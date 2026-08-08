Katana Inu 本日の価格

Katana Inu (KATA) の本日のライブ価格は ¥ 0.00001563 で、直近24時間で 1.38% 変動しました。現在の KATA から JPY への変換レートは、¥ 0.00001563 につき KATA です。

Katana Inu は現在、時価総額 ¥ 582.98K で #1901 位、循環供給量は 37.30B KATA です。直近24時間の KATA は、¥ 0.00001549 (安値) から ¥ 0.00001597 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 1.30291598300232168、史上最安値は ¥ 0.00316884048345702 です。

短期的なパフォーマンスでは、KATA は直近1時間で +0.06%、直近7日間で -2.74% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 16.08K に達しました。

Katana Inu (KATA) 市場情報

ランキング No.1901 時価総額 ¥ 582.98K¥ 582.98K ¥ 582.98K 取引高 (24H) ¥ 16.08K¥ 16.08K ¥ 16.08K 完全希薄化後時価総額 ¥ 781.50K¥ 781.50K ¥ 781.50K 循環供給量 37.30B 37.30B 37.30B 最大供給量 50,000,000,000 50,000,000,000 50,000,000,000 総供給量 50,000,000,000 50,000,000,000 50,000,000,000 循環率 74.59% パブリックブロックチェーン BSC

Katana Inu の現在の時価総額は ¥ 582.98K、24時間取引高は ¥ 16.08K です。KATA の循環供給量は 37.30B、総供給量は 50000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 781.50K です。