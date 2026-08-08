HOSICOOLD 本日の価格

HOSICOOLD (HOSICOOLD) の本日のライブ価格は -- で、直近24時間で 0,00% 変動しました。現在の HOSICOOLD から JPY への変換レートは、-- につき HOSICOOLD です。

HOSICOOLD は現在、時価総額 -- で #- 位、循環供給量は -- HOSICOOLD です。直近24時間の HOSICOOLD は、-- (安値) から -- (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は --、史上最安値は -- です。

短期的なパフォーマンスでは、HOSICOOLD は直近1時間で --、直近7日間で -- 変動しました。直近1日間の累計取引高は -- に達しました。

HOSICOOLD (HOSICOOLD) 市場情報

時価総額 ---- -- 取引高 (24H) ---- -- 完全希薄化後時価総額 ¥ 0,00¥ 0,00 ¥ 0,00 循環供給量 ---- -- 総供給量 ---- --

HOSICOOLD の現在の時価総額は --、24時間取引高は -- です。HOSICOOLD の循環供給量は --、総供給量は -- です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は -- です。