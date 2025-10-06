iShares Gold Trust の本日のライブ価格は 77.02 USD です。IAUON から USD への価格の更新、ライブチャート、時価総額、24時間取引高などをリアルタイムで追跡できます。MEXCで IAUON の価格動向を今すぐ手軽に確認しましょう。iShares Gold Trust の本日のライブ価格は 77.02 USD です。IAUON から USD への価格の更新、ライブチャート、時価総額、24時間取引高などをリアルタイムで追跡できます。MEXCで IAUON の価格動向を今すぐ手軽に確認しましょう。

IAUON についての詳細

IAUON 価格情報

IAUON 公式ウェブサイト

IAUON トケノミクス

IAUON 価格予測

IAUON 履歴

IAUON 購入ガイド

IAUON から法定通貨への変換

IAUON 現物

iShares Gold Trust ロゴ

iShares Gold Trust価格(IAUON)

1 IAUON から USD へのライブ価格：

$77.03
$77.03$77.03
-1.19%1D
USD
iShares Gold Trust (IAUON) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2025-10-22 18:34:32 (UTC+8)

iShares Gold Trust (IAUON) 価格情報 (USD)

24時間の価格変動レンジ：
$ 75.58
$ 75.58$ 75.58
24H 最安値
$ 80.52
$ 80.52$ 80.52
24H 最高値

$ 75.58
$ 75.58$ 75.58

$ 80.52
$ 80.52$ 80.52

$ 82.53676920433921
$ 82.53676920433921$ 82.53676920433921

$ 66.2823140111318
$ 66.2823140111318$ 66.2823140111318

+0.27%

-1.19%

-2.52%

-2.52%

iShares Gold Trust (IAUON) のリアルタイム価格は $ 77.02 です。過去24時間、IAUON は最低 $ 75.58 から最高 $ 80.52 の間で取引されており、市場の変動が激しいことを示しています。IAUON の史上最高値は $ 82.53676920433921 で、史上最安値は $ 66.2823140111318 です。

短期的なパフォーマンスでは、IAUON は過去1時間で +0.27%、過去24時間で -1.19% 、過去7日間で -2.52% 変動しました。MEXCにおける最新の価格動向と市場動向の概要をこちらで簡単に把握できます。

iShares Gold Trust (IAUON) 市場情報

No.1165

$ 9.20M
$ 9.20M$ 9.20M

$ 60.34K
$ 60.34K$ 60.34K

$ 9.20M
$ 9.20M$ 9.20M

119.50K
119.50K 119.50K

119,502.14773938
119,502.14773938 119,502.14773938

ETH

iShares Gold Trust の現在の時価総額は $ 9.20M、24時間取引高は $ 60.34K です。IAUON の循環供給量は 119.50K、総供給量は 119502.14773938 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は $ 9.20M です。

iShares Gold Trust (IAUON) 価格履歴 USD

iShares Gold Trust の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (USD)変動率 (%)
今日$ -0.9277-1.19%
30日$ +6.77+9.63%
60日$ +27.02+54.04%
90日$ +27.02+54.04%
iShares Gold Trust 本日の価格変動

本日 IAUON は、 $ -0.9277 (-1.19%) の変動を記録しました。

iShares Gold Trust 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は $ +6.77 (+9.63%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

iShares Gold Trust 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、IAUON は、 $ +27.02 (+54.04%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

iShares Gold Trust 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は $ +27.02 (+54.04%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

iShares Gold Trust (IAUON) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

iShares Gold Trust 価格履歴ページ を今すぐチェック。

iShares Gold Trust ( IAUON ) とは何か

Ondoはブロックチェーン技術を活用する企業です。その使命は、金融市場をオンチェーン化するためのプラットフォーム、資産、およびインフラを構築し、オープンな経済への移行を加速させることです。

iShares Gold Trust は MEXC に上場しており、当社のプラットフォーム上で直接トークンを購入、保有、送金、またステーキングできる利便性を提供します。経験豊富な投資家でも、暗号資産の世界の初心者でも、MEXC はユーザーフレンドリーなインターフェイスと、 iShares Gold Trust への投資を効果的に管理するためのさまざまなツールを提供します。このトークンの詳細については、暗号資産紹介ページをご覧ください。

さらに、
- IAUON のステーキングの可否を確認 して、保有資産を利用して報酬を獲得する方法を確認できます。
- 最新の市場動向と専門家の洞察について最新情報を入手するには、ブログ で iShares Gold Trust に関する分析と報告をご覧ください。

当社の総合的なリソースは、ユーザー様が iShares Gold Trust の豊富な情報を得てスムーズに購入することができるよう設計されており、自信を持って投資するために必要なすべてのツールと知識を得ることができます。

iShares Gold Trust 価格予測 (USD)

iShares Gold Trust (IAUON) は明日、来週、来月、USD でいくらになるでしょうか？2025年、2026年、2027年、2028年、あるいは10年後、20年後には、あなたの iShares Gold Trust (IAUON) 資産はいくらになるでしょうか？当社の価格予測ツールを使えば iShares Gold Trust の短期および長期予測を調べることができます。

今すぐ iShares Gold Trust の価格予測 をチェック！

iShares Gold Trust (IAUON) トケノミクス

iShares Gold Trust (IAUON) のトケノミクスを理解することで、その長期的な価値と成長の可能性をより深く洞察することができます。トークンの配布方法から供給量の管理に至るまで、トケノミクスはプロジェクト経済の中核構造を明らかにします。今すぐ IAUON トークンの詳細なトケノミクス について学びましょう！

iShares Gold Trust ( IAUON ) の購入方法

iShares Gold Trust の購入方法 をお探しですか？手順は簡単です！ステップバイステップの iShares Gold Trust 購入ガイドに従って、MEXCで簡単に購入することができます。MEXCへの新規登録方法や多様で便利な決済方法を、詳細な手順と動画チュートリアルで提供しています。

IAUON を現地通貨に

1 iShares Gold Trust (IAUON) からVND
2,026,781.3
1 iShares Gold Trust (IAUON) からAUD
A$117.8406
1 iShares Gold Trust (IAUON) からGBP
57.765
1 iShares Gold Trust (IAUON) からEUR
66.2372
1 iShares Gold Trust (IAUON) からUSD
$77.02
1 iShares Gold Trust (IAUON) からMYR
RM325.0244
1 iShares Gold Trust (IAUON) からTRY
3,232.5294
1 iShares Gold Trust (IAUON) からJPY
¥11,630.02
1 iShares Gold Trust (IAUON) からARS
ARS$112,273.5944
1 iShares Gold Trust (IAUON) からRUB
6,295.6148
1 iShares Gold Trust (IAUON) からINR
6,757.7348
1 iShares Gold Trust (IAUON) からIDR
Rp1,283,666.1532
1 iShares Gold Trust (IAUON) からPHP
4,503.3594
1 iShares Gold Trust (IAUON) からEGP
￡E.3,663.8414
1 iShares Gold Trust (IAUON) からBRL
R$414.3676
1 iShares Gold Trust (IAUON) からCAD
C$107.828
1 iShares Gold Trust (IAUON) からBDT
9,407.993
1 iShares Gold Trust (IAUON) からNGN
112,932.1154
1 iShares Gold Trust (IAUON) からCOP
$299,688.671
1 iShares Gold Trust (IAUON) からZAR
R.1,343.2288
1 iShares Gold Trust (IAUON) からUAH
3,220.2062
1 iShares Gold Trust (IAUON) からTZS
T.Sh.190,642.9848
1 iShares Gold Trust (IAUON) からVES
Bs15,789.1
1 iShares Gold Trust (IAUON) からCLP
$73,246.02
1 iShares Gold Trust (IAUON) からPKR
Rs21,818.2256
1 iShares Gold Trust (IAUON) からKZT
41,542.2774
1 iShares Gold Trust (IAUON) からTHB
฿2,531.6474
1 iShares Gold Trust (IAUON) からTWD
NT$2,367.5948
1 iShares Gold Trust (IAUON) からAED
د.إ282.6634
1 iShares Gold Trust (IAUON) からCHF
Fr60.8458
1 iShares Gold Trust (IAUON) からHKD
HK$597.6752
1 iShares Gold Trust (IAUON) からAMD
֏29,531.7786
1 iShares Gold Trust (IAUON) からMAD
.د.م710.1244
1 iShares Gold Trust (IAUON) からMXN
$1,416.3978
1 iShares Gold Trust (IAUON) からSAR
ريال288.825
1 iShares Gold Trust (IAUON) からETB
Br11,628.4796
1 iShares Gold Trust (IAUON) からKES
KSh9,946.3628
1 iShares Gold Trust (IAUON) からJOD
د.أ54.60718
1 iShares Gold Trust (IAUON) からPLN
281.123
1 iShares Gold Trust (IAUON) からRON
лв337.3476
1 iShares Gold Trust (IAUON) からSEK
kr726.2986
1 iShares Gold Trust (IAUON) からBGN
лв129.3936
1 iShares Gold Trust (IAUON) からHUF
Ft25,845.6014
1 iShares Gold Trust (IAUON) からCZK
1,614.3392
1 iShares Gold Trust (IAUON) からKWD
د.ك23.56812
1 iShares Gold Trust (IAUON) からILS
253.3958
1 iShares Gold Trust (IAUON) からBOB
Bs532.2082
1 iShares Gold Trust (IAUON) からAZN
130.934
1 iShares Gold Trust (IAUON) からTJS
SM707.0436
1 iShares Gold Trust (IAUON) からGEL
207.954
1 iShares Gold Trust (IAUON) からAOA
Kz70,209.1214
1 iShares Gold Trust (IAUON) からBHD
.د.ب28.95952
1 iShares Gold Trust (IAUON) からBMD
$77.02
1 iShares Gold Trust (IAUON) からDKK
kr496.0088
1 iShares Gold Trust (IAUON) からHNL
L2,025.626
1 iShares Gold Trust (IAUON) からMUR
3,501.3292
1 iShares Gold Trust (IAUON) からNAD
$1,334.7566
1 iShares Gold Trust (IAUON) からNOK
kr773.2808
1 iShares Gold Trust (IAUON) からNZD
$134.0148
1 iShares Gold Trust (IAUON) からPAB
B/.77.02
1 iShares Gold Trust (IAUON) からPGK
K328.8754
1 iShares Gold Trust (IAUON) からQAR
ر.ق280.3528
1 iShares Gold Trust (IAUON) からRSD
дин.7,788.2624
1 iShares Gold Trust (IAUON) からUZS
soʻm927,951.5938
1 iShares Gold Trust (IAUON) からALL
L6,410.3746
1 iShares Gold Trust (IAUON) からANG
ƒ137.8658
1 iShares Gold Trust (IAUON) からAWG
ƒ138.636
1 iShares Gold Trust (IAUON) からBBD
$154.04
1 iShares Gold Trust (IAUON) からBAM
KM129.3936
1 iShares Gold Trust (IAUON) からBIF
Fr227,131.98
1 iShares Gold Trust (IAUON) からBND
$99.3558
1 iShares Gold Trust (IAUON) からBSD
$77.02
1 iShares Gold Trust (IAUON) からJMD
$12,397.9094
1 iShares Gold Trust (IAUON) からKHR
310,563.895
1 iShares Gold Trust (IAUON) からKMF
Fr32,502.44
1 iShares Gold Trust (IAUON) からLAK
1,674,347.7926
1 iShares Gold Trust (IAUON) からLKR
රු23,374.7998
1 iShares Gold Trust (IAUON) からMDL
L1,308.5698
1 iShares Gold Trust (IAUON) からMGA
Ar345,380.786
1 iShares Gold Trust (IAUON) からMOP
P616.9302
1 iShares Gold Trust (IAUON) からMVR
1,178.406
1 iShares Gold Trust (IAUON) からMWK
MK133,715.1922
1 iShares Gold Trust (IAUON) からMZN
MT4,922.3482
1 iShares Gold Trust (IAUON) からNPR
रु10,847.4968
1 iShares Gold Trust (IAUON) からPYG
546,225.84
1 iShares Gold Trust (IAUON) からRWF
Fr111,910.06
1 iShares Gold Trust (IAUON) からSBD
$633.1044
1 iShares Gold Trust (IAUON) からSCR
1,052.8634
1 iShares Gold Trust (IAUON) からSRD
$3,055.3834
1 iShares Gold Trust (IAUON) からSVC
$673.925
1 iShares Gold Trust (IAUON) からSZL
L1,333.9864
1 iShares Gold Trust (IAUON) からTMT
m269.57
1 iShares Gold Trust (IAUON) からTND
د.ت225.89966
1 iShares Gold Trust (IAUON) からTTD
$522.1956
1 iShares Gold Trust (IAUON) からUGX
Sh268,337.68
1 iShares Gold Trust (IAUON) からXAF
Fr43,516.3
1 iShares Gold Trust (IAUON) からXCD
$207.954
1 iShares Gold Trust (IAUON) からXOF
Fr43,516.3
1 iShares Gold Trust (IAUON) からXPF
Fr7,856.04
1 iShares Gold Trust (IAUON) からBWP
P1,028.217
1 iShares Gold Trust (IAUON) からBZD
$154.8102
1 iShares Gold Trust (IAUON) からCVE
$7,314.5894
1 iShares Gold Trust (IAUON) からDJF
Fr13,709.56
1 iShares Gold Trust (IAUON) からDOP
$4,906.174
1 iShares Gold Trust (IAUON) からDZD
د.ج10,051.8802
1 iShares Gold Trust (IAUON) からFJD
$176.3758
1 iShares Gold Trust (IAUON) からGNF
Fr669,688.9
1 iShares Gold Trust (IAUON) からGTQ
Q589.9732
1 iShares Gold Trust (IAUON) からGYD
$16,132.6092
1 iShares Gold Trust (IAUON) からISK
kr9,396.44

iShares Gold Trust資料

iShares Gold Trust についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

公式iShares Gold Trustウェブサイト
ブロックエクスプローラー

よくある質問： iShares Gold Trust に関するその他の質問

iShares Gold Trust (IAUON) の本日の価値はいくらですか？
IAUON の USD でのライブ価格は 77.02 USD で、最新のリアルタイム市場データで更新されています。
現在の IAUON から USD の価格はいくらですか？
IAUON から USD の現在価格は $ 77.02 です。正確なトークン換算については、MEXCレート変換 をご覧ください。
iShares Gold Trust の時価総額はいくらですか？
IAUON の時価総額は $ 9.20M USD です。時価総額 = 現在の価格 × 循環供給量。これはトークンの市場価値と順位を反映しています。
IAUON の循環供給量はどれくらいですか？
IAUON の循環供給量は 119.50K USD です。
IAUON の史上最高値（ATH）はいくらですか？
IAUON は史上最高値 82.53676920433921 USD に達しました。
IAUON の史上最安値 (ATL) はいくらですか？
IAUON の史上最安値は 66.2823140111318 USD です。
IAUON の取引高はいくらですか？
IAUON の24 時間ライブ取引高は $ 60.34K USD です。
IAUON は今年さらに上昇しますか？
IAUON は市場状況とプロジェクトの進捗状況によっては、今年さらに上昇する可能性があります。より詳細な分析については、IAUON 価格予測 をご覧ください。
ページの最終更新日：2025-10-22 18:34:32 (UTC+8)

