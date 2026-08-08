PigToken 本日の価格

PigToken (PIG) の本日のライブ価格は ¥ 0.00000001228 で、直近24時間で 0.08% 変動しました。現在の PIG から JPY への変換レートは、¥ 0.00000001228 につき PIG です。

PigToken は現在、時価総額 ¥ 0.00 で #4106 位、循環供給量は 0.00 PIG です。直近24時間の PIG は、¥ 0.00000001222 (安値) から ¥ 0.00000001231 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 0.00086507、史上最安値は ¥ 0 です。

短期的なパフォーマンスでは、PIG は直近1時間で -0.25%、直近7日間で +5.49% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 54.96K に達しました。

PigToken (PIG) 市場情報

ランキング No.4106 時価総額 ¥ 0.00¥ 0.00 ¥ 0.00 取引高 (24H) ¥ 54.96K¥ 54.96K ¥ 54.96K 完全希薄化後時価総額 ¥ 12.28M¥ 12.28M ¥ 12.28M 循環供給量 0.00 0.00 0.00 最大供給量 1,000,000,000,000,000 1,000,000,000,000,000 1,000,000,000,000,000 総供給量 1,000,000,000,000,000 1,000,000,000,000,000 1,000,000,000,000,000 循環率 0.00% パブリックブロックチェーン BSC

PigToken の現在の時価総額は ¥ 0.00、24時間取引高は ¥ 54.96K です。PIG の循環供給量は 0.00、総供給量は 1000000000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 12.28M です。