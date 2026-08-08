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本日の Irys のライブ価格は 0.01638 JPY です。IRYS の時価総額は 32,760,000 JPY です。日本 のリアルタイムの IRYS から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。本日の Irys のライブ価格は 0.01638 JPY です。IRYS の時価総額は 32,760,000 JPY です。日本 のリアルタイムの IRYS から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。

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Irys価格(IRYS)

1 IRYS から JPY へのライブ価格：

¥2.56852
¥2.56852¥2.56852
+5.07%1D
JPY
Irys (IRYS) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2026-08-08 21:34:14 (UTC+8)

Irys 本日の価格

Irys (IRYS) の本日のライブ価格は ¥ 0.01638 で、直近24時間で 5.07% 変動しました。現在の IRYS から JPY への変換レートは、¥ 0.01638 につき IRYS です。

Irys は現在、時価総額 ¥ 32.76M#- 位、循環供給量は 2.00B IRYS です。直近24時間の IRYS は、¥ 0.0155 (安値) から ¥ 0.01682 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は --、史上最安値は -- です。

短期的なパフォーマンスでは、IRYS は直近1時間で +0.49%、直近7日間で +1.04% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 82.29K に達しました。

Irys (IRYS) 市場情報

¥ 32.76M
¥ 32.76M¥ 32.76M

¥ 82.29K
¥ 82.29K¥ 82.29K

¥ 163.80M
¥ 163.80M¥ 163.80M

2.00B
2.00B 2.00B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

ETH

Irys の現在の時価総額は ¥ 32.76M、24時間取引高は ¥ 82.29K です。IRYS の循環供給量は 2.00B、総供給量は 10000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 163.80M です。

Irys 価格履歴 JPY

24時間の価格変動レンジ：
¥ 0.0155
¥ 0.0155¥ 0.0155
24H 最安値
¥ 0.01682
¥ 0.01682¥ 0.01682
24H 最高値

¥ 0.0155
¥ 0.0155¥ 0.0155

¥ 0.01682
¥ 0.01682¥ 0.01682

--
----

--
----

+0.49%

+5.07%

+1.04%

+1.04%

Irys (IRYS) 価格履歴 JPY

Irys の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (JPY)変動率 (%)
今日¥ +0.1239402+5.07%
30日¥ +0.00228+16.17%
60日¥ -0.00191-10.45%
90日¥ -0.02053-55.63%
Irys 本日の価格変動

本日 IRYS は、 ¥ +0.1239402 (+5.07%) の変動を記録しました。

Irys 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は ¥ +0.00228 (+16.17%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

Irys 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、IRYS は、 ¥ -0.00191 (-10.45%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

Irys 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -0.02053 (-55.63%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

Irys (IRYS) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

Irys 価格履歴ページ を今すぐチェック。

Irys の分析

この分析では、AIモデルを活用して Irys の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

Irys 本日の市場動向：強気か弱気か？

現在の IRYS 市場の全体的なセンチメント：強気、強気 55% | 弱気 45%

指標軸モデルの結論比率/閾値クイック解説
KDJデッドクロスK < D短期的なモメンタムが弱まりつつあり、勢いが低下しています。
MAグループ0 買い0-20% 売りすべての移動平均線が下向きに整列しており、短期線が長期線を大きく下回っています。
StochRSI20‑80中立ゾーン通常のペースで推移しており、極端なシグナルは見られません。
MACDゴールデンクロスDIF > DEA強気のモメンタムが現れつつあります。
EMAグループ0 買い0-20% 売りすべての移動平均線が下向きに整列しており、短期線が長期線を大きく下回っています。
BOLL (20,2)価格 > 上限バンド上限バンドに接触または突破「割高」ゾーンに入りつつあり、ボラティリティが高まっています。
RSI (14)中立30‑70通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
ピボットポイント価格 > R2R2の上方直近の「最高価格帯」を上回る高値圏にあります。

IRYS_USDTは4時間足チャート上で0.01636の水準で推移しており、価格は中枢である0.01559を上回っています。ハブ体系では、現値がR2レジスタンスラインである0.01571を突破し、延長レンジ内に位置しています。強気相場が優勢であり、価格は重要な枢軸ポイントに対してプラス方向に乖離しています。 指標の整合性からも上昇トレンドの継続が確認されており、市場は高値圏での調整局面にあると見られます。 MACDはゴールデンクロスの形態を示しており、デッドクロスの兆候はありません。ただし、短期・長期移動平均線（MA・EMA）からは明確な買いシグナルはまだ発せられておらず、モメンタム分布には層状の動きが見られます。RSIは中立ゾーンに位置しており、多空両勢力のバランスが一時的に保たれています。ボラティリティは安定しており、極端な出来高の増加も見られません。 短期的なモメンタムは価格の上側に集中しており、さらなる加速の兆候は乏しい状況です。 近隣の参考レジスタンスレベルはR2に相当する0.01571で、現在価格から約4%の距離にあります。一方、下側のサポートS1は0.01554に設定され、現行価格との乖離が顕著です。さらに遠方のS2ポイントである0.01547は、深い流動性の供給エリアとして機能します。 現在の価格は通常のハブレンジから外れており、一旦押し戻しによる確認の動きが注目されます。特に、0.01559～0.01571の間にある重要な閾値域において、今後の展開が重要となるでしょう。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。

Irys の価格に影響を与える要因は何ですか？

Irys（IRYS）トークンの価格には、いくつかの重要な要因が影響します：

1. ネットワークの採用状況：Irysのデータストレージおよび取得サービスの利用状況は、取引手数料にIRYSが使用されるため、トークン需要に直接的な影響を及ぼします。

2. データストレージ市場の成長：分散型ストレージのニーズが拡大することで、そのユーティリティ価値が高まります。

3. トークンの実用性：IRYSは永続的データストレージの支払い手段として機能するため、内在的な需要が生み出されます。

4. 市場センチメント：一般的な暗号資産市場の動向や投資家の信頼度が、価格の変動に影響を及ぼします。

5. 競合状況：Arweave、Filecoin、IPFSといった他の分散型ストレージソリューションとのパフォーマンス比較。

6. 技術的進展：プロトコルのアップグレード、パートナーシップの構築、エコシステムの改善など。

7. 供給動向：トークンの配布方法、ステーキングメカニズム、流通供給量の変化。

8. 機関による採用：企業による永続的データストレージソリューションの活用が、長期的な需要を牽引します。

人はなぜ今日 Irys の価格を知りたいのでしょうか？

人々は、いくつかの重要な理由から、今日のIrys（IRYS）の価格を知りたがっています。その理由には、取引の意思決定、ポートフォリオ管理、市場分析、そして投資タイミングが含まれます。分散型データストレージトークンであるIRYSの価格は、投資家やトレーダーにとって、取引利益、資産配分、さらにはエントリー／エグジット戦略に影響を及ぼします。

Irys の価格予測

Irys (IRYS) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の IRYS の目標価格は ¥ -- で、上昇率は 0.00% です。
Irys (IRYS) の2040年の価格予測（14年後）

2040年、Irys の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。

MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
Irys が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？IRYS の 2026–2027 年の価格予測は Irys 価格予測 ページでご確認いただけます。

日本 で Irys を購入して投資する方法

Irys を使用する準備はできていますか？MEXCでは、IRYS の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は Irys の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、Irys (IRYS) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。

ステップ1

アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する

まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2

USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する

USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。銀行送金、OTC、P2P取引を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3

現物取引ページへ

MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4

トークンを選択する

-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5

購入を完了する

トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、Irys が即座にあなたのウォレットに入金されます。
Irys (IRYS) の購入ガイド

Irys でできること

Irys を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です

  • MEXCの現物市場を探索する

    MEXCの現物市場を探索する

    最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。

    先物取引

    先物取引

    最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    トークンをステーキングして、豪華エアドロップを獲得しよう。

    MEXCプレマーケット

    MEXCプレマーケット

    新トークンの正式上場前に売買しよう。

MEXCで最低水準の手数料で取引

MEXCで Irys (IRYS) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。

現物取引手数料：
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メイカー
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テイカー
先物取引手数料：
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メイカー
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テイカー

MEXCの競争力ある 取引手数料 をご確認ください

さらに、MEXCの手数料ゼロイベント を通して、選ばれた現物トークンを一切の手数料なしで取引することができます。

Irys ( IRYS ) とは何か

Irysはレイヤー1データチェーンであり、AIやIPデータを保存・活用・収益化できるようにすることで、データの価値を引き出します。

Irys資料

Irys についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ホワイトペーパー
公式Irysウェブサイト
ブロックエクスプローラー

カテゴリー :

BNB Chain EcosystemBinance Wallet IDOEthereum Ecosystem

よくある質問： Irys に関するその他の質問

ページの最終更新日：2026-08-08 21:34:14 (UTC+8)

Irys (IRYS) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
02-11 14:20:00業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続

Irys についてさらに詳しく知る

IRYS USDT（先物取引）

IRYS をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの IRYS USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。

MEXCの Irys (IRYS) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Irys ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
IRYS/USDT
¥2.56381
¥2.56381¥2.56381
+4.74%
5.10M (USDT)
IRYS/USDC
¥2.59207
¥2.59207¥2.59207
+5.09%
3.42M (USDT)

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¥39.98790
¥39.98790¥39.98790

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ZKcandy

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¥207.0359
¥207.0359¥207.0359

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JMDT

JMDT

¥151.7248
¥151.7248¥151.7248

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STONK

STONK

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¥1.245481¥1.245481

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¥14.56018¥14.56018

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¥10.228236¥10.228236

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¥2.734312
¥2.734312¥2.734312

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Audiera

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¥408.95046
¥408.95046¥408.95046

+30.28%

Solstice Finance

Solstice Finance

SLX

¥14.30898
¥14.30898¥14.30898

+16.59%

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

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金額

IRYS
IRYS
JPY
JPY

1 IRYS = 2.57166 JPY