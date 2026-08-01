この分析では、AIモデルを活用して Oasis の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

現在の ROSE 市場の全体的なセンチメント：弱気、強気 40% | 弱気 60%；

指標軸 モデルの結論 比率/閾値 クイック解説 KDJ デッドクロス K < D 短期的なモメンタムが弱まりつつあり、勢いが低下しています。 MAグループ 0 買い 0-20% 売り すべての移動平均線が下向きに整列しており、短期線が長期線を大きく下回っています。 StochRSI 20‑80 中立ゾーン 通常のペースで推移しており、極端なシグナルは見られません。 MACD デッドクロス DIF < DEA 弱気のモメンタムが現れつつあります。 EMAグループ 0 買い 0-20% 売り すべての移動平均線が下向きに整列しており、短期線が長期線を大きく下回っています。 BOLL (20,2) ミドルライン < 価格 ≤ 上限ライン ミドルバンドと上限バンドの間 比較的強いものの、極端な水準ではありません。 RSI (14) 中立 30‑70 通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。 ピボットポイント ピボット ≤ 価格 ≤ R1 ピボット‑R1の間 中央ピボットを抜けた直後で、やや高めの水準にあります。

ROSE_USDTは4時間足のチャートにおいて、0.005608という中枢価格を上回って推移しており、現在の価格0.005644はR1レジスタンスである0.005661の下に位置しています。価格はS2からR2のハブレンジの中盤から上位エリアにあり、短期的な構造は狭い範囲でのボックス相場の様相を呈しています。 移動平均線の体系では明確な買い優勢の並びが形成されておらず、価格は中枢値に対してわずかな乖離を保っています。全体として市場のバランスは維持されている状態です。 MACD指標はデッドクロスの形を示しており、下方への勢いが徐々に強まっています。RSIの数値は中立域にあり、買われ過ぎや売られ過ぎといった極端な状況には至っていません。KDJおよびStochRSI指標も同様に下方へ発散しており、短期的な売り圧力が優勢であることを示しています。 ボリンジャーバンドは幅が収縮しており、ボラティリティは低水準で圧縮されています。そのため、市場には一方的な方向性を持つ動きを生み出すためのエネルギーが不足している状況です。 上値の近い抵抗は0.005661（R1）で、現行価格から約0.3％の距離にあります。遠い方の抵抗は0.005699（R2）を目安とします。一方、下値の近いサポートは0.005570（S1）で、現行価格から約1.3％の距離にあります。重要な守りのラインとしては0.005517（S2）が挙げられます。現在の価格はR1とS1の間に挟まれており、トレードレンジが明確に形成されています。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。