ページの最終更新日：2026-08-08 23:15:22 (UTC+8)
Harmony 本日の価格
Harmony (ONE) の本日のライブ価格は ¥ 0.001263 で、直近24時間で 1.52% 変動しました。現在の ONE から JPY への変換レートは、¥ 0.001263 につき ONE です。
Harmony は現在、時価総額 ¥ 18.89M で #683 位、循環供給量は 14.96B ONE です。直近24時間の ONE は、¥ 0.001228 (安値) から ¥ 0.001272 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 59.6336113980245585、史上最安値は ¥ 0.19730216077072 です。
短期的なパフォーマンスでは、ONE は直近1時間で +0.63%、直近7日間で +5.33% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 61.79K に達しました。
Harmony (ONE) 市場情報
14,957,704,670.76291392
14,957,704,670.76291392 14,957,704,670.76291392
¥ 0.498475
¥ 0.498475¥ 0.498475
Harmony の現在の時価総額は ¥ 18.89M、24時間取引高は ¥ 61.79K です。ONE の循環供給量は 14.96B、総供給量は 14957704670.76291392 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 18.89M です。
Harmony 価格履歴 JPY
24時間の価格変動レンジ：
¥ 0.001228
¥ 0.001228¥ 0.001228
24H 最安値
¥ 0.001272
¥ 0.001272¥ 0.001272
24H 最高値
¥ 0.001228
¥ 0.001228¥ 0.001228
¥ 0.001272
¥ 0.001272¥ 0.001272
¥ 59.6336113980245585
¥ 59.6336113980245585¥ 59.6336113980245585
¥ 0.19730216077072
¥ 0.19730216077072¥ 0.19730216077072
Harmony (ONE) 価格履歴 JPY
Harmony の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：
|期間
|変動率 (JPY)
|変動率 (%)
|今日
|¥ +0.0029736
|+1.52%
|30日
|¥ +0.000075
|+6.31%
|60日
|¥ -0.000187
|-12.90%
|90日
|¥ -0.001314
|-50.99%
Harmony 本日の価格変動
本日 ONE は、 ¥ +0.0029736 (+1.52%) の変動を記録しました。
Harmony 30日間の価格変動
過去30日間で、価格は ¥ +0.000075 (+6.31%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。
Harmony 60日間の価格変動
表示を60日間に拡大すると、ONE は、 ¥ -0.000187 (-12.90%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。
Harmony 90日間の価格変動
90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -0.001314 (-50.99%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。
Harmony (ONE) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？
Harmony 価格履歴ページ を今すぐチェック。
現在の ONE 市場の全体的なセンチメント：強気、強気 55% | 弱気 45%；
|指標軸
|モデルの結論
|比率/閾値
|クイック解説
|KDJ
|デッドクロス
|K < D
|短期的なモメンタムが弱まりつつあり、勢いが低下しています。
|MAグループ
|1-2 買い
|20-40% 売り
|移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。
|StochRSI
|20‑80
|中立ゾーン
|通常のペースで推移しており、極端なシグナルは見られません。
|MACD
|ゴールデンクロス
|DIF > DEA
|強気のモメンタムが現れつつあります。
|EMAグループ
|1-2 買い
|20-40% 売り
|移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。
|BOLL (20,2)
|ミドルライン < 価格 ≤ 上限ライン
|ミドルバンドと上限バンドの間
|比較的強いものの、極端な水準ではありません。
|RSI (14)
|中立
|30‑70
|通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
|ピボットポイント
|S2 ≤ 価格 < S1
|S2‑S1の間
|中央ピボットを下回り、安値圏に入りつつあります。
ONE_USDTは4時間足のチャートにおいて、0.001233という価格帯で推移しています。現在の価格はS2とS1のハブポイントの間に位置しており、中枢となる0.001246は現行価格よりも上にあります。短期移動平均線群は買いシグナルを示す配置となっており、長期移動平均線群も引き続き買い優勢の構造を維持しています。
MACD指標はゴールデンクロスの形態を形成しており、RSI指標は中立域で横ばいの動きを示しています。ストキャスティクスの高速線・遅速線は、市場の勢いが極端な乖離を起こしていないことを示しています。ボラティリティは通常の範囲内で推移しています。
短期的な勢力分布では、買い側が優位であることが見て取れます。移動平均線システムとMACDのシグナルは方向性を一致させていますが、RSIのニュートラルな状態により、一方的な急激な上昇や下落の勢いは限定されています。また、ストキャスティクスの分層的な動きから調整圧力が存在していることも確認できます。市場全体としては、集中的な量的拡大による押し上げや下押しの動きは見られません。
ボラティリティの変動幅は、ボリンジャーバンドの上下限を大きく超えることはなく、依然として制約された範囲内に留まっています。近隣のレジスタンスレベルはS1の0.001235であり、この価格は現行価格からわずか0.000002の差です。さらに上方の重要な参考水準は中枢の0.001246で、こちらは現行価格から0.000013の差に位置します。一方、近隣のサポートレベルはS2の0.001227で、現行価格から0.000006の差にあります。遠方のレジスタンス目安はR1の0.001254、逆方向のサポート目安はR2に対応するエリアとなります。
このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。
Harmony の価格に影響を与える要因は何ですか？
Harmony (ONE)の価格は、いくつかの重要な要因によって影響を受けます：
1. ネットワークの採用状況と開発者活動 — dAppやユーザーが増えるほど需要が高まります。
2. ステーキングの参加率 — ステーキングの割合が高いほど、流通供給量が減少します。
3. クロスチェーンブリッジの利用状況 — 相互運用性がユーティリティを促進します。
4. 市場センチメントと暗号資産のトレンド
5. 提携発表とエコシステムの成長
6. 技術的な進展とロードマップの進捗
7. DeFiおよびブロックチェーンゲーム業界全体のパフォーマンス
8. 交易所での取引量と流動性
人はなぜ今日 Harmony の価格を知りたいのでしょうか？
人々は、いくつかの重要な理由から、今日のHarmony ONEの価格を知りたがっています。その理由には、情報に基づいた取引判断の実行、ポートフォリオのパフォーマンスの追跡、市場への参入・退出タイミングの把握、投資による利益や損失の評価、そして戦略的計画のために市場のボラティリティに関する最新情報を得ることが含まれます。
Harmony の価格予測
Harmony (ONE) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の ONE の目標価格は ¥ -- で、上昇率は 0.00% です。Harmony (ONE) の2040年の価格予測（14年後）
2040年、Harmony の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。
MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
Harmony が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？ONE の 2026–2027 年の価格予測は Harmony 価格予測
ページでご確認いただけます。
Harmony について
Harmony (ONE)は、分散型アプリケーション（DApps）の作成と使用を容易にするためのブロックチェーンプラットフォームです。このネットワークは、ランダムステートシャーディングに焦点を当てることで、分散型アプリケーションの動作方法を革新しようとしています。これにより、トランザクションとスマートコントラクトを同時に処理する複数のシャードを作成することが可能になります。HarmonyのONEトークンは、プラットフォームのネイティブユーティリティトークンとして機能し、トランザクション手数料の支払い、ステーキング、ネットワークのガバナンスへの参加など、さまざまな目的で使用されます。独自のインフラストラクチャと高スループット、低レイテンシーの合意形成モデルを持つHarmonyは、開発者、ユーザー、ビジネスに対してスケーラブルで安全なブロックチェーン環境を提供することを目指しています。
日本 で Harmony を購入して投資する方法
Harmony を使用する準備はできていますか？MEXCでは、ONE の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は Harmony の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、Harmony (ONE) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。
ステップ1
アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する
まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2
USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する
USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。銀行送金、OTC、P2P取引
を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3
現物取引ページへ
MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4
トークンを選択する
-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5
購入を完了する
トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、Harmony が即座にあなたのウォレットに入金されます。
Harmony でできること
Harmony を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です
MEXCの現物市場を探索する
最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。
先物取引
最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。
MEXCプレマーケット
新トークンの正式上場前に売買しよう。
MEXCで最低水準の手数料で取引
MEXCで Harmony (ONE) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。
Harmony ( ONE ) とは何か
Harmonyは、ステート・シャーディングとピアツーピア・ネットワーキングという重要なイノベーションを備えた、高速で安全なブロックチェーンです。
ホワイトペーパー
Harmonyは、主要テクノロジー企業および一流の学術機関で経験を積んだチームによって構築されています。彼らの専門分野は分散システム、暗号技術、ブロックチェーンエンジニアリングに及び、プロジェクト開始以降、組織は着実に成長してきました。Harmonyのスコープが拡大するにつれ、チームにはDeFi、クロスチェーンインフラ、コミュニティ開発に特化したスペシャリストが加わりました。彼らのアプローチは、技術的厳密性と実用的な使いやすさのバランスを重視しており、エコシステムの成長およびコミュニティガバナンスへの注力がさらに高まっています。チームは引き続き広範なブロックチェーンコミュニティと積極的に関わり、定期的に技術的なアップデートや研究成果を公開しています。また、さまざまなブロックチェーンプロジェクトとのパートナーシップを維持し、クロスチェーンイニシアチブやプロトコルの継続的な改善に関する共同作業を続けています。
簡単に言うと、Harmonyはブロックチェーンを巨大なトランザクション台帳として扱いますが、すべての更新を単一の参加者グループが順次処理するよう強制することはありません。このプロトコルでは、台帳を複数のシャードに分割し、それぞれ異なるバリデータグループが並列で活動を処理できるようにしています。その一方で、全体のシステムは依然として同期化・セキュアな状態を保ちます。各シャード内のコンセンサスは、<em>Fast Byzantine Fault Tolerance (FBFT)</em> を用いて達成され、これはバリデータが記録内容を迅速に確定させるための、極めて効率的な投票プロセスのようなものです。システムの悪用リスクを低減するため、Harmonyは予測も操作もできない専用の乱数生成器（RNG）を採用しています。シャード間の通信には、メッセージを非効率なブロードキャスト経路ではなく、効率的に伝送するためのルーティング手法である <em>Kademlia</em> が活用されています。信頼性と速度を確保するため、Harmonyはさらに<em>erasure coding</em>を組み込んでおり、必要に応じて欠落したデータをネットワークが再構築できるようになっています。加えて、このプラットフォームは高度なスマートコントラクト機能およびクロスチェーンブリッジをサポートしており、他の主要なブロックチェーンネットワークと接続・相互運用することが可能です。
Harmonyは、ネットワーク全体におけるインセンティブの整合性とセキュリティ維持のためにONEトークンに依存しています。トランザクションの検証を行いたいユーザーは、必ずONEトークンをステーキング（担保提供）する必要があります。つまり、トークンをロックアップすることで検証参加権を獲得します。より大きなステークは、より大きな投票権をもたらしますが、システムには、単一のアクターまたは連携したグループが過剰な支配権を獲得するリスクを抑えるための保護措置が組み込まれています。最小ステーク要件は、ネットワークのセキュリティを維持しつつ、より広範な参加を促進するために調整されています。責任を果たして適切に動作するバリデーターは、新規発行トークンおよびトランザクション手数料を含む報酬を得ることができます。一方、不正行為を試みたり、正常に機能しなかったりしたバリデーターは、ステーキングしたトークンの一部を失うリスクを負います。また、この設計にはロングレンジ攻撃（長期間にわたる改ざん攻撃）に対する防御機構も含まれており、古い鍵を使って偽のトランザクション履歴を作成することを防ぐ対策が講じられています。時間の経過とともに、ONEはHarmony上で展開されるDeFi活動（例：レンディング、ボローイング、およびネットワーク上に構築されたヤイールド・ファーミング・プロトコルなど）を支えるユーティリティも拡大しています。
Harmonyのロードマップは、ホワイトペーパーで示された基本的な方向性を引き続き踏襲しつつ、ブロックチェーン業界における新たな課題にも対応する形で拡大しています。現在の取り組みでは、Web3アプリケーション向けのクロスチェーン相互運用性の向上およびスケーリング手法の改善が重点となっています。主要なイニシアチブの一つは「不正検出証明（fraud proofs）」の開発であり、これはモバイル端末などのライトクライアントが、ネットワーク上で起きていることが正当であることを確認できるようにすることを目的としています。これに並行して、チームは「ステートレス検証（stateless validation）」の検討も進めており、このアプローチによりバリデーターがブロックチェーンの全データを保存せずに動作可能となり、新規バリデーターの参入が容易になります。さらに最近追加されたロードマップ項目には、より強固なブリッジセキュリティプロトコルの導入、DeFiエコシステムの継続的な拡大、そしてコミュニティ主導の開発を実現するための新しいガバナンスメカニズムの導入が含まれます。これらのアップグレードは、個人ユーザーから大規模組織まで、幅広いユーザー層に対するアクセシビリティとセキュリティの向上を目指しています。
Harmonyは、速度とスケーラビリティを向上させつつもセキュリティを維持することを目的とした次世代ブロックチェーン・プラットフォームとして紹介されています。当初はホワイトペーパーを通じて導入されたこのプロジェクトは、現在ではDeFi、NFT、クロスチェーンアプリケーションをサポートする成熟したエコシステムへと成長しています。そのアプローチを理解するひとつの方法は、大きなタスクを同時に実行可能な小さなサブタスクに分割し、なおかつそれらが連携・保護された状態で動作する様子を想像することです。シャーディングと高速コンセンサスの組み合わせにより、ネットワークは1秒あたり数千トランザクションを処理可能となり、実用的でリアルワールドなシナリオへの適用を実現しています。ネイティブトークン「ONE」が今や幅広いアプリケーションの駆動力となっていることから、Harmonyはより広範なブロックチェーン領域において確固たるポジションを築いています。
Harmony資料
Harmony についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。
よくある質問： Harmony に関するその他の質問
Harmony が年間5%の成長率で成長した場合、その推定価値は 2027 年にはおよそ --、2030年には --、2035年にはおよそ --、2040年には -- に達する可能性があります。これらの数値は着実な複利成長シナリオを示していますが、実際の将来の価格は市場の採用状況、規制の動向、マクロ経済状況に左右されます。 Harmony の潜在的な価格と期待されるROIの詳細な年次内訳については、以下の完全な予測表をご覧ください。
本日の Harmony の価格は ¥ 0.198291 です。本日、30日間、60日間、90日間の履歴を確認するには、価格履歴セクションをチェックしてください。
Harmony は、市場への参加とエコシステムの発展が継続しており、活発に取引されている暗号資産です。しかしながら、ONE への投資をはじめとする暗号資産投資は、本質的に変動性が高いため、ご自身のリスク許容度と照らし合わせる必要があります。投資判断や投資を行う前に、必ずご自身で調査を行い、市場状況をご確認ください。
直近 24 時間に、-- 相当の Harmony がMEXCで取引されました。
ONE ライブ価格は、MEXCを含む主要取引所における世界的な取引状況に基づいてリアルタイムで更新されます。市場価格は流動性、取引高、そして全体的なセンチメントの変化により常に変動します。ご希望の通貨で最新の Harmony 価格を確認するには、ONE 価格のページにアクセスしてください。
ONE の価格は、市場全体のセンチメント、取引高、技術開発、ユーザーの採用動向など、いくつかの主要な要因の影響を受けます。金利変動、流動性サイクル、規制当局のシグナルといったより広範なマクロ経済状況も、価格変動に重要な役割を果たします。
リアルタイムの市場の変化とプロジェクトの最新情報を入手するには、最新の分析と暗号資産の洞察を提供するMEXC ニュースにアクセスしてください。
以下は、MEXCにおける24時間の取引高に基づく現在の取引高上位トークンです。価格とパフォーマンスは、ライブマーケットデータに基づいて継続的に更新されます。
BTC
65,107.11
+0.26%
ETH
1,922.8
+0.25%
GOLD(XAUT)
4,329.87
+0.20%
SOL
76.48
+3.49%
XMR
384.21
+3.96%
MEXCは、リスクを自動的に管理するために損切り注文と利確注文をサポートしています。
1. 現物または先物取引セクションに移動し、ONE/USDTペアを選択します。
2. 注文タイプメニューから「ストップリミット」または「トリガー注文」を選択します。
3. トリガー価格 (注文を有効にするレベル) と実行価格 (注文が約定する価格) を設定します。
4. 注文内容を確認し、送信します。
損切り注文は、Harmony の価格があなたのポジションと反対に動いた場合に有効になり、利確注文はあなたの目標利益レベルに達したときに自動的に実行されます。
詳細な例とチュートリアルについては、MEXC現物取引ガイドをご覧ください。
Harmony 価格は、市場状況とプロジェクトの進捗状況によっては今年さらに上昇する可能性があります。より詳細な分析については Harmony (ONE) の価格予測をご覧ください。
ページの最終更新日：2026-08-08 23:15:22 (UTC+8)
Harmony (ONE) 業界の重要最新情報
|時間 (UTC+8)
|タイプ
|情報
|02-11 14:20:00
|業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
|02-10 18:39:21
|オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
|02-04 11:04:00
|業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
|02-04 00:48:00
|業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
|02-01 01:12:00
|業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
|01-28 07:44:00
|業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続
ONE USDT（先物取引）
ONE をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの ONE USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。
¥0.198291
¥0.198291¥0.198291
+1.52%
49.72M (USDT)
免責事項
暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。
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