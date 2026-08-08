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本日の PortugalNationalTeam のライブ価格は 0.08438 JPY です。POR の時価総額は 1,093,937.192026401752 JPY です。日本 のリアルタイムの POR から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。本日の PortugalNationalTeam のライブ価格は 0.08438 JPY です。POR の時価総額は 1,093,937.192026401752 JPY です。日本 のリアルタイムの POR から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。

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PortugalNationalTeam価格(POR)

1 POR から JPY へのライブ価格：

¥13.24766
¥13.24766¥13.24766
+4.05%1D
JPY
PortugalNationalTeam (POR) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2026-08-08 23:47:08 (UTC+8)

PortugalNationalTeam 本日の価格

PortugalNationalTeam (POR) の本日のライブ価格は ¥ 0.08438 で、直近24時間で 4.05% 変動しました。現在の POR から JPY への変換レートは、¥ 0.08438 につき POR です。

PortugalNationalTeam は現在、時価総額 ¥ 1.09M#1378 位、循環供給量は 12.96M POR です。直近24時間の POR は、¥ 0.08099 (安値) から ¥ 0.095 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 1,136.496774471901064、史上最安値は ¥ 41.2969117420896608 です。

短期的なパフォーマンスでは、POR は直近1時間で +0.17%、直近7日間で +1.44% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 87.51K に達しました。

PortugalNationalTeam (POR) 市場情報

No.1378

¥ 1.09M
¥ 1.09M¥ 1.09M

¥ 87.51K
¥ 87.51K¥ 87.51K

¥ 1.69M
¥ 1.69M¥ 1.69M

12.96M
12.96M 12.96M

20,000,000
20,000,000 20,000,000

19,930,000
19,930,000 19,930,000

64.82%

CHZ

PortugalNationalTeam の現在の時価総額は ¥ 1.09M、24時間取引高は ¥ 87.51K です。POR の循環供給量は 12.96M、総供給量は 19930000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 1.69M です。

PortugalNationalTeam 価格履歴 JPY

24時間の価格変動レンジ：
¥ 0.08099
¥ 0.08099¥ 0.08099
24H 最安値
¥ 0.095
¥ 0.095¥ 0.095
24H 最高値

¥ 0.08099
¥ 0.08099¥ 0.08099

¥ 0.095
¥ 0.095¥ 0.095

¥ 1,136.496774471901064
¥ 1,136.496774471901064¥ 1,136.496774471901064

¥ 41.2969117420896608
¥ 41.2969117420896608¥ 41.2969117420896608

+0.17%

+4.05%

+1.44%

+1.44%

PortugalNationalTeam (POR) 価格履歴 JPY

PortugalNationalTeam の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (JPY)変動率 (%)
今日¥ +0.5156465+4.05%
30日¥ +0.00077+0.92%
60日¥ -0.21062-71.40%
90日¥ -0.57472-87.20%
PortugalNationalTeam 本日の価格変動

本日 POR は、 ¥ +0.5156465 (+4.05%) の変動を記録しました。

PortugalNationalTeam 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は ¥ +0.00077 (+0.92%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

PortugalNationalTeam 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、POR は、 ¥ -0.21062 (-71.40%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

PortugalNationalTeam 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -0.57472 (-87.20%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

PortugalNationalTeam (POR) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

PortugalNationalTeam 価格履歴ページ を今すぐチェック。

PortugalNationalTeam の分析

この分析では、AIモデルを活用して PortugalNationalTeam の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

PortugalNationalTeam の価格に影響を与える要因は何ですか？

PORトークンの価格は、以下のいくつかの重要な要因によって影響を受けます：

1. ワールドカップやユーロ選手権などの主要大会におけるチームの成績
2. スター選手の活躍、特にクリスティアーノ・ロナウドのキャリア上の節目となる記録達成
3. ソーシャルメディアプラットフォーム上でのファンエンゲージメントとコミュニティ活動
4. 仮想通貨市場全体のセンチメントとトレンド
5. 取引所における取引量と流動性
6. スポーツ団体とのパートナーシップ発表
7. エコシステム内でのトークンの実用性と利用ケース
8. 主要なサッカーイベントをめぐる市場の投機的動き
9. ファントークンに影響を及ぼす規制関連のニュース
10. 供給と需要のダイナミクス

これらのファントークンは、試合日やトーナメント期間を中心に価格変動が見られることが一般的です。

人はなぜ今日 PortugalNationalTeam の価格を知りたいのでしょうか？

人々は、いくつかの重要な理由から、今日のPORトークンの価格を知りたがっています。その理由には、投資判断、ポートフォリオの追跡、取引機会の把握、市場センチメントの分析、さらには売買注文のタイミングなどが含まれます。リアルタイムの価格情報は、ボラティリティの評価や、他の暗号通貨とのパフォーマンス比較に役立ち、急激に変化する暗号資産市場において、情報に基づいた財務上の意思決定を行ううえで不可欠です。

PortugalNationalTeam の価格予測

PortugalNationalTeam (POR) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の POR の目標価格は ¥ -- で、上昇率は 0.00% です。
PortugalNationalTeam (POR) の2040年の価格予測（14年後）

2040年、PortugalNationalTeam の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。

MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
PortugalNationalTeam が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？POR の 2026–2027 年の価格予測は PortugalNationalTeam 価格予測 ページでご確認いただけます。

PortugalNationalTeam について

PORは、分散型プラットフォーム上で動作するデジタル資産であり、ユーザーに中央権力によって制御されない交換手段を提供します。PORの主な機能は、ネットワーク内の取引を容易にすることで、ユーザーがデジタル通貨を迅速かつ安全に送受信できるようにします。これはエネルギー効率とセキュリティで知られるプルーフ・オブ・ステーク（PoS）合意形成メカニズムを採用しています。PORの供給と発行モデルは、時間とともに新しいコインの創出率が減少するデフレ傾向の設計になっています。この暗号資産は、ブロックチェーン技術を用いて伝統的な金融システムを再現しようとする、急速に成長している暗号通貨業界のセクターである分散型金融（DeFi）の文脈で一般的に使用されます。

日本 で PortugalNationalTeam を購入して投資する方法

PortugalNationalTeam を使用する準備はできていますか？MEXCでは、POR の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は PortugalNationalTeam の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、PortugalNationalTeam (POR) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。

ステップ1

アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する

まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2

USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する

USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。銀行送金、OTC、P2P取引を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3

現物取引ページへ

MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4

トークンを選択する

-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5

購入を完了する

トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、PortugalNationalTeam が即座にあなたのウォレットに入金されます。
PortugalNationalTeam (POR) の購入ガイド

PortugalNationalTeam でできること

PortugalNationalTeam を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です

  • MEXCの現物市場を探索する

    MEXCの現物市場を探索する

    最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。

    先物取引

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    最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    トークンをステーキングして、豪華エアドロップを獲得しよう。

    MEXCプレマーケット

    MEXCプレマーケット

    新トークンの正式上場前に売買しよう。

MEXCで最低水準の手数料で取引

MEXCで PortugalNationalTeam (POR) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。

現物取引手数料：
--
メイカー
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テイカー
先物取引手数料：
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メイカー
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MEXCの競争力ある 取引手数料 をご確認ください

さらに、MEXCの手数料ゼロイベント を通して、選ばれた現物トークンを一切の手数料なしで取引することができます。

PortugalNationalTeam ( POR ) とは何か

世界サッカー界のビッグネームの一つであるポルトガルは、欧州王者であり、2019年に開催されたUEFAネーションズリーグでも優勝しています。ユーロに出場するポルトガル代表26名のうち、キャプテンのCristiano Ronaldo (Juventus)、Bernardo Silva、Rúben Dias (Manchester City)、Danilo Pereira (Paris Saint-Germain)、Gonçalo Guedes (Valencia CF) 、João Félix (Atlético de Madrid)など6名が現在、ソシオドットコムに登録するクラブでプレーしています。

Portugal National Team Fan Token (POR)は暗号通貨であり、Chilizプラットフォームで運用されています。

PortugalNationalTeam資料

PortugalNationalTeam についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ホワイトペーパー
公式PortugalNationalTeamウェブサイト
ブロックエクスプローラー

カテゴリー :

Base EcosystemBNB Chain EcosystemChiliz Ecosystem

よくある質問： PortugalNationalTeam に関するその他の質問

ページの最終更新日：2026-08-08 23:47:08 (UTC+8)

PortugalNationalTeam (POR) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
02-11 14:20:00業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続

PortugalNationalTeam についてさらに詳しく知る

POR USDT（先物取引）

POR をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの POR USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。

MEXCの PortugalNationalTeam (POR) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、PortugalNationalTeam ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
POR/USDT
¥13.22097
¥13.22097¥13.22097
+3.80%
1.03M (USDT)

さらに多くの暗号資産を探索

MEXCで市場データが利用可能な主要暗号資産

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¥38.87634
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¥200.3791
¥200.3791¥200.3791

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JMDT

JMDT

¥152.5883
¥152.5883¥152.5883

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¥1.113601¥1.113601

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¥62.668277
¥62.668277¥62.668277

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暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

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