KlipAI 本日の価格

KlipAI (KLIP) の本日のライブ価格は ¥ 0.002915 で、直近24時間で 1.07% 変動しました。現在の KLIP から JPY への変換レートは、¥ 0.002915 につき KLIP です。

KlipAI は現在、時価総額 ¥ 0.00 で #4015 位、循環供給量は 0.00 KLIP です。直近24時間の KLIP は、¥ 0.002865 (安値) から ¥ 0.00292 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 3.42656791112544652、史上最安値は ¥ 0.00072618450035455 です。

短期的なパフォーマンスでは、KLIP は直近1時間で +0.41%、直近7日間で -16.34% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 60.32K に達しました。

KlipAI (KLIP) 市場情報

ランキング No.4015 時価総額 ¥ 0.00¥ 0.00 ¥ 0.00 取引高 (24H) ¥ 60.32K¥ 60.32K ¥ 60.32K 完全希薄化後時価総額 ¥ 2.92M¥ 2.92M ¥ 2.92M 循環供給量 0.00 0.00 0.00 最大供給量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 総供給量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 循環率 0.00% パブリックブロックチェーン BSC

KlipAI の現在の時価総額は ¥ 0.00、24時間取引高は ¥ 60.32K です。KLIP の循環供給量は 0.00、総供給量は 1000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 2.92M です。