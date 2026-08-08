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Ondo (ONDO) 本日のテクニカル分析

Ondo (ONDO) 本日のテクニカル分析

Ondo 分析ページでは、AIによって生成された ONDO の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Ondo の分析内容について詳しくご覧ください。

Ondo (ONDO) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.35747---8.40%+12.78%-14.31%
Ondo 価格について詳しく知る

Ondo テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Ondo の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
購入
売却 7
中立 1
購入 18
移動平均:強い買い売却 0中立 0購入 14
テクニカル指標:売却売却 7中立 1購入 4
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.3575
0.3575
R2
0.3575
0.3575
R1
0.3575
0.3575
PP
0.3575
0.3575
S1
0.3575
0.3575
S2
0.3575
0.3575
S3
0.3575
0.3575

Ondo 市場シグナル

現在の未約定注文数量
0.62M
$11.35 M
$10.74 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
1.98M
3日間のアクティブ購入額
$34.00 M
3日間のアクティブ売却額
$32.03 M
7日間のアクティブ売買差額
2.03M
7日間のアクティブ購入額
$76.91 M
7日間のアクティブ売却額
$74.87 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Ondo 資本フロー

純流入ONDOUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08$0.94 M0.35
2026-08-07-$3.96 M0.35
2026-08-06-$1.38 M0.37
2026-08-05$0.85 M0.38
2026-08-04$0.59 M0.37

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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MEXCの Ondo (ONDO) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Ondo ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
ONDO/USDT
$0.35747
$0.35747$0.35747
+2.27%
1.09M (USDT)
ONDO/USDC
$0.3576
$0.3576$0.3576
+2.37%
172.52K (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

ONDO
ONDO
USD
USD

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