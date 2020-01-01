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OPEN (OPEN) 情報 OCP introduces an innovative relayer mechanism that seamlessly connects applications to a modular permissionless custody protocol. OCP operates a protocol that acts akin to a mesh network, enabling an end-user to leverage a diverse set of key management protocols. We call this “Keychain Aggregation”. Building a protocol that solves for Keychain Aggregation not only simplifies the way developers can build, abstracting risk and complexity, but it also harmonizes and aggregates the economics associated with having multiple bilateral commercial relationships. With OCP, we have a new custody primitive that embraces (1) modularity, in connecting key management solutions, and (2) decentralisation, in the way users can access key generation and transaction signing services. We are particularly excited to pioneer this, witnessing existing security and custody solutions struggle to adapt to the ongoing proliferation of chains. Additionally, with the impending tokenization of Real World Assets (RWAs) - potentially mobilizing over trillions of dollars into the blockchain ecosystem - the demand for versatile and modular solutions is clear and present. 公式ウェブサイト： https://www.opencustody.org Whitepaper： https://docs.opencustody.org/ OPEN を今すぐ購入しよう！

OPEN (OPEN) トケノミクス & 価格分析 OPEN (OPEN) の時価総額、供給詳細、FDV、価格履歴など、主要なトケノミクスと価格データをご覧ください。トークンの現在の価値と市場でのポジションを一目で理解できます。 時価総額： -- -- -- 総供給量： -- -- -- 循環供給量： -- -- -- FDV（完全希薄化後時価総額）： -- -- -- 史上最高値： -- -- -- 過去最安値： -- -- -- 現在の価格： -- -- -- OPEN (OPEN) の価格について詳しく見る

OPEN (OPEN) トケノミクス：主要指標の解説とユースケース OPEN (OPEN) のトケノミクスを理解することは、その長期的な価値、持続可能性、そして成長の可能性を分析する上で不可欠です。 主要指標とその計算方法： 総供給量： これまでに発行された、または今後発行される OPEN トークンの最大総数です。 循環供給量： 現在市場に出回っており、一般の人々が保有しているトークンの数です。 最大供給量： OPEN トークンの総発行上限です。 FDV（完全希薄化後時価総額）： 現在の価格 × 最大供給量として計算され、すべてのトークンが流通した場合の時価総額の予測を示します。 インフレ率： 新トークンの発行速度を反映し、希少性や長期的な価格変動に影響を与えます。 なぜこれらの指標がトレーダーにとって重要なのか？ 高い 循環供給量 = 流動性の向上。 限られた 最大供給量 + 低い インフレ = 長期的な価格上昇の可能性を示唆します。 透明性の高い トークンの配布 = プロジェクトへの信頼向上と中央集権的なコントロールリスクの低減につながります。 高い FDV に対して現在の時価総額が低い = 過大評価の可能性を示すシグナルとなります。 OPEN のトケノミクスを理解したところで、OPEN トークンのライブ価格 も調べてみましょう！

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