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本日の Zama Protocol のライブ価格は 0.0472 JPY です。ZAMA の時価総額は 103,840,000 JPY です。日本 のリアルタイムの ZAMA から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。本日の Zama Protocol のライブ価格は 0.0472 JPY です。ZAMA の時価総額は 103,840,000 JPY です。日本 のリアルタイムの ZAMA から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。

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Zama Protocol価格(ZAMA)

1 ZAMA から JPY へのライブ価格：

¥7.4104
¥7.4104¥7.4104
+0.74%1D
JPY
Zama Protocol (ZAMA) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2026-08-09 02:52:41 (UTC+8)

Zama Protocol 本日の価格

Zama Protocol (ZAMA) の本日のライブ価格は ¥ 0.0472 で、直近24時間で 0.74% 変動しました。現在の ZAMA から JPY への変換レートは、¥ 0.0472 につき ZAMA です。

Zama Protocol は現在、時価総額 ¥ 103.84M#314 位、循環供給量は 2.20B ZAMA です。直近24時間の ZAMA は、¥ 0.0466 (安値) から ¥ 0.05068 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 6.5530654748143987、史上最安値は ¥ 2.62206100313739908 です。

短期的なパフォーマンスでは、ZAMA は直近1時間で -0.76%、直近7日間で -11.15% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 128.70K に達しました。

Zama Protocol (ZAMA) 市場情報

No.314

¥ 103.84M
¥ 103.84M¥ 103.84M

¥ 128.70K
¥ 128.70K¥ 128.70K

¥ 519.20M
¥ 519.20M¥ 519.20M

2.20B
2.20B 2.20B

--
----

11,000,000,000
11,000,000,000 11,000,000,000

ETH

Zama Protocol の現在の時価総額は ¥ 103.84M、24時間取引高は ¥ 128.70K です。ZAMA の循環供給量は 2.20B、総供給量は 11000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 519.20M です。

Zama Protocol 価格履歴 JPY

24時間の価格変動レンジ：
¥ 0.0466
¥ 0.0466¥ 0.0466
24H 最安値
¥ 0.05068
¥ 0.05068¥ 0.05068
24H 最高値

¥ 0.0466
¥ 0.0466¥ 0.0466

¥ 0.05068
¥ 0.05068¥ 0.05068

¥ 6.5530654748143987
¥ 6.5530654748143987¥ 6.5530654748143987

¥ 2.62206100313739908
¥ 2.62206100313739908¥ 2.62206100313739908

-0.76%

+0.74%

-11.15%

-11.15%

Zama Protocol (ZAMA) 価格履歴 JPY

Zama Protocol の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (JPY)変動率 (%)
今日¥ +0.0544341+0.74%
30日¥ +0.01386+41.57%
60日¥ +0.01833+63.49%
90日¥ +0.01729+57.80%
Zama Protocol 本日の価格変動

本日 ZAMA は、 ¥ +0.0544341 (+0.74%) の変動を記録しました。

Zama Protocol 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は ¥ +0.01386 (+41.57%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

Zama Protocol 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、ZAMA は、 ¥ +0.01833 (+63.49%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

Zama Protocol 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ +0.01729 (+57.80%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

Zama Protocol (ZAMA) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

Zama Protocol 価格履歴ページ を今すぐチェック。

Zama Protocol の分析

この分析では、AIモデルを活用して Zama Protocol の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

Zama Protocol 本日の市場動向：強気か弱気か？

現在の ZAMA 市場の全体的なセンチメント：強気、強気 55% | 弱気 45%

指標軸モデルの結論比率/閾値クイック解説
KDJゴールデンクロスK > D短期的なモメンタムが強まりつつあり、勢いが上昇しています。
MAグループ1-2 買い20-40% 売り移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。
StochRSI> 80買われ過ぎゾーン短期的に上昇が速すぎるため、押し戻しのリスクに注意が必要です。
MACDゴールデンクロスDIF > DEA強気のモメンタムが現れつつあります。
EMAグループ0 買い0-20% 売りすべての移動平均線が下向きに整列しており、短期線が長期線を大きく下回っています。
BOLL (20,2)ミドルライン < 価格 ≤ 上限ラインミドルバンドと上限バンドの間比較的強いものの、極端な水準ではありません。
RSI (14)中立30‑70通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
ピボットポイントS1 ≤ 価格 < ピボットS1‑ピボットの間中央ピボットを抜けた直後で、やや低めの水準にあります。

ZAMA_USDTは4時間足のチャートにおいて、S1のハブポイントである0.05238を上回るレンジで推移しています。価格は中枢となる0.05368の下側に位置しており、短期的な構造では買い勢力が優勢です。移動平均線の並びからも買いシグナルが確認され、EMA群はゼロ軸を上回る形で買圧の強さを示しています。MACD指標はゴールデンクロスの形態を形成しており、RSIは中立ゾーンに位置しています。ストキャスティクスやボリンジャーバンドなどの指標にも明らかなデバイスは見られません。ボラティリティは通常の水準を維持しており、勢いの分布も比較的集中しています。現在の価格帯を中心に、買いと売りの勢力が拮抗しています。 上値方向のR1レジスタンスは0.05566で、現行価格から約6%の距離にあります。一方、下値方向のS1サポートは0.05238で、現行価格から0.3%未満の近い位置に存在します。中枢ポイントである0.05368は近場の参考水準として機能しており、さらに下位のS2（0.0504）は遠方の守りの目安となります。上値目標としてはR2（0.05696）が拡張的なターゲットエリアとして設定されています。全体的に、価格は中枢を中心としたレンジ内で上下に振れながら調整を続けている状況です。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。

Zama Protocol の価格に影響を与える要因は何ですか？

ZAMAプロトコルの価格には、いくつかの重要な要因が影響します：

1. テクノロジーの採用 - プライバシーを保全したスマートコントラクト向けに、Zamaの完全準同型暗号（FHE）ソリューションの利用拡大が需要を牽引しています。

2. 市場センチメント - 仮想通貨市場全体の動向や投資家の信頼度は、ZAMAの価格に大きな影響を及ぼします。

3. パートナーシップの発表 - ブロックチェーンプロジェクトや企業との戦略的協業がトークンの価値を押し上げます。

4. 開発者の活動 - 活発な開発、アップデート、そしてエコシステムの成長が投資家を引きつけます。

5. 規制環境 - プライバシー重視の規制やコンプライアンス要件は、FHE技術に対する需要に影響を及ぼします。

6. 競合状況 - 他のプライバシー関連プロトコルと比較したパフォーマンスが、市場でのポジションに影響を与えます。

7. トークンのユーティリティ - 実際の活用事例やステーキングメカニズムが買い圧力を生み出します。

8. 取引量 - 流動性の水準や取引所への上場が、価格の安定性とアクセスしやすさに影響を及ぼします。

人はなぜ今日 Zama Protocol の価格を知りたいのでしょうか？

人々は、いくつかの重要な理由から、Zama Protocol（ZAMA）の今日の価格を知りたがっています。

1. 投資判断 - トレーダーは、買い・売り、またはポジションの保有にあたって、現在の価格を把握する必要があります。
2. ポートフォリオの追跡 - 投資家は保有資産の価値とパフォーマンスをモニタリングします。
3. 市場分析 - 価格の変動を理解することで、今後のトレンドを予測するのに役立ちます。
4. トレーディング機会 - リアルタイムの価格は、利益の出るエントリー／エグジットポイントを見つけるのに役立ちます。

Zama Protocol の価格予測

Zama Protocol (ZAMA) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の ZAMA の目標価格は ¥ -- で、上昇率は 0.00% です。
Zama Protocol (ZAMA) の2040年の価格予測（14年後）

2040年、Zama Protocol の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。

MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
Zama Protocol が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？ZAMA の 2026–2027 年の価格予測は Zama Protocol 価格予測 ページでご確認いただけます。

日本 で Zama Protocol を購入して投資する方法

Zama Protocol を使用する準備はできていますか？MEXCでは、ZAMA の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は Zama Protocol の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、Zama Protocol (ZAMA) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。

ステップ1

アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する

まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2

USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する

USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。銀行送金、OTC、P2P取引を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3

現物取引ページへ

MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4

トークンを選択する

-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5

購入を完了する

トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、Zama Protocol が即座にあなたのウォレットに入金されます。
Zama Protocol (ZAMA) の購入ガイド

Zama Protocol でできること

Zama Protocol を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です

  • MEXCの現物市場を探索する

    MEXCの現物市場を探索する

    最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。

    先物取引

    先物取引

    最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    トークンをステーキングして、豪華エアドロップを獲得しよう。

    MEXCプレマーケット

    MEXCプレマーケット

    新トークンの正式上場前に売買しよう。

MEXCで最低水準の手数料で取引

MEXCで Zama Protocol (ZAMA) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。

現物取引手数料：
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メイカー
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テイカー
先物取引手数料：
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メイカー
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MEXCの競争力ある 取引手数料 をご確認ください

さらに、MEXCの手数料ゼロイベント を通して、選ばれた現物トークンを一切の手数料なしで取引することができます。

Zama Protocol ( ZAMA ) とは何か

Zama Protocolは、完全準同型暗号（FHE）を活用し、Ethereum、BNB、Base、SolanaなどのあらゆるL1およびL2上で機密性の高いスマートコントラクトを実現する、クロスチェーン対応の機密レイヤーです。

Zama Protocol資料

Zama Protocol についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ホワイトペーパー
公式Zama Protocolウェブサイト
ブロックエクスプローラー

カテゴリー :

BNB Chain EcosystemBinance Wallet IDOCoinList Launchpad

よくある質問： Zama Protocol に関するその他の質問

ページの最終更新日：2026-08-09 02:52:41 (UTC+8)

Zama Protocol (ZAMA) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
02-11 14:20:00業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続

Zama Protocol についてさらに詳しく知る

ZAMA USDT（先物取引）

ZAMA をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの ZAMA USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。

MEXCの Zama Protocol (ZAMA) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Zama Protocol ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
ZAMA/USDT
¥7.41982
¥7.41982¥7.41982
+0.85%
2.68M (USDT)
ZAMA/USDC
¥7.41354
¥7.41354¥7.41354
+0.76%
1.18M (USDT)

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¥41.13400
¥41.13400¥41.13400

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ZKcandy

ZKcandy

ZAY

¥199.5784
¥199.5784¥199.5784

+7.95%

JMDT

JMDT

JMDT

¥143.0113
¥143.0113¥143.0113

-5.93%

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STONK

STONK

¥1.068228
¥1.068228¥1.068228

-3.03%

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¥6.7824
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¥0.0421074
¥0.0421074¥0.0421074

+78.80%

BluWhale AI

BluWhale AI

BLUAI

¥3.300925
¥3.300925¥3.300925

+19.08%

Cysic

Cysic

CYS

¥145.6175
¥145.6175¥145.6175

+9.95%

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

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ZAMA
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1 ZAMA = 7.4104 JPY