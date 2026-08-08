この分析では、AIモデルを活用して Mame Inu の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

現在の MAME 市場の全体的なセンチメント：弱気、強気 45% | 弱気 55%；

指標軸 モデルの結論 比率/閾値 クイック解説 KDJ デッドクロス K < D 短期的なモメンタムが弱まりつつあり、勢いが低下しています。 MAグループ 1-2 買い 20-40% 売り 移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。 StochRSI < 20 売られ過ぎゾーン 短期的に下落が速すぎるため、反発の可能性に注意が必要です。 MACD デッドクロス DIF < DEA 弱気のモメンタムが現れつつあります。 EMAグループ 1-2 買い 20-40% 売り 移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。 BOLL (20,2) ミドルライン < 価格 ≤ 上限ライン ミドルバンドと上限バンドの間 比較的強いものの、極端な水準ではありません。 RSI (14) 中立 30‑70 通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。 ピボットポイント 価格 > R2 R2の上方 直近の「最高価格帯」を上回る高値圏にあります。

**市場構造** MAME_USDT 4時間足の現行価格は0.008039で、中枢値0.007782を3.3%上回り、R1（0.007826）とR2（0.007913）の間のエリアに位置しています。MA群およびEMA群ともに1～2段階の買い優勢が見られ、価格は短期移動平均線の上側で推移していますが、上方の密集帯からはまだ9%未満の距離に留まっています。 **勢力状況** MACDはデッドクロスの形態を示しており、速いラインが遅いラインの下に位置しています。RSIは中立ゾーンを維持しており、KDJおよびStochRSIのデータが欠如しているため、短期的な勢力の方向性を確認することができません。移動平均線が多頭排列を形成している一方で、MACDのデッドクロスが生じており、短期的な勢力とトレンド構造に乖離が見られます。 **重要価格帯** 上方では、R1が0.007826（現行価格から-2.6%）、R2が0.007913（現行価格から-1.6%）に設定され、近隣の抵抗帯となっています。下方では、S1が0.007695（現行価格から-4.3%）、S2が0.007651（現行価格から-4.8%）に位置し、調整局面の参考エリアとなります。中枢値0.007782は、買いと売りの分岐点として現行価格から-3.2%の位置にあります。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。