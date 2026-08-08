PortugalNationalTeam 本日の価格

PortugalNationalTeam (POR) の本日のライブ価格は ¥ 0.08438 で、直近24時間で 4.05% 変動しました。現在の POR から JPY への変換レートは、¥ 0.08438 につき POR です。

PortugalNationalTeam は現在、時価総額 ¥ 1.09M で #1378 位、循環供給量は 12.96M POR です。直近24時間の POR は、¥ 0.08099 (安値) から ¥ 0.095 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 1,136.496774471901064、史上最安値は ¥ 41.2969117420896608 です。

短期的なパフォーマンスでは、POR は直近1時間で +0.17%、直近7日間で +1.44% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 87.51K に達しました。

PortugalNationalTeam (POR) 市場情報

ランキング No.1378 時価総額 ¥ 1.09M¥ 1.09M ¥ 1.09M 取引高 (24H) ¥ 87.51K¥ 87.51K ¥ 87.51K 完全希薄化後時価総額 ¥ 1.69M¥ 1.69M ¥ 1.69M 循環供給量 12.96M 12.96M 12.96M 最大供給量 20,000,000 20,000,000 20,000,000 総供給量 19,930,000 19,930,000 19,930,000 循環率 64.82% パブリックブロックチェーン CHZ

PortugalNationalTeam の現在の時価総額は ¥ 1.09M、24時間取引高は ¥ 87.51K です。POR の循環供給量は 12.96M、総供給量は 19930000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 1.69M です。