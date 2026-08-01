R2 Protocol 本日の価格

R2 Protocol (R2) の本日のライブ価格は ¥ 0.0008004 で、直近24時間で 0.33% 変動しました。現在の R2 から JPY への変換レートは、¥ 0.0008004 につき R2 です。

R2 Protocol は現在、時価総額 -- で #- 位、循環供給量は -- R2 です。直近24時間の R2 は、¥ 0.0007749 (安値) から ¥ 0.00081 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は --、史上最安値は -- です。

短期的なパフォーマンスでは、R2 は直近1時間で -0.58%、直近7日間で -5.38% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 54.36K に達しました。

R2 Protocol (R2) 市場情報

時価総額 ---- -- 取引高 (24H) ¥ 54.36K¥ 54.36K ¥ 54.36K 完全希薄化後時価総額 ¥ 0.00¥ 0.00 ¥ 0.00 循環供給量 ---- -- 総供給量 ---- -- パブリックブロックチェーン BSC

R2 Protocol の現在の時価総額は --、24時間取引高は ¥ 54.36K です。R2 の循環供給量は --、総供給量は -- です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は -- です。