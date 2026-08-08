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本日の Maverick Protocol のライブ価格は 0.008768 JPY です。MAV の時価総額は 8,144,355.45816444428608 JPY です。日本 のリアルタイムの MAV から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。本日の Maverick Protocol のライブ価格は 0.008768 JPY です。MAV の時価総額は 8,144,355.45816444428608 JPY です。日本 のリアルタイムの MAV から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。

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Maverick Protocol価格(MAV)

1 MAV から JPY へのライブ価格：

¥1.376576
¥1.376576¥1.376576
+1.92%1D
JPY
Maverick Protocol (MAV) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2026-08-08 22:24:44 (UTC+8)

Maverick Protocol 本日の価格

Maverick Protocol (MAV) の本日のライブ価格は ¥ 0.008768 で、直近24時間で 1.92% 変動しました。現在の MAV から JPY への変換レートは、¥ 0.008768 につき MAV です。

Maverick Protocol は現在、時価総額 ¥ 8.14M#979 位、循環供給量は 928.87M MAV です。直近24時間の MAV は、¥ 0.00853 (安値) から ¥ 0.009242 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 128.9970742865818256、史上最安値は ¥ 1.54372657984600838 です。

短期的なパフォーマンスでは、MAV は直近1時間で -1.26%、直近7日間で +9.00% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 60.97K に達しました。

Maverick Protocol (MAV) 市場情報

No.979

¥ 8.14M
¥ 8.14M¥ 8.14M

¥ 60.97K
¥ 60.97K¥ 60.97K

¥ 17.54M
¥ 17.54M¥ 17.54M

928.87M
928.87M 928.87M

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

46.44%

ETH

Maverick Protocol の現在の時価総額は ¥ 8.14M、24時間取引高は ¥ 60.97K です。MAV の循環供給量は 928.87M、総供給量は 2000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 17.54M です。

Maverick Protocol 価格履歴 JPY

24時間の価格変動レンジ：
¥ 0.00853
¥ 0.00853¥ 0.00853
24H 最安値
¥ 0.009242
¥ 0.009242¥ 0.009242
24H 最高値

¥ 0.00853
¥ 0.00853¥ 0.00853

¥ 0.009242
¥ 0.009242¥ 0.009242

¥ 128.9970742865818256
¥ 128.9970742865818256¥ 128.9970742865818256

¥ 1.54372657984600838
¥ 1.54372657984600838¥ 1.54372657984600838

-1.26%

+1.92%

+9.00%

+9.00%

Maverick Protocol (MAV) 価格履歴 JPY

Maverick Protocol の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (JPY)変動率 (%)
今日¥ +0.02593236+1.92%
30日¥ -0.000561-6.02%
60日¥ -0.001692-16.18%
90日¥ -0.007642-46.57%
Maverick Protocol 本日の価格変動

本日 MAV は、 ¥ +0.02593236 (+1.92%) の変動を記録しました。

Maverick Protocol 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は ¥ -0.000561 (-6.02%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

Maverick Protocol 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、MAV は、 ¥ -0.001692 (-16.18%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

Maverick Protocol 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -0.007642 (-46.57%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

Maverick Protocol (MAV) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

Maverick Protocol 価格履歴ページ を今すぐチェック。

Maverick Protocol の分析

この分析では、AIモデルを活用して Maverick Protocol の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

Maverick Protocol 本日の市場動向：強気か弱気か？

現在の MAV 市場の全体的なセンチメント：強気、強気 55% | 弱気 45%

指標軸モデルの結論比率/閾値クイック解説
KDJゴールデンクロスK > D短期的なモメンタムが強まりつつあり、勢いが上昇しています。
MAグループ1-2 買い20-40% 売り移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。
StochRSI> 80買われ過ぎゾーン短期的に上昇が速すぎるため、押し戻しのリスクに注意が必要です。
MACDゴールデンクロスDIF > DEA強気のモメンタムが現れつつあります。
EMAグループ0 買い0-20% 売りすべての移動平均線が下向きに整列しており、短期線が長期線を大きく下回っています。
BOLL (20,2)価格 > 上限バンド上限バンドに接触または突破「割高」ゾーンに入りつつあり、ボラティリティが高まっています。
RSI (14)中立30‑70通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
ピボットポイント価格 > R2R2の上方直近の「最高価格帯」を上回る高値圏にあります。

MAV_USDTは4時間足の現値0.008838で、中枢0.00852を上回る水準で推移しています。価格はR2レジスタンスライン0.00872を突破しており、ハブ体系の高値圏に位置しています。短期移動平均線群は買いシグナルを示し、長期EMA群はゼロ軸付近で横ばいの動きを維持しています。構造的には価格が中枢の引力から離れ、直近のボラティリティレンジの上端に位置していると言えます。 MACD指標はゴールデンクロスを形成しており、強気勢力のエネルギーが徐々に蓄積され始めています。RSIは中立域にあり、買われ過ぎや売られ過ぎといった極端な状況は見られません。短期と長期の指標方向には層次的な差異が存在し、短期的なモメンタムが長期トレンドよりも強いことを示しています。ボラティリティは安定しており、ボリンジャーバンドの幅も目立った拡大の兆候は見られません。KDJおよびStochRSIの数値からは、現在のマネジメントが均衡状態にあることが確認でき、顕著なダイバージェンスは観測されていません。 近隣の重要なレジスタンスレベルはR2の0.00872で、現値との乖離は約1.3%です。一方、下側の第一サポートはS1の0.00842で、現値との距離は約4.7%となります。遠方の参考レジスタンスはS2の0.00832で、現値からの乖離は約5.9%です。上昇局面では、0.00880の丸数字レジスタンスをしっかりと維持できるかどうかが注目点となります。一方、下落リスクとしては、中枢0.00852を下抜ける場合に加速する可能性が懸念されます。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。

Maverick Protocol の価格に影響を与える要因は何ですか？

MAVトークンの価格は、いくつかの重要な要因によって影響を受けます：

1. 対応しているDEXにおける取引量と流動性
2. Maverickのダイナミック流動性プールがDeFiプロトコルに採用されること
3. DeFi市場全体のセンチメントおよびTVLの成長
4. ガバナンス投票や手数料割引におけるトークンのユーティリティ
5. 他のAMMプロトコルとの競争
6. マーケットメイカーとの提携および機関投資家の導入
7. 技術的な進展とプロトコルのアップグレード
8. 広範な暗号資産市場のトレンドおよびビットコインとの相関関係

人はなぜ今日 Maverick Protocol の価格を知りたいのでしょうか？

人々は、いくつかの重要な理由から、今日のマーベリック・プロトコル（MAV）の価格を知りたがっています。その理由には、取引の意思決定、ポートフォリオ管理、投資タイミング、そして市場分析が含まれます。MAVはアクティブなDeFiトークンであり、プロトコルの採用状況、流動性提供による報酬、さらには全体的な暗号資産市場のセンチメントによって価格が変動します。

Maverick Protocol の価格予測

Maverick Protocol (MAV) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の MAV の目標価格は ¥ -- で、上昇率は 0.00% です。
Maverick Protocol (MAV) の2040年の価格予測（14年後）

2040年、Maverick Protocol の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。

MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
Maverick Protocol が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？MAV の 2026–2027 年の価格予測は Maverick Protocol 価格予測 ページでご確認いただけます。

Maverick Protocol について

MAV（Maverick Chain）は、デジタル資産の発行と取引を簡素化するために設計されたブロックチェーンベースのプラットフォームです。このプラットフォームの主な機能は、伝統的な金融世界とブロックチェーン世界との間に橋渡しをすることで、企業が自身のデジタル資産を発行し、それを安全かつ効率的に取引することを可能にします。MAVは、ネットワークを保護し、取引を検証するための合意形成メカニズムとしてDelegated Proof of Stake（DPoS）を使用しています。Maverick Chainのエコシステム内で取引やサービスの支払いに使用されるMAVトークンの総供給量は2億です。MAVの典型的な使用例には、資産のデジタル化、安全な資産取引、クロスチェーン通信などがあります。

日本 で Maverick Protocol を購入して投資する方法

Maverick Protocol を使用する準備はできていますか？MEXCでは、MAV の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は Maverick Protocol の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、Maverick Protocol (MAV) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。

ステップ1

アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する

まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2

USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する

USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。銀行送金、OTC、P2P取引を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3

現物取引ページへ

MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4

トークンを選択する

-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5

購入を完了する

トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、Maverick Protocol が即座にあなたのウォレットに入金されます。
Maverick Protocol (MAV) の購入ガイド

Maverick Protocol でできること

Maverick Protocol を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です

  • MEXCの現物市場を探索する

    MEXCの現物市場を探索する

    最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。

    先物取引

    先物取引

    最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    トークンをステーキングして、豪華エアドロップを獲得しよう。

    MEXCプレマーケット

    MEXCプレマーケット

    新トークンの正式上場前に売買しよう。

MEXCで最低水準の手数料で取引

MEXCで Maverick Protocol (MAV) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。

現物取引手数料：
--
メイカー
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テイカー
先物取引手数料：
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メイカー
--
テイカー

MEXCの競争力ある 取引手数料 をご確認ください

さらに、MEXCの手数料ゼロイベント を通して、選ばれた現物トークンを一切の手数料なしで取引することができます。

Maverick Protocol ( MAV ) とは何か

Maverick is a composable decentralized finance infrastructure that enables builders and liquidity providers to achieve high capital efficiency and execute their desired Liquidity Providing (LP) strategy.

Maverick Protocol資料

Maverick Protocol についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ホワイトペーパー
公式Maverick Protocolウェブサイト
ブロックエクスプローラー

カテゴリー :

Base EcosystemBase NativeBinance Launchpool

よくある質問： Maverick Protocol に関するその他の質問

ページの最終更新日：2026-08-08 22:24:44 (UTC+8)

Maverick Protocol (MAV) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
02-11 14:20:00業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続

Maverick Protocol についてさらに詳しく知る

MAV USDT（先物取引）

MAV をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの MAV USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。

MEXCの Maverick Protocol (MAV) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Maverick Protocol ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
MAV/USDT
¥1.376576
¥1.376576¥1.376576
+1.84%
6.91M (USDT)

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¥38.60630¥38.60630

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¥205.1048
¥205.1048¥205.1048

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JMDT

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¥157.9577
¥157.9577¥157.9577

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STONK

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¥1.200265¥1.200265

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¥2.739807¥2.739807

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¥422.11648
¥422.11648¥422.11648

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Solstice Finance

Solstice Finance

SLX

¥14.29642
¥14.29642¥14.29642

+16.48%

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

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