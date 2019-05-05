ポルカドット価格(DOT)
ポルカドット (DOT) の本日のライブ価格は ¥ 0.8223 で、直近24時間で 1.58% 変動しました。現在の DOT から JPY への変換レートは、¥ 0.8223 につき DOT です。
ポルカドット は現在、時価総額 ¥ 1.39B で #41 位、循環供給量は 1.69B DOT です。直近24時間の DOT は、¥ 0.802 (安値) から ¥ 0.827 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 8,635.78120189396085259、史上最安値は ¥ 140.1366836375121693 です。
短期的なパフォーマンスでは、DOT は直近1時間で +0.34%、直近7日間で +6.88% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 706.62K に達しました。
No.41
80.41%
0.07%
2019-05-05 00:00:00
DOT
ポルカドット の現在の時価総額は ¥ 1.39B、24時間取引高は ¥ 706.62K です。DOT の循環供給量は 1.69B、総供給量は 1688708606.98738087 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 1.73B です。
+0.34%
+1.58%
+6.88%
+6.88%
ポルカドット の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：
|期間
|変動率 (JPY)
|変動率 (%)
|今日
|¥ +2.007337
|+1.58%
|30日
|¥ -0.0065
|-0.79%
|60日
|¥ -0.1197
|-12.71%
|90日
|¥ -0.5517
|-40.16%
本日 DOT は、 ¥ +2.007337 (+1.58%) の変動を記録しました。
過去30日間で、価格は ¥ -0.0065 (-0.79%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。
表示を60日間に拡大すると、DOT は、 ¥ -0.1197 (-12.71%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。
90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -0.5517 (-40.16%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。
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この分析では、AIモデルを活用して ポルカドット の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。
現在の DOT 市場の全体的なセンチメント：弱気、強気 45% | 弱気 55%；
|指標軸
|モデルの結論
|比率/閾値
|クイック解説
|KDJ
|デッドクロス
|K < D
|短期的なモメンタムが弱まりつつあり、勢いが低下しています。
|MAグループ
|3-4 買い
|40-60% 中立
|移動平均線が上昇と下落で混在しており、方向感が不明確です。
|StochRSI
|< 20
|売られ過ぎゾーン
|短期的に下落が速すぎるため、反発の可能性に注意が必要です。
|MACD
|デッドクロス
|DIF < DEA
|弱気のモメンタムが現れつつあります。
|EMAグループ
|5-6 買い
|60-80% 買い
|移動平均線の大半が上向きで、強気の並びが優勢です。
|BOLL (20,2)
|下限ライン ≤ 価格 ≤ ミドルライン
|下限バンドとミドルバンドの間
|比較的弱いものの、極端な水準ではありません。
|RSI (14)
|中立
|30‑70
|通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
|ピボットポイント
|価格 < S2
|S2の下方
|直近の「最安価格帯」を下回る安値圏にあります。
DOT_USDTは4時間足チャートにおいて0.8202の価格帯で推移しています。価格はS2ハブポイントである0.8235を下回り、中枢値0.8362よりも低い低位エリアに位置しています。短期移動平均線群は買いシグナルを示しており、長期EMA群も依然として買い優位の並びを維持しています。一方で、各種指標体系ではトレンド系指標とボラティリティ系指標の方向性が一致していません。MACDはデッドクロス状態を記録し、勢いは下方へ拡散しています。RSIは中立域にあり、極端な超買や超売の状況は見られません。KDJおよびStochRSIの数値からは、短期的なボラティリティの収束傾向が確認されます。ボリンジャーバンドの幅も縮小しており、市場は低ボラティリティでの調整局面に入っています。近隣のレジスタンスはS2ポイントである0.8235で、現在価格から0.0033の距離にあります。上方向の重要な参考水準は中枢値0.8362であり、現価格から0.0160の差があります。近隣のサポートは前安値付近を注視する必要があり、遠方の参考水準であるS1ポイント0.8283はすでにレジスタンスへと転じています。さらにR1ポイント0.8410はより高次のレジスタンスとなり、現価格から0.0208の距離に位置しています。全体として、市場構造はハブポイントを下回る弱気な調整形態を呈しています。
このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。
2040年、ポルカドット の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。
Polkadot（DOT）は、トークンだけでなく、あらゆる種類のデータや資産を異なるブロックチェーン間で転送することを可能にするマルチチェーンプラットフォームです。主な目標は、複数のブロックチェーン間での相互運用性とスケーラビリティを促進し、それらが安全で信頼性のない環境で通信し、情報を共有することを可能にすることです。Polkadotは異種のマルチチェーンアーキテクチャを採用しており、中央のRelay Chainがネットワークのセキュリティを提供し、複数のパラチェーン（それぞれが独自のネイティブトークンと機能を持つ個々のブロックチェーン）を接続しています。DOTはPolkadotネットワークのネイティブトークンであり、ボンディング、ガバナンス、ステーキングを含むネットワークの維持と運用に重要な役割を果たしています。
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Polkadotは、Polkadotの共有セキュリティの傘の中で一緒に行動する柔軟で自律的な経済のための低い参入障壁を持つプラットフォームである。ポルカドットは、ブロックチェーン技術だけでなく、より公平なピアツーピアのデジタル司法権の実現に向けた革命です。
ポルカドット についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。
|時間 (UTC+8)
|タイプ
|情報
|02-11 14:20:00
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ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続
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