最安値
¥ 0.4869
¥ 0.4869¥ 0.4869
24H 最高値

¥ 0.4724
¥ 0.4724¥ 0.4724

¥ 0.4869
¥ 0.4869¥ 0.4869

¥ 4,490.95740246462133427
¥ 4,490.95740246462133427¥ 4,490.95740246462133427

¥ 86.5500682464999413
¥ 86.5500682464999413¥ 86.5500682464999413

+0.64%

+0.33%

+1.10%

+1.10%

Santos FC Fan Token (SANTOS) 価格履歴 JPY

Santos FC Fan Token の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (JPY)変動率 (%)
今日¥ +0.25102+0.33%
30日¥ -0.0406-7.71%
60日¥ -0.1605-24.81%
90日¥ -0.7856-61.76%
Santos FC Fan Token 本日の価格変動

本日 SANTOS は、 ¥ +0.25102 (+0.33%) の変動を記録しました。

Santos FC Fan Token 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は ¥ -0.0406 (-7.71%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

Santos FC Fan Token 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、SANTOS は、 ¥ -0.1605 (-24.81%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

Santos FC Fan Token 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -0.7856 (-61.76%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

Santos FC Fan Token (SANTOS) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

Santos FC Fan Token 価格履歴ページ を今すぐチェック。

Santos FC Fan Token の分析

この分析では、AIモデルを活用して Santos FC Fan Token の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

Santos FC Fan Token 本日の市場動向：強気か弱気か？

現在の SANTOS 市場の全体的なセンチメント：弱気、強気 45% | 弱気 55%

指標軸モデルの結論比率/閾値クイック解説
KDJデッドクロスK < D短期的なモメンタムが弱まりつつあり、勢いが低下しています。
MAグループ1-2 買い20-40% 売り移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。
StochRSI< 20売られ過ぎゾーン短期的に下落が速すぎるため、反発の可能性に注意が必要です。
MACDデッドクロスDIF < DEA弱気のモメンタムが現れつつあります。
EMAグループ1-2 買い20-40% 売り移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。
BOLL (20,2)ミドルライン < 価格 ≤ 上限ラインミドルバンドと上限バンドの間比較的強いものの、極端な水準ではありません。
RSI (14)中立30‑70通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
ピボットポイント価格 > R2R2の上方直近の「最高価格帯」を上回る高値圏にあります。

SANTOS_USDTは4時間足のチャートにおいて、0.4846の価格水準で推移しています。現在の価格は中枢となる0.4762を上回り、R1およびR2のレジスタンスゾーンを超えた高値圏に位置しています。ハブシステムでは、現行価格が中心的なボラティリティバンドから乖離しており、構造的には上昇突破後の「懸垂」状態を示唆しています。 移動平均線（MA）と指数平滑移動平均線（EMA）はいずれも買いシグナルを発しており、短期トレンドの方向性が上向きであることを確認しています。一方で、MACD指標はデッドクロスを形成しており、上昇勢力の弱まりを示唆しています。RSIは中立域にあり、買われ過ぎや売られ過ぎといった極端な状況には至っていません。また、短期・長期の指標間で層状の分岐が見られ、移動平均線の多頭排列と振動系指標の背離が同時に存在しています。 ボラティリティは通常範囲内に留まっており、顕著な拡大や収縮は観測されていません。近い目安となるレジスタンスはR2の0.4784であり、現行価格から約1.2%の距離にあります。一方、下側のサポートラインとしてS1の0.4751が第一の防衛ラインとなり、こちらは現行価格から約1.9%の距離に位置しています。さらに遠方のS2レベルである0.4740も重要な観察ポイントとなります。 現在の相場では、強気と弱気の勢力が高値圏で一時的に拮抗しており、価格は上方のレジスタンスの有効性を検証する局面にあります。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。

Santos FC Fan Token の価格に影響を与える要因は何ですか？

SANTOSトークンの価格には、いくつかの重要な要因が影響します：

1. チームのパフォーマンス：サントスFCの試合結果、リーグ順位、トーナメントでの成績は、ファンの感情とトークン需要に直接的な影響を及ぼします。

2. ファンエンゲージメント：投票やアンケート、クラブの意思決定への積極的な参加は、トークンの利用価値と流通量を高めます。

3. 市場センチメント：全体的な暗号資産市場の動向やChilizエコシステムのパフォーマンスが、SANTOSの価格形成に影響を及ぼします。

4. トークンのユーティリティ：新たな機能、限定コンテンツ、報酬、投票機会などは、トークンの価値提案を強化します。

5. 供給の動向：トークンの焼却、ステーキングメカニズム、流通供給量の変動が、価格の動きに影響を及ぼします。

6. 提携発表：スポンサー、他クラブ、またはブロックチェーンプロジェクトとの提携は、価格のボラティリティを引き起こすことがあります。

7. 季節的要因：フットボールシーズン、移籍期間、主要大会などは、周期的な需要パターンを生み出します。

8. 規制環境：暗号資産に関する規制やファントークン特有の政策が、投資家の信頼度に影響を及ぼします。

9. 取引所上場：新たな取引所への上場は、流動性の向上とトレーダーにとってのアクセス性の改善につながります。

10. ソーシャルメディアの話題性：コミュニティ内の議論、インフルエンサーによる言及、バズるコンテンツは、短期的な価格変動に影響を及ぼします。

人はなぜ今日 Santos FC Fan Token の価格を知りたいのでしょうか？

人々は今日のSANTOSトークンの価格を知りたいと考えています。その理由は以下の通りです：
1) トレーディングの意思決定 — 最適なタイミングでの買い・売り
2) ポートフォリオの追跡 — 投資価値のモニタリング
3) 市場センチメントの分析
4) ファンエンゲージメント報酬の計画
5) 投機の機会
6) Santos FCエコシステム内における投票権の評価

Santos FC Fan Token の価格予測

Santos FC Fan Token (SANTOS) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の SANTOS の目標価格は ¥ -- で、上昇率は 0.00% です。
Santos FC Fan Token (SANTOS) の2040年の価格予測（14年後）

2040年、Santos FC Fan Token の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。

MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
Santos FC Fan Token が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？SANTOS の 2026–2027 年の価格予測は Santos FC Fan Token 価格予測 ページでご確認いただけます。

Santos FC Fan Token について

SANTOSは、ブロックチェーンエコシステム内で運用されるデジタル資産です。分散型での取引やインタラクションを容易にするよう設計されており、ブロックチェーン技術の力を利用してセキュリティ、透明性、効率性を確保しています。SANTOSの主な役割は、特定のエコシステム内で交換手段として機能し、ユーザーが取引、ステーキング、その他のブロックチェーン関連の操作など、さまざまな活動に参加することを可能にすることです。この資産は、クリプトコミュニティで広く受け入れられている合意形成メカニズムを基に運用されており、取引の有効性と真正性を保証しています。また、SANTOSの発行モデルは供給と需要のバランスを維持するよう設計されており、長期的な持続可能性に寄与しています。

日本 で Santos FC Fan Token を購入して投資する方法

Santos FC Fan Token を使用する準備はできていますか？MEXCでは、SANTOS の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は Santos FC Fan Token の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、Santos FC Fan Token (SANTOS) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。

ステップ1

アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する

まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2

USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する

USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。銀行送金、OTC、P2P取引を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3

現物取引ページへ

MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4

トークンを選択する

-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5

購入を完了する

トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、Santos FC Fan Token が即座にあなたのウォレットに入金されます。
Santos FC Fan Token (SANTOS) の購入ガイド

Santos FC Fan Token でできること

Santos FC Fan Token を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です

  • MEXCの現物市場を探索する

    MEXCの現物市場を探索する

    最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。

    先物取引

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    最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    トークンをステーキングして、豪華エアドロップを獲得しよう。

    MEXCプレマーケット

    MEXCプレマーケット

    新トークンの正式上場前に売買しよう。

MEXCで最低水準の手数料で取引

MEXCで Santos FC Fan Token (SANTOS) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。

現物取引手数料：
--
メイカー
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テイカー
先物取引手数料：
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メイカー
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テイカー

MEXCの競争力ある 取引手数料 をご確認ください

さらに、MEXCの手数料ゼロイベント を通して、選ばれた現物トークンを一切の手数料なしで取引することができます。

Santos FC Fan Token ( SANTOS ) とは何か

Santos FC Fan Tokenは、Santos FCサポーターのファン体験に革命を起こすために設計されたBEP-20ユーティリティ・トークンです。このトークンにより、Santos FCのファンは、チーム投票への参加、デジタルコレクティブルのハント、NFTの購入、ファンリワードや素晴らしい体験と結びついたゲーミフィケーション機能を楽しむことができるようになるのです。

Santos FC Fan Token資料

Santos FC Fan Token についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ホワイトペーパー
公式Santos FC Fan Tokenウェブサイト
ブロックエクスプローラー

カテゴリー :

Binance LaunchpoolBNB Chain EcosystemFan Token

よくある質問： Santos FC Fan Token に関するその他の質問

ページの最終更新日：2026-08-09 00:31:23 (UTC+8)

Santos FC Fan Token (SANTOS) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
02-11 14:20:00業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続

Santos FC Fan Token についてさらに詳しく知る

SANTOS USDT（先物取引）

SANTOS をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの SANTOS USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。

MEXCの Santos FC Fan Token (SANTOS) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Santos FC Fan Token ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
SANTOS/USDT
¥76.4119
¥76.4119¥76.4119
+0.37%
126.96K (USDT)

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¥222.3120
¥222.3120¥222.3120

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JMDT

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¥149.8094
¥149.8094¥149.8094

-1.46%

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STONK

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¥1.191630¥1.191630

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¥7.7558¥7.7558

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¥222.3120
¥222.3120¥222.3120

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¥12.21146
¥12.21146¥12.21146

+9.54%

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

SANTOS から JPY の計算機

金額

SANTOS
SANTOS
JPY
JPY

1 SANTOS = 76.3961 JPY