NEXST 本日の価格

NEXST (NXT) の本日のライブ価格は ¥ 0.0938 で、直近24時間で 3.15% 変動しました。現在の NXT から JPY への変換レートは、¥ 0.0938 につき NXT です。

NEXST は現在、時価総額 -- で #- 位、循環供給量は -- NXT です。直近24時間の NXT は、¥ 0.09379 (安値) から ¥ 0.0972 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は --、史上最安値は -- です。

短期的なパフォーマンスでは、NXT は直近1時間で -0.77%、直近7日間で -13.11% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 18.66K に達しました。

NEXST (NXT) 市場情報

時価総額 ---- -- 取引高 (24H) ¥ 18.66K¥ 18.66K ¥ 18.66K 完全希薄化後時価総額 ¥ 56.28M¥ 56.28M ¥ 56.28M 循環供給量 ---- -- 総供給量 600,000,000 600,000,000 600,000,000 パブリックブロックチェーン BSC

NEXST の現在の時価総額は --、24時間取引高は ¥ 18.66K です。NXT の循環供給量は --、総供給量は 600000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 56.28M です。