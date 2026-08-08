Moviebloc 本日の価格

Moviebloc (MBL) の本日のライブ価格は ¥ 0.0006246 で、直近24時間で 0.27% 変動しました。現在の MBL から JPY への変換レートは、¥ 0.0006246 につき MBL です。

Moviebloc は現在、時価総額 ¥ 12.15M で #842 位、循環供給量は 19.45B MBL です。直近24時間の MBL は、¥ 0.0006173 (安値) から ¥ 0.0006269 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 7.22117104、史上最安値は ¥ 0.10227594682326635 です。

短期的なパフォーマンスでは、MBL は直近1時間で +0.45%、直近7日間で -5.75% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 54.27K に達しました。

Moviebloc (MBL) 市場情報

ランキング No.842 時価総額 ¥ 12.15M¥ 12.15M ¥ 12.15M 取引高 (24H) ¥ 54.27K¥ 54.27K ¥ 54.27K 完全希薄化後時価総額 ¥ 18.74M¥ 18.74M ¥ 18.74M 循環供給量 19.45B 19.45B 19.45B 最大供給量 30,000,000,000 30,000,000,000 30,000,000,000 総供給量 30,000,000,000 30,000,000,000 30,000,000,000 循環率 64.84% 発行価額 ¥ 0.1884¥ 0.1884 ¥ 0.1884 パブリックブロックチェーン ONT

Moviebloc の現在の時価総額は ¥ 12.15M、24時間取引高は ¥ 54.27K です。MBL の循環供給量は 19.45B、総供給量は 30000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 18.74M です。