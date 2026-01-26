ジブラルタル・ポンド（GIP）は、イベリア半島南端に位置する英国海外領土、ジブラルタルの公式通貨です。通貨記号は「£」で、ISOコードは「GIP」と表記されます。本通貨は、ジブラルタル政府に同国内での唯一の紙幣発行権を付与した「1934年通貨紙幣法」に基づき発行されています。厳密には独立した個別の通貨ではなく、英国のスターリング・ポンドの一形態として位置づけられています。

日常の経済活動において、ジブラルタル・ポンドは不可欠な役割を担っています。給与の支払い、物品やサービスの購入、納税など、国内のあらゆる決済手段として機能しています。ジブラルタル政府は独自の紙幣・硬貨を発行しており、これらは国内において法定通貨としての効力を持ちます。また、英本国のポンドも広く受容されており、現地経済ではジブラルタル・ポンドと英ポンドが実質的に等価で併用されています。

最大の特徴は、英ポンドとパリティ（1対1の等価）で固定されている点です。このペッグ制により価値の安定が確保され、英国との経済・金融面での緊密な統合が図られています。これは、ジブラルタルと英国との間の強固な経済的・政治的紐帯を象徴するものです。

留意すべきは、ジブラルタル・ポンドは国内でのみ法定通貨であり、英国本国内では一般に受容されないという点です。これは、ジブラルタル発行の通貨がイングランド銀行による直接の裏付けを持たないことに起因します。そのため、ジブラルタルから英国へ渡航する際には、事前に英ポンドへ両替しておくことが推奨されます。

ジブラルタル・ポンドは、特定他国の通貨と連動する特殊な通貨制度の興味深い事例であり、英国との固有の政治・経済的関係を反映しています。他の法定通貨と同様、その価値は内在的な価値に基づくものではなく、発行主体である政府の安定性に対する人々の「信認」によって支えられています。