この分析では、AIモデルを活用して Maverick Protocol の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

現在の MAV 市場の全体的なセンチメント：強気、強気 55% | 弱気 45%；

指標軸 モデルの結論 比率/閾値 クイック解説 KDJ ゴールデンクロス K > D 短期的なモメンタムが強まりつつあり、勢いが上昇しています。 MAグループ 1-2 買い 20-40% 売り 移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。 StochRSI > 80 買われ過ぎゾーン 短期的に上昇が速すぎるため、押し戻しのリスクに注意が必要です。 MACD ゴールデンクロス DIF > DEA 強気のモメンタムが現れつつあります。 EMAグループ 0 買い 0-20% 売り すべての移動平均線が下向きに整列しており、短期線が長期線を大きく下回っています。 BOLL (20,2) 価格 > 上限バンド 上限バンドに接触または突破 「割高」ゾーンに入りつつあり、ボラティリティが高まっています。 RSI (14) 中立 30‑70 通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。 ピボットポイント 価格 > R2 R2の上方 直近の「最高価格帯」を上回る高値圏にあります。

MAV_USDTは4時間足の現値0.008838で、中枢0.00852を上回る水準で推移しています。価格はR2レジスタンスライン0.00872を突破しており、ハブ体系の高値圏に位置しています。短期移動平均線群は買いシグナルを示し、長期EMA群はゼロ軸付近で横ばいの動きを維持しています。構造的には価格が中枢の引力から離れ、直近のボラティリティレンジの上端に位置していると言えます。 MACD指標はゴールデンクロスを形成しており、強気勢力のエネルギーが徐々に蓄積され始めています。RSIは中立域にあり、買われ過ぎや売られ過ぎといった極端な状況は見られません。短期と長期の指標方向には層次的な差異が存在し、短期的なモメンタムが長期トレンドよりも強いことを示しています。ボラティリティは安定しており、ボリンジャーバンドの幅も目立った拡大の兆候は見られません。KDJおよびStochRSIの数値からは、現在のマネジメントが均衡状態にあることが確認でき、顕著なダイバージェンスは観測されていません。 近隣の重要なレジスタンスレベルはR2の0.00872で、現値との乖離は約1.3%です。一方、下側の第一サポートはS1の0.00842で、現値との距離は約4.7%となります。遠方の参考レジスタンスはS2の0.00832で、現値からの乖離は約5.9%です。上昇局面では、0.00880の丸数字レジスタンスをしっかりと維持できるかどうかが注目点となります。一方、下落リスクとしては、中枢0.00852を下抜ける場合に加速する可能性が懸念されます。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。