ROGIN.AI 本日の価格

ROGIN.AI (ROG) の本日のライブ価格は ¥ 0.1815 で、直近24時間で 0.05% 変動しました。現在の ROG から JPY への変換レートは、¥ 0.1815 につき ROG です。

ROGIN.AI は現在、時価総額 ¥ 12.16M で #708 位、循環供給量は 66.99M ROG です。直近24時間の ROG は、¥ 0.1768 (安値) から ¥ 0.1978 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 113.5154178694885949、史上最安値は ¥ 20.8512893224020215 です。

短期的なパフォーマンスでは、ROG は直近1時間で 0.00%、直近7日間で -2.95% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 16.91K に達しました。

ROGIN.AI (ROG) 市場情報

ランキング No.708 時価総額 ¥ 12.16M¥ 12.16M ¥ 12.16M 取引高 (24H) ¥ 16.91K¥ 16.91K ¥ 16.91K 完全希薄化後時価総額 ¥ 36.30M¥ 36.30M ¥ 36.30M 循環供給量 66.99M 66.99M 66.99M 総供給量 200,000,000 200,000,000 200,000,000 パブリックブロックチェーン ETH

ROGIN.AI の現在の時価総額は ¥ 12.16M、24時間取引高は ¥ 16.91K です。ROG の循環供給量は 66.99M、総供給量は 200000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 36.30M です。