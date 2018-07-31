VeThor Token (VTHO) ライブ価格チャート
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2026-08-09 02:17:49 (UTC+8) VeThor Token 本日の価格
VeThor Token (VTHO) の本日のライブ価格は
¥ 0.0003405 で、直近24時間で 0.17% 変動しました。現在の VTHO から JPY への変換レートは、 ¥ 0.0003405 につき VTHO です。
VeThor Token は現在、時価総額
¥ 34.31M で #469 位、循環供給量は 100.76B VTHO です。直近24時間の VTHO は、 ¥ 0.0003324 (安値) から ¥ 0.0003499 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 6.5959625、史上最安値は ¥ 0.023960909661744 です。
短期的なパフォーマンスでは、VTHO は直近1時間で
-0.06%、直近7日間で +2.06% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 56.69K に達しました。 VeThor Token (VTHO) 市場情報 総供給量 100,757,254,320 100,757,254,320 100,757,254,320
VeThor Token の現在の時価総額は
¥ 34.31M、24時間取引高は ¥ 56.69K です。VTHO の循環供給量は 100.76B、総供給量は 100757254320 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 34.31M です。 購入 VeThor Token VeThor Token 価格履歴 JPY
24時間の価格変動レンジ：
¥ 0.0003324 ¥ 0.0003324 ¥ 0.0003324
24H 最安値
¥ 0.0003499 ¥ 0.0003499 ¥ 0.0003499
24H 最高値
24H 最安値 ¥ 0.0003324 ¥ 0.0003324 ¥ 0.0003324 24H 最高値 ¥ 0.0003499 ¥ 0.0003499 ¥ 0.0003499 過去最高値 ¥ 6.5959625 ¥ 6.5959625 ¥ 6.5959625 最安値 ¥ 0.023960909661744 ¥ 0.023960909661744 ¥ 0.023960909661744 VeThor Token (VTHO) 価格履歴 JPY
VeThor Token の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：
期間 変動率 (JPY) 変動率 (%) 今日 ¥ -0.000091088 -0.16% 30日 ¥ -0.0000242 -6.64% 60日 ¥ -0.0000536 -13.61% 90日 ¥ -0.0002821 -45.31% VeThor Token 本日の価格変動
本日 VTHO は、
¥ -0.000091088 (-0.16%) の変動を記録しました。 VeThor Token 30日間の価格変動
過去30日間で、価格は
¥ -0.0000242 (-6.64%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。 VeThor Token 60日間の価格変動
表示を60日間に拡大すると、VTHO は、
¥ -0.0000536 (-13.61%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。 VeThor Token 90日間の価格変動
90日間のトレンドを見ると、価格は
¥ -0.0002821 (-45.31%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。
VeThor Token (VTHO) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？
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現在の VTHO 市場の全体的なセンチメント：強気、強気
60% | 弱気 40%；
指標軸 モデルの結論 比率/閾値 クイック解説 KDJ ゴールデンクロス K > D 短期的なモメンタムが強まりつつあり、勢いが上昇しています。 MAグループ 1-2 買い 20-40% 売り 移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。 StochRSI > 80 買われ過ぎゾーン 短期的に上昇が速すぎるため、押し戻しのリスクに注意が必要です。 MACD ゴールデンクロス DIF > DEA 強気のモメンタムが現れつつあります。 EMAグループ 3-4 買い 40-60% 中立 移動平均線が上昇と下落で混在しており、方向感が不明確です。 BOLL (20,2) ミドルライン < 価格 ≤ 上限ライン ミドルバンドと上限バンドの間 比較的強いものの、極端な水準ではありません。 RSI (14) 中立 30‑70 通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。 ピボットポイント ピボット ≤ 価格 ≤ R1 ピボット‑R1の間 中央ピボットを抜けた直後で、やや高めの水準にあります。
VTHO_USDTは4時間足のチャートにおいて、3.324E-4という中枢価格帯の上側で推移しています。現在の価格はR1レジスタンスである3.345E-4のすぐ下付近に位置しています。短期的な移動平均線群およびEMA（指数平滑移動平均線）群はいずれも買いシグナルを示す並びとなっています。また、ハブ体系からは価格がボラティリティの高いレンジ相場の上端ゾーンに位置していることが確認できます。
MACD指標はゴールデンクロスの状態を形成しており、短い期間のデッドラインと長い期間のデッドラインがともに上向きに進むことで、強気相場の領域へと向かっています。RSI値は中立的なレンジ内に留まっており、勢力分布にも極端な乖離は見られません。ボラティリティは通常の水準を維持しており、KDJやStochRSIの数値も移動平均線のトレンドと整合性を保っています。さらに、ボリンジャーバンドは平行に拡大する動きを続けています。
現時点での多空両勢力は一時的に均衡状態にあると言えます。上方向の直近の参考レジスタンスはR1の3.345E-4であり、この価格レベルは現在の価格から0.3%未満の差しかありません。次ぐ抵抗レベルはR2の3.367E-4です。一方、下方向ではS1の3.302E-4が直近のサポートとなり、こちらは現在の価格から約1.2%の距離にあります。さらに強いサポートとなるS2は3.281E-4に位置しています。そして、重要なハブポイントである3.324E-4は、中期的な防衛ラインとして機能しています。
このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。
VeThor Token の価格に影響を与える要因は何ですか？
VeThorトークン（VTHO）の価格は、いくつかの重要な要因によって影響を受けます。
1. VeChainネットワークの利用状況 - 取引量が増えると、ネットワークの運用に消費されるため、VTHOの需要が高まります。 2. VETトークンの保有状況 - VTHOはVETを保有することで生成されるため、VETの価格やステーキングの状況がVTHOの供給に影響します。 3. 企業による採用状況 - VeChainを活用する企業が増えれば、VTHOの消費量も増加します。 4. 市場のセンチメント - 仮想通貨市場全体のトレンドがVTHOの価格形成に影響を与えます。 5. トークンエコノミクス - VTHOの発行レートや焼却メカニズムが、需給バランスに影響を及ぼします。 人はなぜ今日 VeThor Token の価格を知りたいのでしょうか？
人々は、VeChainブロックチェーンの取引に欠かせないため、今日のVeThorトークン（VTHO）の価格を知りたがっています。VeChainネットワークを利用する際には、ガス料金としてVTHOが消費されるため、その価格はコスト計算において極めて重要です。投資家は、取引判断とポートフォリオ管理を最適化するために、VTHOの価格を常に注視しています。
VeThor Token の価格予測 VeThor Token (VTHO) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の VTHO の目標価格は
¥ -- で、上昇率は 0.00% です。 VeThor Token (VTHO) の2040年の価格予測（14年後）
2040年、VeThor Token の価格は
0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。
MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
VeThor Token が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？VTHO の 2026–2027 年の価格予測は
VeThor Token 価格予測
ページでご確認いただけます。
VeThor Token について
VeChain Thor Energy (VTHO)は、サプライチェーン管理とビジネスプロセスを強化するために設計されたプラットフォームであるVeChainブロックチェーンの二次暗号通貨です。VTHOは、EthereumブロックチェーンのEtherの役割に似て、VeChainネットワーク上のトランザクションとスマートコントラクトの相互作用を動力付けるための「ガス」またはエネルギーとして使用されます。VTHOは、VeChainの主要なトークンであるVETを保有することで自動的に生成されるプロセス、つまりステーキングによって生成されます。この二重トークンシステムは、ブロックチェーンサービスの使用コストを市場の投機から切り離すことを目指して設計されています。この設計により、VeChainブロックチェーンは安定したトランザクションコストを維持することができ、ビジネスにとってより予測可能でユーザーフレンドリーになります。
日本 で VeThor Token を購入して投資する方法
VeThor Token を使用する準備はできていますか？MEXCでは、VTHO の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は
VeThor Token の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、VeThor Token (VTHO) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。
ステップ1
アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する
まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2
USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する
USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。
銀行送金、OTC、P2P取引
を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3
現物取引ページへ
MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4
トークンを選択する
-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5
購入を完了する
トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、VeThor Token が即座にあなたのウォレットに入金されます。
VeThor Token でできること
VeThor Token を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です
MEXCの現物市場を探索する
最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。
現物取引を開始する 先物取引
最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。
先物取引を開始する MEXCプレマーケット
新トークンの正式上場前に売買しよう。
今すぐ購入 MEXCで最低水準の手数料で取引
MEXCで VeThor Token (VTHO) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。
VeThor Token ( VTHO ) とは何か
VeThor Token（VTHO）は VeChainThor ブロックチェーンのユーティリティトークンであり、トランザクション、スマートコントラクト、オンチェーン処理のガスとして使用されます。ネットワーク機能を支える不可欠な要素です。
VeChain のデュアルトークンモデルは、VET（価値）と VTHO（ユーティリティ）を分離することで、予測可能なコストと高いスケーラビリティを実現しています。また、StarGate NFT ステーキングを通じて VTHO を獲得することもできます。
VIP-180 規格のトークンとして、VTHO は VeChain の「実世界でのブロックチェーン採用」を推進する使命を支えています。取引需要の増加に伴い、VTHO のユーティリティと潜在的価値は向上し続け、VeChain エコシステムにおける中核資産であり続けています。
ホワイトペーパー
VeChainは、DNV、PwC、およびさまざまな小売・ラグジュアリーブランド企業を含む大手企業およびコンサルティンググループと戦略的パートナーシップを結んでいます。同組織は、ブロックチェーン基盤の開発、IoT統合、エコシステム拡大に特化したチームを擁し、これらの取り組みを支援しています。財団は、アクセラレータープログラム、グラント提供、幅広いデベロッパー向けリソースを通じて、エコシステムの拡大を推進しています。またVeChainは政府機関とも連携しており、代表的な事例としてサンマリノ共和国があります。同国では、プロジェクトの新たな本部が設立される予定です。2023年には、自動車産業および再生可能エネルギー産業の大手企業との企業連携も拡大し、持続可能性重視のテクノロジー分野における地位を強化しました。全体として、チームのアプローチは、パートナーシップと技術的実行力を通じて、ブロックチェーンのイノベーションを既存の企業ニーズと結びつけることに重点を置いています。
VeChainはVechainThorブロックチェーンによって駆動されており、企業向け要件に特化したProof-of-Authority（PoA 2.0）コンセンサス設計を採用しています。このスタックは、ブロックチェーンをIoTハードウェア、AI機能、および5G接続と連携させ、「持続可能性のためのブロックチェーン・バイオスフィア（Blockchain Biosphere for Sustainability）」と称するものを実現します。このアプローチは、サプライチェーン最適化、排出削減、サーキュラーエコノミー・プログラムなど、それぞれ異なる持続可能性ニーズに対応する専門的なエコシステムを可能にすることを目指しています。スマートコントラクトは、契約の自動化および報酬配分の処理に活用され、ネットワークは価値移転および所有権検証のために、同質性トークン（fungible tokens）およびNFTの両方をサポートしています。セキュリティおよび透明性に加え、プラットフォームは大規模なエンタープライズ展開に適合するよう、高速トランザクションとコスト効率性を重視しています。重要な要素の一つは、IoTデバイスおよびセンサーを通じて現実世界の情報をオンチェーンへ取り込むことで、「フィジタル（phygital）」環境を創出し、物理的な持続可能性活動をブロックチェーン上で正確に追跡・検証できるようにすることです。また、このシステムにはトランザクション手数料の委任（transaction fee delegation）機能が含まれており、ユーザーは暗号資産を直接管理することなくアプリケーションとやり取りできるため、採用障壁が低減されます。
VeChainは、企業利用をより安定的かつ予測可能にするために設計された2種類のトークン構造に依拠しています。VETは、価値の送金を目的とした主要トークンであり、エコシステム内におけるガバナンスに関連する投票権も付与されます。VTHOは、VETを保有するユーザーに対して自動的に生成され、ネットワークのトランザクション手数料として使用されるトークンです。手数料の支払いをメイントークンの市場動向から分離することで、このモデルは投機による運用コストへの影響を軽減し、企業に一貫性のある条件を提供することを目指しています。また、トークン設計には、検証済みの持続可能な行動を報酬とするインセンティブメカニズムが組み込まれており、経済的価値と環境的価値の双方を計測・交換するための手段としてトークンが活用されます。参加者は、持続可能性に関する目標達成に向けて確認済みのポジティブな貢献を通じてトークンを獲得でき、それらをVeChainネットワーク内の複数のエコシステムで利用可能です。さらに、この構造には、ポジティブな外部性に対する価値帰属メカニズムも含まれており、持続可能な行動を中心とした新規市場の創出を支援します。
VeChainのタイムラインは2015年から現在まで続いており、主な技術的成果およびパートナーシップ関連のマイルストーンによって進捗が定義されています。注目すべき成果には、PoA 2.0の実装、ステーブルコインVeUSDの導入、アイルランドへのテクニカルセンター開設が含まれます。同プロジェクトでは、VeCarbonやVeWorldウォレットといった主要イニシアチブを展開し、持続可能性技術分野における存在感を拡大しています。さらに最近では、Web3ゲームおよびNFT関連の取り組みへと範囲を広げ、2023年にVeChain NFTマーケットプレイスをローンチしました。今後の優先事項には、持続可能性のための「Blockchain Biosphere」の拡大、戦略的なエコシステムパートナーシップの構築、およびプラットフォーム機能の向上が含まれます。ロードマップは引き続き、ブロックチェーンベースのアプリケーションを通じたカーボンニュートラルおよび持続可能なサプライチェーン管理のソリューションに重点を置いています。計画中の作業には、より高度なガバナンスメカニズムの導入および、拡大する持続可能性プログラムを支援するためのWeb3技術のより深い統合も含まれます。
VeChainは、個人の影響力を集団参加によって高めることで持続可能な開発を推進することを目的としたブロックチェーン・プラットフォームを構築しています。その目標は、人々、企業、公共機関が環境・社会課題について透明性を持って協働できる「つながったエコシステム」を構築することです。ブロックチェーン、スマートコントラクト、トークンといったWeb3要素を活用し、VeChainはプライバシーを保護しつつ、持続可能性に関連する行動を記録・検証・インセンティブ付与する仕組みを提供します。実践的には、このプラットフォームは、組織が持続可能性への取り組みを「計測可能」「検証可能」「実際の経済的価値と紐づけられた」成果へと変換するのを支援します。
VeThor Token資料
VeThor Token についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。
よくある質問： VeThor Token に関するその他の質問
VeThor Token が年間5%の成長率で成長した場合、その推定価値は 2027 年にはおよそ --、2030年には --、2035年にはおよそ --、2040年には -- に達する可能性があります。これらの数値は着実な複利成長シナリオを示していますが、実際の将来の価格は市場の採用状況、規制の動向、マクロ経済状況に左右されます。 VeThor Token の潜在的な価格と期待されるROIの詳細な年次内訳については、以下の完全な予測表をご覧ください。
本日の VeThor Token の価格は ¥ 0.0534585 です。本日、30日間、60日間、90日間の履歴を確認するには、価格履歴セクションをチェックしてください。
VeThor Token は、市場への参加とエコシステムの発展が継続しており、活発に取引されている暗号資産です。しかしながら、VTHO への投資をはじめとする暗号資産投資は、本質的に変動性が高いため、ご自身のリスク許容度と照らし合わせる必要があります。投資判断や投資を行う前に、必ずご自身で調査を行い、市場状況をご確認ください。
直近 24 時間に、-- 相当の VeThor Token がMEXCで取引されました。
VTHO ライブ価格は、MEXCを含む主要取引所における世界的な取引状況に基づいてリアルタイムで更新されます。市場価格は流動性、取引高、そして全体的なセンチメントの変化により常に変動します。ご希望の通貨で最新の VeThor Token 価格を確認するには、VTHO 価格のページにアクセスしてください。
VTHO の価格は、市場全体のセンチメント、取引高、技術開発、ユーザーの採用動向など、いくつかの主要な要因の影響を受けます。金利変動、流動性サイクル、規制当局のシグナルといったより広範なマクロ経済状況も、価格変動に重要な役割を果たします。
リアルタイムの市場の変化とプロジェクトの最新情報を入手するには、最新の分析と暗号資産の洞察を提供するMEXC ニュースにアクセスしてください。
以下は、MEXCにおける24時間の取引高に基づく現在の取引高上位トークンです。価格とパフォーマンスは、ライブマーケットデータに基づいて継続的に更新されます。
BTC
65,105.66
+0.03%
ETH
1,922.92
+0.01%
GOLD(XAUT)
4,330.11
-0.04%
SOL
76.28
-0.14%
XMR
385
+0.37%
MEXCは、リスクを自動的に管理するために損切り注文と利確注文をサポートしています。
1. 現物または先物取引セクションに移動し、VTHO/USDTペアを選択します。
2. 注文タイプメニューから「ストップリミット」または「トリガー注文」を選択します。
3. トリガー価格 (注文を有効にするレベル) と実行価格 (注文が約定する価格) を設定します。
4. 注文内容を確認し、送信します。
損切り注文は、VeThor Token の価格があなたのポジションと反対に動いた場合に有効になり、利確注文はあなたの目標利益レベルに達したときに自動的に実行されます。
詳細な例とチュートリアルについては、MEXC現物取引ガイドをご覧ください。
VeThor Token 価格は、市場状況とプロジェクトの進捗状況によっては今年さらに上昇する可能性があります。より詳細な分析については VeThor Token (VTHO) の価格予測をご覧ください。
ページの最終更新日：
2026-08-09 02:17:49 (UTC+8) VeThor Token (VTHO) 業界の重要最新情報
時間 (UTC+8) タイプ 情報 02-11 14:20:00 業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21 オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00 業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00 業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00 業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00 業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続
VTHO USDT（先物取引）
VTHO をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの VTHO USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。
¥0.0534742 ¥0.0534742 ¥0.0534742 -0.11% 167.72M (USDT) 免責事項
暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。
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