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本日の VeThor Token のライブ価格は 0.0003405 JPY です。VTHO の時価総額は 34,307,845.09596 JPY です。日本 のリアルタイムの VTHO から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。本日の VeThor Token のライブ価格は 0.0003405 JPY です。VTHO の時価総額は 34,307,845.09596 JPY です。日本 のリアルタイムの VTHO から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。

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VeThor Token価格(VTHO)

1 VTHO から JPY へのライブ価格：

¥0.0534899
¥0.0534899¥0.0534899
-0.17%1D
JPY
VeThor Token (VTHO) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2026-08-09 02:17:49 (UTC+8)

VeThor Token 本日の価格

VeThor Token (VTHO) の本日のライブ価格は ¥ 0.0003405 で、直近24時間で 0.17% 変動しました。現在の VTHO から JPY への変換レートは、¥ 0.0003405 につき VTHO です。

VeThor Token は現在、時価総額 ¥ 34.31M#469 位、循環供給量は 100.76B VTHO です。直近24時間の VTHO は、¥ 0.0003324 (安値) から ¥ 0.0003499 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 6.5959625、史上最安値は ¥ 0.023960909661744 です。

短期的なパフォーマンスでは、VTHO は直近1時間で -0.06%、直近7日間で +2.06% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 56.69K に達しました。

VeThor Token (VTHO) 市場情報

No.469

¥ 34.31M
¥ 34.31M¥ 34.31M

¥ 56.69K
¥ 56.69K¥ 56.69K

¥ 34.31M
¥ 34.31M¥ 34.31M

100.76B
100.76B 100.76B

100,757,254,320
100,757,254,320 100,757,254,320

0.01%

2018-07-31 00:00:00

VET

VeThor Token の現在の時価総額は ¥ 34.31M、24時間取引高は ¥ 56.69K です。VTHO の循環供給量は 100.76B、総供給量は 100757254320 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 34.31M です。

VeThor Token 価格履歴 JPY

24時間の価格変動レンジ：
¥ 0.0003324
¥ 0.0003324¥ 0.0003324
24H 最安値
¥ 0.0003499
¥ 0.0003499¥ 0.0003499
24H 最高値

¥ 0.0003324
¥ 0.0003324¥ 0.0003324

¥ 0.0003499
¥ 0.0003499¥ 0.0003499

¥ 6.5959625
¥ 6.5959625¥ 6.5959625

¥ 0.023960909661744
¥ 0.023960909661744¥ 0.023960909661744

-0.06%

-0.16%

+2.06%

+2.06%

VeThor Token (VTHO) 価格履歴 JPY

VeThor Token の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (JPY)変動率 (%)
今日¥ -0.000091088-0.16%
30日¥ -0.0000242-6.64%
60日¥ -0.0000536-13.61%
90日¥ -0.0002821-45.31%
VeThor Token 本日の価格変動

本日 VTHO は、 ¥ -0.000091088 (-0.16%) の変動を記録しました。

VeThor Token 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は ¥ -0.0000242 (-6.64%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

VeThor Token 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、VTHO は、 ¥ -0.0000536 (-13.61%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

VeThor Token 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -0.0002821 (-45.31%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

VeThor Token (VTHO) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

VeThor Token 価格履歴ページ を今すぐチェック。

VeThor Token の分析

この分析では、AIモデルを活用して VeThor Token の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

VeThor Token 本日の市場動向：強気か弱気か？

現在の VTHO 市場の全体的なセンチメント：強気、強気 60% | 弱気 40%

指標軸モデルの結論比率/閾値クイック解説
KDJゴールデンクロスK > D短期的なモメンタムが強まりつつあり、勢いが上昇しています。
MAグループ1-2 買い20-40% 売り移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。
StochRSI> 80買われ過ぎゾーン短期的に上昇が速すぎるため、押し戻しのリスクに注意が必要です。
MACDゴールデンクロスDIF > DEA強気のモメンタムが現れつつあります。
EMAグループ3-4 買い40-60% 中立移動平均線が上昇と下落で混在しており、方向感が不明確です。
BOLL (20,2)ミドルライン < 価格 ≤ 上限ラインミドルバンドと上限バンドの間比較的強いものの、極端な水準ではありません。
RSI (14)中立30‑70通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
ピボットポイントピボット ≤ 価格 ≤ R1ピボット‑R1の間中央ピボットを抜けた直後で、やや高めの水準にあります。

VTHO_USDTは4時間足のチャートにおいて、3.324E-4という中枢価格帯の上側で推移しています。現在の価格はR1レジスタンスである3.345E-4のすぐ下付近に位置しています。短期的な移動平均線群およびEMA（指数平滑移動平均線）群はいずれも買いシグナルを示す並びとなっています。また、ハブ体系からは価格がボラティリティの高いレンジ相場の上端ゾーンに位置していることが確認できます。 MACD指標はゴールデンクロスの状態を形成しており、短い期間のデッドラインと長い期間のデッドラインがともに上向きに進むことで、強気相場の領域へと向かっています。RSI値は中立的なレンジ内に留まっており、勢力分布にも極端な乖離は見られません。ボラティリティは通常の水準を維持しており、KDJやStochRSIの数値も移動平均線のトレンドと整合性を保っています。さらに、ボリンジャーバンドは平行に拡大する動きを続けています。 現時点での多空両勢力は一時的に均衡状態にあると言えます。上方向の直近の参考レジスタンスはR1の3.345E-4であり、この価格レベルは現在の価格から0.3%未満の差しかありません。次ぐ抵抗レベルはR2の3.367E-4です。一方、下方向ではS1の3.302E-4が直近のサポートとなり、こちらは現在の価格から約1.2%の距離にあります。さらに強いサポートとなるS2は3.281E-4に位置しています。そして、重要なハブポイントである3.324E-4は、中期的な防衛ラインとして機能しています。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。

VeThor Token の価格に影響を与える要因は何ですか？

VeThorトークン（VTHO）の価格は、いくつかの重要な要因によって影響を受けます。

1. VeChainネットワークの利用状況 - 取引量が増えると、ネットワークの運用に消費されるため、VTHOの需要が高まります。

2. VETトークンの保有状況 - VTHOはVETを保有することで生成されるため、VETの価格やステーキングの状況がVTHOの供給に影響します。

3. 企業による採用状況 - VeChainを活用する企業が増えれば、VTHOの消費量も増加します。

4. 市場のセンチメント - 仮想通貨市場全体のトレンドがVTHOの価格形成に影響を与えます。

5. トークンエコノミクス - VTHOの発行レートや焼却メカニズムが、需給バランスに影響を及ぼします。

人はなぜ今日 VeThor Token の価格を知りたいのでしょうか？

人々は、VeChainブロックチェーンの取引に欠かせないため、今日のVeThorトークン（VTHO）の価格を知りたがっています。VeChainネットワークを利用する際には、ガス料金としてVTHOが消費されるため、その価格はコスト計算において極めて重要です。投資家は、取引判断とポートフォリオ管理を最適化するために、VTHOの価格を常に注視しています。

VeThor Token の価格予測

VeThor Token (VTHO) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の VTHO の目標価格は ¥ -- で、上昇率は 0.00% です。
VeThor Token (VTHO) の2040年の価格予測（14年後）

2040年、VeThor Token の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。

MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
VeThor Token が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？VTHO の 2026–2027 年の価格予測は VeThor Token 価格予測 ページでご確認いただけます。

VeThor Token について

VeChain Thor Energy (VTHO)は、サプライチェーン管理とビジネスプロセスを強化するために設計されたプラットフォームであるVeChainブロックチェーンの二次暗号通貨です。VTHOは、EthereumブロックチェーンのEtherの役割に似て、VeChainネットワーク上のトランザクションとスマートコントラクトの相互作用を動力付けるための「ガス」またはエネルギーとして使用されます。VTHOは、VeChainの主要なトークンであるVETを保有することで自動的に生成されるプロセス、つまりステーキングによって生成されます。この二重トークンシステムは、ブロックチェーンサービスの使用コストを市場の投機から切り離すことを目指して設計されています。この設計により、VeChainブロックチェーンは安定したトランザクションコストを維持することができ、ビジネスにとってより予測可能でユーザーフレンドリーになります。

日本 で VeThor Token を購入して投資する方法

VeThor Token を使用する準備はできていますか？MEXCでは、VTHO の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は VeThor Token の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、VeThor Token (VTHO) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。

ステップ1

アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する

まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2

USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する

USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。銀行送金、OTC、P2P取引を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3

現物取引ページへ

MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4

トークンを選択する

-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5

購入を完了する

トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、VeThor Token が即座にあなたのウォレットに入金されます。
VeThor Token (VTHO) の購入ガイド

VeThor Token でできること

VeThor Token を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です

  • MEXCの現物市場を探索する

    MEXCの現物市場を探索する

    最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。

    先物取引

    先物取引

    最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    トークンをステーキングして、豪華エアドロップを獲得しよう。

    MEXCプレマーケット

    MEXCプレマーケット

    新トークンの正式上場前に売買しよう。

MEXCで最低水準の手数料で取引

MEXCで VeThor Token (VTHO) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。

現物取引手数料：
--
メイカー
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テイカー
先物取引手数料：
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メイカー
--
テイカー

MEXCの競争力ある 取引手数料 をご確認ください

さらに、MEXCの手数料ゼロイベント を通して、選ばれた現物トークンを一切の手数料なしで取引することができます。

VeThor Token ( VTHO ) とは何か

VeThor Token（VTHO）は VeChainThor ブロックチェーンのユーティリティトークンであり、トランザクション、スマートコントラクト、オンチェーン処理のガスとして使用されます。ネットワーク機能を支える不可欠な要素です。 VeChain のデュアルトークンモデルは、VET（価値）と VTHO（ユーティリティ）を分離することで、予測可能なコストと高いスケーラビリティを実現しています。また、StarGate NFT ステーキングを通じて VTHO を獲得することもできます。 VIP-180 規格のトークンとして、VTHO は VeChain の「実世界でのブロックチェーン採用」を推進する使命を支えています。取引需要の増加に伴い、VTHO のユーティリティと潜在的価値は向上し続け、VeChain エコシステムにおける中核資産であり続けています。

ホワイトペーパー

VeThor Token資料

VeThor Token についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ホワイトペーパー
公式VeThor Tokenウェブサイト
ブロックエクスプローラー

カテゴリー :

Layer 1 (L1)Smart Contract PlatformVeChain Ecosystem

よくある質問： VeThor Token に関するその他の質問

ページの最終更新日：2026-08-09 02:17:49 (UTC+8)

VeThor Token (VTHO) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
02-11 14:20:00業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続

VeThor Token についてさらに詳しく知る

VTHO USDT（先物取引）

VTHO をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの VTHO USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。

MEXCの VeThor Token (VTHO) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、VeThor Token ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
VTHO/USDT
¥0.0534742
¥0.0534742¥0.0534742
-0.11%
167.72M (USDT)

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¥42.44338
¥42.44338¥42.44338

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¥199.6255
¥199.6255¥199.6255

+7.98%

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JMDT

JMDT

¥143.0113
¥143.0113¥143.0113

-5.93%

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STONK

STONK

¥1.146100
¥1.146100¥1.146100

+4.03%

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+50.06%

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BluWhale AI

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¥3.201073
¥3.201073¥3.201073

+15.48%

Cysic

Cysic

CYS

¥148.1138
¥148.1138¥148.1138

+11.84%

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

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VTHO
JPY
JPY

1 VTHO = 0.0534585 JPY