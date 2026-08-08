Kaskad 本日の価格

Kaskad (KSKD) の本日のライブ価格は ¥ 0.001393 で、直近24時間で 0.64% 変動しました。現在の KSKD から JPY への変換レートは、¥ 0.001393 につき KSKD です。

Kaskad は現在、時価総額 -- で #- 位、循環供給量は -- KSKD です。直近24時間の KSKD は、¥ 0.001306 (安値) から ¥ 0.001427 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は --、史上最安値は -- です。

短期的なパフォーマンスでは、KSKD は直近1時間で -0.22%、直近7日間で -1.00% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 38.04K に達しました。

Kaskad (KSKD) 市場情報

時価総額 ---- -- 取引高 (24H) ¥ 38.04K¥ 38.04K ¥ 38.04K 完全希薄化後時価総額 ¥ 1.39M¥ 1.39M ¥ 1.39M 循環供給量 ---- -- 総供給量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 パブリックブロックチェーン IGRA

Kaskad の現在の時価総額は --、24時間取引高は ¥ 38.04K です。KSKD の循環供給量は --、総供給量は 1000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 1.39M です。