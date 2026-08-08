この分析では、AIモデルを活用して GameStop (GME) の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

現在の GMEROBINHOOD 市場の全体的なセンチメント：強気、強気 60% | 弱気 40%；

指標軸 モデルの結論 比率/閾値 クイック解説 KDJ ゴールデンクロス K > D 短期的なモメンタムが強まりつつあり、勢いが上昇しています。 MAグループ 3-4 買い 40-60% 中立 移動平均線が上昇と下落で混在しており、方向感が不明確です。 StochRSI 20‑80 中立ゾーン 通常のペースで推移しており、極端なシグナルは見られません。 MACD ゴールデンクロス DIF > DEA 強気のモメンタムが現れつつあります。 EMAグループ 5-6 買い 60-80% 買い 移動平均線の大半が上向きで、強気の並びが優勢です。 BOLL (20,2) 下限ライン ≤ 価格 ≤ ミドルライン 下限バンドとミドルバンドの間 比較的弱いものの、極端な水準ではありません。 RSI (14) 中立 30‑70 通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。 ピボットポイント ピボット ≤ 価格 ≤ R1 ピボット‑R1の間 中央ピボットを抜けた直後で、やや高めの水準にあります。

GMEROBINHOOD_USDTは4時間足のチャートにおいて、2.915E-5という中枢ゾーンの上側で推移しています。価格はR1レジスタンスである3.0E-5を目前に控え、その下で狭いレンジ内で上下動を繰り返しています。S1サポートである2.81E-5が近隣の防衛ラインとして機能しており、買い手と売り手の勢力が中枢エリアで一時的な均衡状態を形成していることが見て取れます。 短期移動平均線群は強気な並びを見せています。MACD指標もゴールデンクロスを形成し、買い圧力の本格的な介入を示唆しています。RSIは中立域に位置しており、市場の勢いが過度に拡大していないことを表しています。また、ストロング・スローインジケーターの方向性も一致しており、上昇トレンドの継続を示しています。ボラティリティは低水準で横ばい状態を維持しており、出来高も価格の小幅な上昇に伴って増加しています。このように、市場のエネルギーは主に買い方の支配下にある段階と言えます。 上値方面では、最初の注目ポイントとなるR1レジスタンス3.0E-5までが現行価格から約3%の距離にあります。これを突破した場合、さらにR2レジスタンス3.1E-5へと上値目標が広がる見込みです。一方、下値方面では、直近のサポートラインであるS1レベル2.81E-5が現行価格から約3.5%の位置にあり、ここを割り込むとS2強力サポート2.72E-5へのテストが予想されます。現在の価格は重要な転換局面に差し掛かっており、中枢ゾーンが明確な参照基準を提供しています。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。