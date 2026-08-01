この分析では、AIモデルを活用して Zama Protocol の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

現在の ZAMA 市場の全体的なセンチメント：強気、強気 55% | 弱気 45%；

指標軸 モデルの結論 比率/閾値 クイック解説 KDJ ゴールデンクロス K > D 短期的なモメンタムが強まりつつあり、勢いが上昇しています。 MAグループ 1-2 買い 20-40% 売り 移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。 StochRSI > 80 買われ過ぎゾーン 短期的に上昇が速すぎるため、押し戻しのリスクに注意が必要です。 MACD ゴールデンクロス DIF > DEA 強気のモメンタムが現れつつあります。 EMAグループ 0 買い 0-20% 売り すべての移動平均線が下向きに整列しており、短期線が長期線を大きく下回っています。 BOLL (20,2) ミドルライン < 価格 ≤ 上限ライン ミドルバンドと上限バンドの間 比較的強いものの、極端な水準ではありません。 RSI (14) 中立 30‑70 通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。 ピボットポイント S1 ≤ 価格 < ピボット S1‑ピボットの間 中央ピボットを抜けた直後で、やや低めの水準にあります。

ZAMA_USDTは4時間足のチャートにおいて、S1のハブポイントである0.05238を上回るレンジで推移しています。価格は中枢となる0.05368の下側に位置しており、短期的な構造では買い勢力が優勢です。移動平均線の並びからも買いシグナルが確認され、EMA群はゼロ軸を上回る形で買圧の強さを示しています。MACD指標はゴールデンクロスの形態を形成しており、RSIは中立ゾーンに位置しています。ストキャスティクスやボリンジャーバンドなどの指標にも明らかなデバイスは見られません。ボラティリティは通常の水準を維持しており、勢いの分布も比較的集中しています。現在の価格帯を中心に、買いと売りの勢力が拮抗しています。 上値方向のR1レジスタンスは0.05566で、現行価格から約6%の距離にあります。一方、下値方向のS1サポートは0.05238で、現行価格から0.3%未満の近い位置に存在します。中枢ポイントである0.05368は近場の参考水準として機能しており、さらに下位のS2（0.0504）は遠方の守りの目安となります。上値目標としてはR2（0.05696）が拡張的なターゲットエリアとして設定されています。全体的に、価格は中枢を中心としたレンジ内で上下に振れながら調整を続けている状況です。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。