ページの最終更新日：2026-08-09 00:25:04 (UTC+8)
Oasis 本日の価格
Oasis (ROSE) の本日のライブ価格は ¥ 0,005724 で、直近24時間で 0,29% 変動しました。現在の ROSE から JPY への変換レートは、¥ 0,005724 につき ROSE です。
Oasis は現在、時価総額 ¥ 44.54M で #406 位、循環供給量は 7.78B ROSE です。直近24時間の ROSE は、¥ 0,005566 (安値) から ¥ 0,005769 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 93,6281968947694727、史上最安値は ¥ 0,94040154753972095 です。
短期的なパフォーマンスでは、ROSE は直近1時間で +0,21%、直近7日間で +3,50% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 63.40K に達しました。
Oasis (ROSE) 市場情報
10 000 000 000
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Oasis の現在の時価総額は ¥ 44.54M、24時間取引高は ¥ 63.40K です。ROSE の循環供給量は 7.78B、総供給量は 10000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 57,24M です。
Oasis 価格履歴 JPY
24時間の価格変動レンジ：
¥ 0,005566
¥ 0,005566¥ 0,005566
24H 最安値
¥ 0,005769
¥ 0,005769¥ 0,005769
24H 最高値
¥ 0,005566
¥ 0,005566¥ 0,005566
¥ 0,005769
¥ 0,005769¥ 0,005769
¥ 93,6281968947694727
¥ 93,6281968947694727¥ 93,6281968947694727
¥ 0,94040154753972095
¥ 0,94040154753972095¥ 0,94040154753972095
Oasis (ROSE) 価格履歴 JPY
Oasis の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：
|期間
|変動率 (JPY)
|変動率 (%)
|今日
|¥ +0,00260042
|+0,29%
|30日
|¥ -0,000056
|-0,97%
|60日
|¥ -0,000622
|-9,81%
|90日
|¥ -0,006167
|-51,87%
Oasis 本日の価格変動
本日 ROSE は、 ¥ +0,00260042 (+0,29%) の変動を記録しました。
Oasis 30日間の価格変動
過去30日間で、価格は ¥ -0,000056 (-0,97%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。
Oasis 60日間の価格変動
表示を60日間に拡大すると、ROSE は、 ¥ -0,000622 (-9,81%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。
Oasis 90日間の価格変動
90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -0,006167 (-51,87%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。
Oasis (ROSE) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？
Oasis 価格履歴ページ を今すぐチェック。
現在の ROSE 市場の全体的なセンチメント：弱気、強気 40% | 弱気 60%；
|指標軸
|モデルの結論
|比率/閾値
|クイック解説
|KDJ
|デッドクロス
|K < D
|短期的なモメンタムが弱まりつつあり、勢いが低下しています。
|MAグループ
|0 買い
|0-20% 売り
|すべての移動平均線が下向きに整列しており、短期線が長期線を大きく下回っています。
|StochRSI
|20‑80
|中立ゾーン
|通常のペースで推移しており、極端なシグナルは見られません。
|MACD
|デッドクロス
|DIF < DEA
|弱気のモメンタムが現れつつあります。
|EMAグループ
|0 買い
|0-20% 売り
|すべての移動平均線が下向きに整列しており、短期線が長期線を大きく下回っています。
|BOLL (20,2)
|ミドルライン < 価格 ≤ 上限ライン
|ミドルバンドと上限バンドの間
|比較的強いものの、極端な水準ではありません。
|RSI (14)
|中立
|30‑70
|通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
|ピボットポイント
|ピボット ≤ 価格 ≤ R1
|ピボット‑R1の間
|中央ピボットを抜けた直後で、やや高めの水準にあります。
ROSE_USDTは4時間足のチャートにおいて、0.005608という中枢価格を上回って推移しており、現在の価格0.005644はR1レジスタンスである0.005661の下に位置しています。価格はS2からR2のハブレンジの中盤から上位エリアにあり、短期的な構造は狭い範囲でのボックス相場の様相を呈しています。
移動平均線の体系では明確な買い優勢の並びが形成されておらず、価格は中枢値に対してわずかな乖離を保っています。全体として市場のバランスは維持されている状態です。
MACD指標はデッドクロスの形を示しており、下方への勢いが徐々に強まっています。RSIの数値は中立域にあり、買われ過ぎや売られ過ぎといった極端な状況には至っていません。KDJおよびStochRSI指標も同様に下方へ発散しており、短期的な売り圧力が優勢であることを示しています。
ボリンジャーバンドは幅が収縮しており、ボラティリティは低水準で圧縮されています。そのため、市場には一方的な方向性を持つ動きを生み出すためのエネルギーが不足している状況です。
上値の近い抵抗は0.005661（R1）で、現行価格から約0.3％の距離にあります。遠い方の抵抗は0.005699（R2）を目安とします。一方、下値の近いサポートは0.005570（S1）で、現行価格から約1.3％の距離にあります。重要な守りのラインとしては0.005517（S2）が挙げられます。現在の価格はR1とS1の間に挟まれており、トレードレンジが明確に形成されています。
このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。
Oasis の価格に影響を与える要因は何ですか？
Oasis（ROSE）トークンの価格には、いくつかの重要な要因が影響します：
1. ネットワークの採用状況：Oasis のプライバシーに特化したブロックチェーンの利用拡大により、取引やステーキングに必要な ROSE トークンの需要が増加します。
2. ステーキング報酬：ROSE のプルーフ・オブ・ステークメカニズムは、ステーキングのためにトークンがロックされるため、供給量に影響を及ぼします。
3. プライバシーへのニーズ：データプライバシーに関する懸念が高まる中、Oasis の機密性の高いスマートコントラクトに対する需要が増加する可能性があります。
4. パートナーシップの発表：企業や DeFi プロジェクトとの協業は、価格上昇を促す要因となることがあります。
5. 市場センチメント：暗号資産市場全体のトレンドは、ROSE の価格に大きな影響を与えます。
6. トークン供給量：ROSE は上限供給量が設定されているため、時間の経過とともに潜在的にデフレ的になる可能性があります。
7. 競合他社との比較：他のプライバシー重視のブロックチェーンと比べたパフォーマンスが、投資家の関心度に影響を及ぼします。
8. 規制環境：プライバシー通貨に関する規制は、需要と採用に影響を及ぼすことがあります。
9. 技術的な進展：ネットワークのアップグレード、新機能の追加、エコシステムの成長は、長期的な価値に影響を及ぼします。
10. 取引量：流動性の向上と取引所への上場は、価格の安定性とアクセスのしやすさを向上させます。
人はなぜ今日 Oasis の価格を知りたいのでしょうか？
人々は、いくつかの重要な理由から、今日のOasis（ROSE）の価格を知りたいと考えています。その理由には、情報に基づいた取引判断の実行、ポートフォリオのパフォーマンスの追跡、売買のチャンスの特定、市場動向のモニタリング、そして投資タイミングの評価が含まれます。リアルタイムの価格データは、トレーダーが戦略を効果的に実行するのに役立ちます。
Oasis の価格予測
Oasis (ROSE) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の ROSE の目標価格は ¥ -- で、上昇率は 0,00% です。Oasis (ROSE) の2040年の価格予測（14年後）
2040年、Oasis の価格は 0,00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。
MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
Oasis が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？ROSE の 2026–2027 年の価格予測は Oasis 価格予測
ページでご確認いただけます。
Oasis について
Oasis Network (ROSE)は、オープンファイナンスとデータトークン化をサポートするために設計されたプライバシー対応のブロックチェーンプラットフォームです。このプラットフォームは、ユーザーが自身のデータを制御しながら、開発者がプライバシーを保護するアプリケーションを構築できるようにすることを目指しています。ネットワークのネイティブトークンであるROSEは、ステーキング、委任、およびガバナンスに使用され、ネットワークの参加者に対するインセンティブメカニズムを提供します。Oasis Networkは、合意形成層と計算層を分離する独自のアーキテクチャを利用し、スケーラビリティと多様性を向上させることを目指しています。プラットフォームのプライバシーとスケーラビリティに対する重視は、新興の分散型金融（DeFi）や他のデータセンシティブなアプリケーションの潜在的なインフラとしての位置づけを可能にします。
日本 で Oasis を購入して投資する方法
Oasis を使用する準備はできていますか？MEXCでは、ROSE の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は Oasis の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、Oasis (ROSE) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。
ステップ1
アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する
まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2
USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する
USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。銀行送金、OTC、P2P取引
を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3
現物取引ページへ
MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4
トークンを選択する
-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5
購入を完了する
トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、Oasis が即座にあなたのウォレットに入金されます。
Oasis でできること
Oasis を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です
MEXCの現物市場を探索する
最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。
先物取引
最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。
MEXCプレマーケット
新トークンの正式上場前に売買しよう。
MEXCで最低水準の手数料で取引
MEXCで Oasis (ROSE) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。
Oasis ( ROSE ) とは何か
Oasis Networkは、Web3を推進するためのプライバシー対応でスケーラブルなレイヤー1ブロックチェーンネットワークのリーディングカンパニーです。
ホワイトペーパー
Oasis Networkは、開発者、ノードオペレーター、およびその他のメンバーからなる幅広いコミュニティによって支えられており、プラットフォームの進展に向けて協力しています。分散化とコミュニティ参加が重視されており、ノードオペレーターは世界中に分散しています。プロジェクトでは、Discord、Twitter、および地域コミュニティグループを通じて積極的なコミュニケーションを維持し、最新情報の共有やサポートを提供しています。これらのチャネルを通じた継続的なエンゲージメントは、コミュニケーションの透明性と開発のコラボレーションを保つための手段として位置付けられています。このコミュニティ主導のモデルは、ネットワーク全体におけるイノベーションと継続的な改善を促すことを目的としています。
Oasis Networkの核となるのは、2つの相互接続されたコンポーネント——コンセンサス層とParaTime層——です。コンセンサス層は、プルーフ・オブ・ステーク（PoS）検証を用いてシステムの安全な基盤を提供し、分散化されたバリデーターノード群が協調して運用され、稼働の信頼性を確保しています。その上位に位置するParaTime層では、トランザクションを並列処理する専用のコンピューティング環境が導入されており、あるParaTimeにおける高負荷作業が他のParaTimeのパフォーマンスを妨げることはありません。プライバシー機能はSapphire ParaTimeによって実現され、信頼実行環境（Trusted Execution Environments: TEEs）を活用してデータを復号・安全な処理・再暗号化を行い、外部へ出力する前に完了させます。また、Runtime OFfchain Logic（ROFL）はこの構成を補完し、メインブロックチェーンから離れて複雑な処理を実行しつつセキュリティを維持します。これは、AI処理やインタラクティブなゲームアプリケーションなど、高度な要求を伴うタスクにおいて特に有用です。
ROSEはOasis Networkのネイティブトークンであり、ネットワークのいくつかの主要な機能を支えています。トランザクション手数料の支払いに使用され、そのコストは他のブロックチェーンネットワークと比較して著しく低いとされています。ユーザーはROSEをセキュリティデポジットとしてステーキングすることでトランザクションの検証を支援し、ネットワークのセキュリティ維持に対する報酬を得ることができます。また、ROSEはガバナンス参加を可能にし、トークン保有者がネットワークの今後の発展に影響を与える提案に対して投票できるようになります。さらに、このネットワークには「トークンモビリティシステム」が備わっており、コンセンサス層とParaTime間でトークンを移動させることができます。これは、セキュリティと機能性を維持したまま、専門化されたアカウント間で資金を移動させるのに似ています。
Oasis Networkのロードマップは、機能拡張とユーザーエクスペリエンスの向上を通じた継続的な進化に焦点を当てています。主要な優先事項の1つは、ParaTimeエコシステムの強化であり、特にプライバシー重視のSapphire ParaTimeに注力しています。チームはまた、開発者ツールおよびドキュメンテーションの改善にも取り組んでおり、採用をより容易にすることを目指しています。クロスチェーン互換性の拡大も引き続き重要であり、Oasisと他のブロックチェーンネットワーク間での資産および情報のスムーズな転送を実現することを目指しています。加えて、プラットフォームは、DeFi、NFT、ゲームなど、プライバシーが重視される分野における分散型アプリケーション（dApp）エコシステムの拡大に注力しており、開発者やプロジェクトとの積極的な連携を通じて、アプリケーションの多様性を広げることを支援しています。
Oasis Networkは、広範なユーザーにプライバシーとスケーラビリティを提供することを目的としたLayer 1ブロックチェーンプラットフォームです。その設計では、コンセンサスと実行を2つの独立したレイヤーに分離しており、並列トランザクション処理とネイティブのプライバシー機能を両立させています。この構造は、複数の目的別車線を持つ高速道路に似ており、異なる種類のトランザクションが互いにボトルネックを発生させることなく効率的に処理されることを可能にします。同時に、アクティビティが高速で継続される中でも、機密情報が保護されるよう設計されています。
Oasis資料
Oasis についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。
よくある質問： Oasis に関するその他の質問
Oasis が年間5%の成長率で成長した場合、その推定価値は 2027 年にはおよそ --、2030年には --、2035年にはおよそ --、2040年には -- に達する可能性があります。これらの数値は着実な複利成長シナリオを示していますが、実際の将来の価格は市場の採用状況、規制の動向、マクロ経済状況に左右されます。 Oasis の潜在的な価格と期待されるROIの詳細な年次内訳については、以下の完全な予測表をご覧ください。
本日の Oasis の価格は ¥ 0,898668 です。本日、30日間、60日間、90日間の履歴を確認するには、価格履歴セクションをチェックしてください。
Oasis は、市場への参加とエコシステムの発展が継続しており、活発に取引されている暗号資産です。しかしながら、ROSE への投資をはじめとする暗号資産投資は、本質的に変動性が高いため、ご自身のリスク許容度と照らし合わせる必要があります。投資判断や投資を行う前に、必ずご自身で調査を行い、市場状況をご確認ください。
直近 24 時間に、-- 相当の Oasis がMEXCで取引されました。
ROSE ライブ価格は、MEXCを含む主要取引所における世界的な取引状況に基づいてリアルタイムで更新されます。市場価格は流動性、取引高、そして全体的なセンチメントの変化により常に変動します。ご希望の通貨で最新の Oasis 価格を確認するには、ROSE 価格のページにアクセスしてください。
ROSE の価格は、市場全体のセンチメント、取引高、技術開発、ユーザーの採用動向など、いくつかの主要な要因の影響を受けます。金利変動、流動性サイクル、規制当局のシグナルといったより広範なマクロ経済状況も、価格変動に重要な役割を果たします。
リアルタイムの市場の変化とプロジェクトの最新情報を入手するには、最新の分析と暗号資産の洞察を提供するMEXC ニュースにアクセスしてください。
以下は、MEXCにおける24時間の取引高に基づく現在の取引高上位トークンです。価格とパフォーマンスは、ライブマーケットデータに基づいて継続的に更新されます。
BTC
65 091,83
+0,01%
ETH
1 922,83
+0,01%
GOLD(XAUT)
4 329,66
-0,05%
SOL
76,31
-0,10%
XMR
385,51
+0,50%
MEXCは、リスクを自動的に管理するために損切り注文と利確注文をサポートしています。
1. 現物または先物取引セクションに移動し、ROSE/USDTペアを選択します。
2. 注文タイプメニューから「ストップリミット」または「トリガー注文」を選択します。
3. トリガー価格 (注文を有効にするレベル) と実行価格 (注文が約定する価格) を設定します。
4. 注文内容を確認し、送信します。
損切り注文は、Oasis の価格があなたのポジションと反対に動いた場合に有効になり、利確注文はあなたの目標利益レベルに達したときに自動的に実行されます。
詳細な例とチュートリアルについては、MEXC現物取引ガイドをご覧ください。
Oasis 価格は、市場状況とプロジェクトの進捗状況によっては今年さらに上昇する可能性があります。より詳細な分析については Oasis (ROSE) の価格予測をご覧ください。
ページの最終更新日：2026-08-09 00:25:04 (UTC+8)
Oasis (ROSE) 業界の重要最新情報
|時間 (UTC+8)
|タイプ
|情報
|02-11 14:20:00
|業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
|02-10 18:39:21
|オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
|02-04 11:04:00
|業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
|02-04 00:48:00
|業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
|02-01 01:12:00
|業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
|01-28 07:44:00
|業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続
ROSE USDT（先物取引）
ROSE をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの ROSE USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。
¥0,899296
¥0,899296¥0,899296
+0,22%
11.21M (USDT)
¥0,897098
¥0,897098¥0,897098
+0,15%
10.04M (USDT)
MEXCで市場データが利用可能な主要暗号資産
¥48,11265
¥48,11265¥48,11265
+22,14%
¥220,1140
¥220,1140¥220,1140
+19,06%
¥153,0750
¥153,0750¥153,0750
+0,68%
¥1,190688
¥1,190688¥1,190688
+8,08%
¥14,32782
¥14,32782¥14,32782
+0,56%
¥0,612300
¥0,612300¥0,612300
+123,36%
¥220,1140
¥220,1140¥220,1140
+19,06%
¥0,0302853
¥0,0302853¥0,0302853
+28,60%
免責事項
暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。
また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。